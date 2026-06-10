إذا كنتِ أمّا للمرة الأولى، فغالبا تراقبين طفلك عن قرب، وقد يصيبك الذعر مع كل حركة غير متوقعة أو تعبير غريب في وجهه. الخبر الجيد أن كثيرا من هذه التصرفات طبيعية تماما، حتى لو بدت لك مقلقة في البداية.

يشير أطباء أطفال في مؤسسات مثل "أو إس إف هيلث كير" و"برستين لأمراض النساء والتوليد" إلى أن نطاق "الطبيعي" عند الرضع واسع، لأن الجهاز العصبي لديهم غير مكتمل النضج، وخبرتهم في الحياة معدومة، وقدرتهم على التواصل محدودة. لذلك تظهر سلوكيات تبدو "غريبة" لكنها في الواقع جزء من نموهم.

فيما يلي أكثر هذه السلوكيات شيوعا، مع تفسيرها طبيا، ثم لمحة عن العلامات التي تستدعي القلق فعلا.

1- حركات مفاجئة وارتعاشات عند حديثي الولادة

قد يقوم حديثو الولادة بحركات متقطعة أو ارتعاشية، خاصة أثناء النوم أو البكاء. يرجع ذلك إلى عدم نضج الجهاز العصبي وعدم اكتمال المسارات بين الدماغ والعضلات، لذلك تبدو الحركة "متكسرة" وغير سلسة. مع مرور الوقت -وغالبا خلال الأشهر الأولى- تصبح حركات الطفل أكثر سلاسة وانتظاما.

من أشهر هذه الحركات ما يعرف بـ"منعكس مورو"، إذ يفرد الطفل ذراعيه فجأة إلى الجانبين وكأنه يحاول الاستناد إلى شيء عند الشعور بالسقوط أو الفزع. يعد هذا المنعكس علامة على تطور عصبي طبيعي، ويختفي عادة مع نهاية الشهر الثالث من العمر.

كذلك قد تلاحظين رعشة خفيفة في اليدين أو القدمين، أو رجفة بسيطة أثناء البكاء أو عند الإحساس بالبرد. يفقد الرضع الحرارة أسرع من الكبار بسبب مساحة الجلد الكبيرة مقارنة بالوزن، لذلك قد يظهر عليهم الارتجاف كطريقة لمساعدة الجسم على توليد بعض الحرارة عبر انقباض العضلات.

متى نقلق؟

إذا بدت الحركات إيقاعية ومتكررة، تحدث في اليقظة من دون أي محفز، أو يصعب إيقافها بلمس الطرف أو احتضان الطفل، فيجب استشارة طبيب الأطفال، ويفضل تسجيل هذه الحركات لعرضها على الطبيب حتى يميز بين الحركات الطبيعية والتشنجات.

2- البكاء من دون دموع

يبكي حديثو الولادة كثيرا، لكن من الطبيعي تماما ألا تظهر دموع واضحة في الأسابيع الأولى. في البداية تنتج الغدد الدمعية كمية بسيطة فقط للحفاظ على رطوبة العين، ولا تظهر "دموع عاطفية" بالمعنى المعتاد. غالبا يبدأ ظهور الدموع بين عمر شهر وثلاثة أشهر.

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يعد ذلك جزءا من مراحل النمو الطبيعية. إذا كنت قلقة بخصوص تطور طفلك عموما، فيمكن الرجوع إلى طبيب الأطفال أو إلى أدوات تتبع النمو الموثوقة، لكن غياب الدموع في الأسابيع الأولى وحده لا يدعو للقلق.

3- عيون دامعة معظم الوقت

على الجانب الآخر، قد تلاحظين أن عيني طفلك تدمعان طوال الوقت، أو أن هناك تجمعا للماء حول العين. يخشى بعض الأهالي من العدوى، لكن السبب الأكثر شيوعا في الأشهر الأولى هو انسداد القناة الدمعية، وهي حالة منتشرة وغير خطيرة.

في هذه الحالة لا تُصرّف الدموع بشكل طبيعي إلى الأنف، فتتجمع وتظهر على شكل تدميع وربما بعض الإفرازات الخفيفة عند الاستيقاظ. غالبا تتحسن هذه المشكلة تلقائيا خلال السنة الأولى من العمر، كما تشير مراجع طب الأطفال.

متى نقلق؟

إذا صاحب التدميع احمرار واضح في العين، أو تورم في الجفن، أو إفرازات كثيفة ذات لون أصفر أو أخضر، فيجب مراجعة الطبيب لاستبعاد العدوى ومعالجتها إذا لزم الأمر.

4- القيء والارتجاع بعد الرضاعة

ارتجاع الحليب أو التقيؤ الخفيف بعد الرضعة من أكثر الشكاوى شيوعا في هذه المرحلة. يفسر الأطباء ذلك بعدم اكتمال نضج العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة، وبكون غذاء الطفل سائلا بالكامل، مما يسهل رجوعه إلى الأعلى.

مع نمو الطفل وقضائه وقتا أطول في وضعية الجلوس، يخف الارتجاع تدريجيا. في أغلب الحالات، ما دام وزن الطفل يزداد بشكل مناسب ولا يبدو منزعجا بشدة، يعد الأمر جزءا من النمو الطبيعي.

متى نقلق؟

إذا كان القيء قويا جدا (قذفيا)، أو ذا لون أخضر، أو ترافق مع فقدان الوزن، أو رفض للرضاعة، أو بكاء شديد بعد كل وجبة، عندها يجب مراجعة الطبيب لتقييم احتمالات أخرى أكثر خطورة.

