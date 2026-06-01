طفلك يبالغ في النكات السخيفة.. ما وراء هذه المرحلة قد يفاجئك

هل تعلم أن النكات السخيفة التي يطلقها الأبناء ويتضايق منها الأهل هي مرحلة طبيعية جدا في نمو طفلك وليست مشكلة على الإطلاق، بل تعد مؤشرا على تطور صحي في الدماغ واللغة والتفاعل الاجتماعي. وتشير أبحاث نفسية وتربوية إلى أن ما يحتاجه الطفل هنا ليس الكبح والمنع، بل التوجيه حتى يتحول هذا الميل مع الوقت إلى حس فكاهي أكثر نضجا.

إن إلقاء النكات، حتى السخيفة منها، يعلّم الطفل أن الكلام لا يؤخذ دائما بمعناه المباشر، وأن اللغة يمكن أن تحمل سخرية أو مبالغة أو تلاعبا لفظيا. لذلك يرتبط حس الفكاهة عند الأطفال بالنمو اللغوي والمعرفي والاجتماعي في الوقت نفسه.

كيف يفهم العلماء نكات الأطفال؟

تمت دراسة النكات عند الأطفال ضمن مجال تطور الفكاهة في الطفولة المرتبط بتطور الدماغ والتفكير واللغة والمهارات الاجتماعية. إذ إن فهم النكتة يمر عادة عبر مرحلتين ذهنيتين. الأولى: اكتشاف التناقض أو الشيء غير المتوقع. والثانية: الشعور بالمتعة بعد حل هذا التناقض. وهذا يفسر لماذا يختلف نوع النكات التي يفهمها الطفل ويضحك لها حسب عمره.

وحسب "نظرية التناقض"، التي تُعد من أشهر النظريات التي تفسر الفكاهة، يضحك الناس عندما يحدث شيء غير متوقع أو غير منطقي مقارنة بما كانوا ينتظرونه. وارتبطت هذه الفكرة بأعمال باحثين وفلاسفة مثل بول ماكغي وإيمانويل كانط وآرثر شوبنهاور.

وتشير دراسات في علم نفس النمو إلى أن الفكاهة تبدأ مبكرا جدا حتى قبل أن يتكلم الطفل. فالرضيع يضحك ويتفاعل مع المواقف المضحكة، ثم يبدأ لاحقا في إنتاج الفكاهة بنفسه عبر أصوات غريبة أو حركات أو تكرار ما يضحك الكبار. ويرى الباحثون أن الفكاهة جزء مهم من نمو الطفل، وتتجاوز التسلية إلى تحسين مهاراته الاجتماعية وتعزيز مرونته الذهنية والعاطفية وتقوية روابطه بالآخرين. كما تُعد علامة على تطور التفكير والذكاء الاجتماعي.

كيف يتطور حس الفكاهة عند طفلك؟

يرى عالم النفس الأمريكي بول ماكغي أن حس الدعابة يمر بعدة مراحل ترتبط بالتطور المعرفي واللغوي وتمتد تقريبا من عمر سنة ونصف حتى نحو 12 سنة، ويمكن تلخيصها في المراحل التالية:

من 18 شهرا حتى نحو سنتين: يضحك الطفل على الاستخدام الغريب للأشياء مثل وضع الحذاء على الرأس أو تمشيط الشعر بالملعقة.

يضحك الطفل على الاستخدام الغريب للأشياء مثل وضع الحذاء على الرأس أو تمشيط الشعر بالملعقة. من سنتين إلى 4 سنوات تقريبا: يدخل الطفل في مرحلة تسمية الأشياء أو الأدوار بشكل خاطئ عمدا مثل أن يسمي القطة كلبا أو يتبادل الأدوار مع الأب فيصبح هو الكبير والأب هو الطفل.

يدخل الطفل في مرحلة تسمية الأشياء أو الأدوار بشكل خاطئ عمدا مثل أن يسمي القطة كلبا أو يتبادل الأدوار مع الأب فيصبح هو الكبير والأب هو الطفل. من 3 إلى 5 سنوات: تبدأ مرحلة اللعب بالمفاهيم حيث يفهم الطفل التناقضات البسيطة والمبالغات مثل فيل صغير يدخل في كوب. في هذه السن تصل النكات السخيفة إلى ذروتها لأنه أدرك أنه يستطيع كسر القواعد، لكنه لم يصل بعد إلى النكات المعقدة، فيكرر النكتة نفسها ويجرب تأثيرها على الآخرين.

