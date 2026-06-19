ما لا تتحدث عنه الأمهات.. ما هو الوسواس القهري بعد الولادة؟

من الطبيعي أن تشعر الأم الجديدة بالقلق والتوتر بعد استقبال مولودها، لكن ماذا لو تحولت هذه المخاوف إلى أفكار متكررة ومزعجة يصعب السيطرة عليها؟ وماذا لو بدأت تلك الأفكار تؤثر في سلوكها اليومي وعلاقتها بطفلها؟

يؤكد مختصون في الصحة النفسية أن هذه الحالة قد تكون مؤشرا على الإصابة بالوسواس القهري بعد الولادة، وهو اضطراب نفسي أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، لكنه قابل للعلاج عند تشخيصه والتعامل معه مبكرا.

ما هو الوسواس القهري بعد الولادة؟

الوسواس القهري بعد الولادة هو شكل من أشكال اضطراب الوسواس القهري، تظهر أعراضه للمرة الأولى أو تتفاقم بعد ولادة الطفل. ورغم أن المصطلح ليس تصنيفا طبيا مستقلا، فإنه يُستخدم لوصف الحالات التي تبدأ خلالها أعراض الوسواس أو تزداد حدة خلال فترة ما بعد الولادة.

ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الهرمونية وقلة النوم والضغوط النفسية المصاحبة للحمل والولادة تجعل هذه المرحلة من أكثر الفترات عرضة لظهور الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق والوسواس.

كيف يختلف عن قلق الأمومة الطبيعي؟

من الطبيعي أن تقلق الأم على طفلها، لكن الفرق يكمن في شدة القلق وتأثيره في الحياة اليومية. فعندما تتحول المخاوف إلى هواجس متكررة تعيق القدرة على النوم أو العناية بالطفل أو ممارسة الأنشطة المعتادة، يصبح الأمر أقرب إلى اضطراب نفسي يحتاج إلى متابعة وعلاج.

أبرز الأعراض

تشمل أعراض الوسواس القهري بعد الولادة:

أفكار متطفلة ومتكررة يصعب التخلص منها.

تخيلات مزعجة تتعلق بإيذاء الطفل أو تعرضه للأذى.

مراقبة الطفل بشكل مفرط ومتكرر، مثل التأكد باستمرار من أنه ما زال يتنفس أثناء النوم.

طلب الطمأنة من الآخرين بشكل متواصل بشأن سلامة الطفل أو كفاءة الأم في رعايته.

سلوكيات قهرية متكررة مثل غسل اليدين بشكل مبالغ فيه أو تجنب مواقف معينة خوفا من حدوث مكروه للطفل.

صعوبة في بناء رابط عاطفي مع المولود نتيجة الخوف المستمر أو الشعور بعدم الكفاءة.

الأفكار المخيفة لا تعني الرغبة في تنفيذها

من أكثر الأعراض إزعاجا لدى الأمهات المصابات بهذا الاضطراب ظهور أفكار غير مرغوبة حول إيذاء الطفل، سواء عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد.

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ويشدد الخبراء على أن وجود هذه الأفكار لا يعني إطلاقا وجود نية حقيقية لتنفيذها، بل على العكس، فإن شعور الأم بالخوف والذنب والانزعاج منها يُعد مؤشرا على أنها تتعارض تماما مع شخصيتها وقيمها.

وغالبا ما تتردد الأمهات في الحديث عن هذه الأفكار خوفا من الأحكام الاجتماعية أو سوء الفهم، مما يؤدي إلى تأخر طلب المساعدة.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

ترتفع احتمالات الإصابة بالوسواس القهري بعد الولادة لدى:

النساء اللواتي عانين سابقا من الوسواس القهري.

الأمهات لأول مرة.

الأشخاص ذوي الشخصية القلقة أو المثالية.

من لديهن تاريخ شخصي أو عائلي مع الاكتئاب أو اضطرابات القلق.

النساء اللواتي يواجهن ضغوطا نفسية أو اجتماعية كبيرة.

من يفتقدن إلى الدعم الأسري أو الاجتماعي الكافي.

كما تشير الدراسات إلى أن الوسواس القهري بعد الولادة قد يترافق مع اكتئاب ما بعد الولادة لدى نسبة كبيرة من الحالات.

هل يختفي من تلقاء نفسه؟

يؤكد الأطباء أن هذا الاضطراب لا يُعد مرحلة عابرة تزول مع مرور الوقت أو مع اكتساب الخبرة في رعاية الطفل، بل هو حالة طبية تتطلب تقييما وعلاجا متخصصا.

وقد تتراجع الأعراض أو تعود للظهور في فترات مختلفة من الحياة، خاصة عند التعرض للضغوط أو الحرمان من النوم أو التغيرات الهرمونية.

ويعتمد علاج الوسواس القهري بعد الولادة عادة على مزيج من العلاج النفسي والأدوية. ويُعد العلاج السلوكي المعرفي من أكثر الأساليب فعالية، إذ يساعد المريضات على التعامل مع الأفكار المزعجة وتغيير أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بها.

كما قد يوصي الأطباء ببعض مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، والتي تُعتبر آمنة نسبيا حتى لدى كثير من الأمهات المرضعات.

متى يجب طلب المساعدة؟

ينصح المختصون بطلب الدعم الطبي إذا أصبحت الأفكار المتطفلة متكررة ومزعجة بشكل يؤثر في النوم أو العناية بالنفس أو بالطفل، أو إذا بدأت الأم تتجنب طفلها خوفا من ارتكاب خطأ أو التسبب له بالأذى.

ويؤكد الخبراء أن طلب المساعدة المبكر لا يحمي الأم فقط، بل يساعد أيضا على تعزيز علاقتها بطفلها وتحسين جودة حياتها الأسرية.

لست وحدك

يشدد الأطباء على أن الوسواس القهري بعد الولادة حالة معروفة وقابلة للعلاج، وأن وجود أفكار مزعجة لا يجعل الأم شخصا خطيرا أو غير مؤهل لرعاية طفلها.

فمع التشخيص الصحيح والدعم النفسي المناسب، تستطيع معظم الأمهات السيطرة على الأعراض واستعادة حياتهن الطبيعية والاستمتاع بتجربة الأمومة بعيدا عن الخوف والقلق المستمر.