5- حبوب وبقع حمراء على الوجه

قد تفاجئين بظهور حبوب صغيرة أو بقع حمراء على وجه طفلك خلال الأسابيع الأولى، خاصة على الخدين والجبهة والأنف. غالبا تكون هذه الحالة الطبيعية المعروفة بـ"حب شباب الرضع"، وترتبط بتأثير هرمونات الأم أو عدم نضج مسام بشرة الطفل، وتشير عيادات مثل "برستين لأمراض النساء والتوليد" إلى أنها تصيب نسبة ملحوظة من المواليد.

عادة تختفي هذه الحبوب وحدها خلال 3-4 أشهر دون علاج خاص. لا ينصح باستخدام منتجات حب الشباب المخصصة للبالغين، لأن بشرة الطفل حساسة جدا مقارنة ببشرة الكبار.

قد يظهر أيضا ما يسمى "قبعة المهد"، وهي قشور أو بقع دهنية على فروة الرأس، وتعد بدورها حالة شائعة وغير خطيرة، يكفي معها غالبا غسل الرأس بلطف وتجنب حك القشور بعنف.

متى نقلق؟

إذا بدت البقع منتشرة جدا، أو مصحوبة بحكة شديدة، أو ظهرت علامات تشبه الإكزيما أو الحساسية، فمن الأفضل عرض الطفل على الطبيب لتحديد السبب.

6- شكل الرأس غير المتناسق أو البقع المسطحة

يولد كثير من الرضع برأس يبدو غير متناسق أو مطولا قليلا، نتيجة وضعية الطفل داخل الرحم أو ضغط قناة الولادة أو استخدام أدوات مساعدة أثناء الولادة. في معظم الحالات يعود شكل الرأس إلى طبيعته في غضون أسابيع قليلة.

مع ذلك، قد يتشكل تسطح خفيف في مؤخرة الرأس بسبب استلقاء الطفل على الوضعية نفسها لفترات طويلة، وهو ما يسمى "تسطح الرأس الوضعي". غالبا يمكن التخفيف منه بتغيير وضعية الرأس دوريا أثناء النوم، ومنح الطفل وقتا كافيا للاستلقاء على البطن وهو مستيقظ وتحت المراقبة.

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متى نقلق؟

إذا استمر التسطح بعد عمر 6-8 أسابيع من دون تحسن، أو بدا شكل الرأس شديد عدم التناسق، فيُفضّل استشارة طبيب الأطفال أو اختصاصي العلاج الفيزيائي لاستبعاد حالات نادرة مثل التحام عظام الجمجمة المبكر، التي تحتاج إلى تقييم مبكر.

7- سلوكيات أخرى تبدو "غريبة" لكنها شائعة

هناك مجموعة من التصرفات التي قد تبدو عجيبة لكنها في الغالب طبيعية، منها مثلا:

نوم الطفل أحيانا وهو نصف مغمض العينين.

حركات عشوائية في الذراعين والساقين وكأنه "يسبح في الهواء"، لأن التحكم الحركي ما زال غير مكتمل.

تنفس أسرع من الكبار، مع فترات قصيرة من التنفس السريع يتبعها بطء بسيط، ما دام الطفل لا يبذل جهدا ظاهرا في التنفس ولا يتغير لونه.

"سعال تمثيلي" بعد عمر 6 أشهر تقريبا، إذ يكرر الطفل صوت السعال بعد أن يلاحظ اهتمام الأهل به في كل مرة يسعل فيها.

نسيان مؤقت لبعض المهارات مثل التدحرج أو اللعب بحركة معينة، خاصة عندما يكون منشغلا بتعلم مهارة جديدة أو متأثرا بتغير في البيئة.

هذه السلوكيات تعكس في العادة مرحلة من النمو أو محاولة الطفل لاختبار ردود فعل من حوله، ولا تدل وحدها على مشكلة صحية.

متى تصبح هذه العلامات مقلقة فعلا؟

بينما تؤكد مؤسسات مثل "مؤسسة آر بيبي" المتخصصة في طوارئ الأطفال أن كثيرا من التغيرات طبيعية، فإن بعض التبدلات في سلوك الطفل أو مظهره تستدعي طلب المساعدة فورا، منها مثلا:

تغير واضح في طريقة البكاء، فيصبح الطفل لا يهدأ مهما حاولت تهدئته، أو يختلف صوته فجأة عن المعتاد.

تغيرات مقلقة في لون الجلد، مثل الزرقة حول الفم أو الوجه، أو شحوب شديد، أو طفح جلدي ينتشر بسرعة.

صعوبة في التنفس، كالتنفس السريع جدا أو تحرك الصدر والبطن بطريقة غير معتادة أو اتساع فتحتي الأنف مع كل نفس.

خمول غير طبيعي أو صعوبة في إيقاظ الطفل أو نوم لساعات طويلة أكثر بكثير من المعتاد مع قلة التفاعل.

تراجع واضح في الرضاعة أو رفض متكرر لأكثر من وجبتين أو تعرق شديد مع الرضاعة أو قيء قوي متكرر.

في هذه الحالات، أو عندما يخبرك حدسك أن هناك شيئا غير مريح، من المهم التواصل مع طبيب الأطفال، أو الذهاب إلى قسم الطوارئ إذا بدت الأعراض خطيرة أو سريعة التطور.

معرفة ما هو طبيعي وما هو مقلق تساعدك على تقليل الهلع من التفاصيل اليومية، من دون أن تهمل العلامات التي تستدعي تدخلا طبيا. يبقى حدس الأبوين جزءا مهما من المعادلة، لكن دعمه بمعرفة طبية موثوقة يجعل تجربتك مع طفلك الأول أكثر هدوءا وثقة.