تبدأ مرحلة اللعب بالمفاهيم حيث يفهم الطفل التناقضات البسيطة والمبالغات مثل فيل صغير يدخل في كوب. في هذه السن تصل النكات السخيفة إلى ذروتها لأنه أدرك أنه يستطيع كسر القواعد، لكنه لم يصل بعد إلى النكات المعقدة، فيكرر النكتة نفسها ويجرب تأثيرها على الآخرين. من 6 إلى 7 سنوات: يستمتع الطفل بالتلاعب بالكلمات والمعاني المزدوجة والنكات اللفظية البسيطة.

يستمتع الطفل بالتلاعب بالكلمات والمعاني المزدوجة والنكات اللفظية البسيطة. من 7 إلى 11 سنة تقريبا: يدخل في مرحلة فهم النكات والألغاز المعتمدة على فكرة التوقع ثم المفاجأة والمعنى الخفي، فينضج حسه الفكاهي نسبيا ويقل اعتماده على السخافة البحتة.

يدخل في مرحلة فهم النكات والألغاز المعتمدة على فكرة التوقع ثم المفاجأة والمعنى الخفي، فينضج حسه الفكاهي نسبيا ويقل اعتماده على السخافة البحتة. من 11 إلى 12 سنة وما بعدها: تصبح الفكاهة أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها، فيفهم السخرية والتلميحات الاجتماعية والنكات التي تحتاج إلى خلفية ثقافية أوسع.

إعلان

هذه المراحل ترتبط بتطور قدرته على إدراك التناقض والرمز واللغة المجازية مع تقدمه في العمر.

النكات السخيفة و"الفكاهة الإخراجية" عند الأطفال

يشعر كثير من الآباء بالانزعاج عندما يلاحظون أن معظم نكات أطفالهم الذكور تدور حول البراز أو الغازات أو المخاط. لكن المتخصصين يؤكدون أن هذا الميل طبيعي في مرحلة معينة من الطفولة.

يشير بن كينغستون هيوز، وهو كاتب ومحاضر بريطاني في تنمية الطفل، في كتابه "لماذا يحتاج الأطفال إلى الفرح – الحقيقة الأساسية عن الطفولة"، إلى أن حس الفكاهة لدى الطفل الصغير يميل بقوة إلى ما يسميه الباحثون "الفكاهة الإخراجية"، أي النكات المتعلقة بوظائف الإخراج. ويرى علماء نفس أن انجذاب الأطفال لهذه الموضوعات ليس عشوائيا، بل مرتبط بعدة عوامل معرفية واجتماعية.

كسر القواعد والمحظورات: يكتشف الطفل مبكرا أن كلمات مثل "براز" أو "غائط" ليست مقبولة في الحديث اليومي، فيصبح استخدامها مضحكا له لأنها تكسر التوقع والقواعد الاجتماعية، وهذا جوهر كثير من أنواع الفكاهة وفق نظرية التناقض.

يكتشف الطفل مبكرا أن كلمات مثل "براز" أو "غائط" ليست مقبولة في الحديث اليومي، فيصبح استخدامها مضحكا له لأنها تكسر التوقع والقواعد الاجتماعية، وهذا جوهر كثير من أنواع الفكاهة وفق نظرية التناقض. الاهتمام الجسدي الطبيعي: في السنوات الأولى ينصب وعي الطفل على الجسد ووظائفه من أكل وإخراج وروائح وأصوات، فتتحول هذه الأمور إلى مادة سهلة للضحك واللعب اللغوي.

في السنوات الأولى ينصب وعي الطفل على الجسد ووظائفه من أكل وإخراج وروائح وأصوات، فتتحول هذه الأمور إلى مادة سهلة للضحك واللعب اللغوي. اكتشاف رد فعل الآخرين: يلاحظ الطفل أن قول مثل هذه الكلمات أو تقليد صوت غازات يثير ردة فعل قوية عند الكبار ضحكا أو استنكارا، فيجد في ذلك متعة تدفعه لتكرار السلوك.

يلاحظ الطفل أن قول مثل هذه الكلمات أو تقليد صوت غازات يثير ردة فعل قوية عند الكبار ضحكا أو استنكارا، فيجد في ذلك متعة تدفعه لتكرار السلوك. التجريب الاجتماعي: في دراسة عن الفكاهة، تشير الباحثة غابرييلا آيرينتي إلى أن النكات تساعد الطفل على تعلم التواصل غير المباشر وفهم السياق الاجتماعي، أي متى يمكن قول شيء سخيف ومتى يصبح غير مناسب.

في دراسة عن الفكاهة، تشير الباحثة غابرييلا آيرينتي إلى أن النكات تساعد الطفل على تعلم التواصل غير المباشر وفهم السياق الاجتماعي، أي متى يمكن قول شيء سخيف ومتى يصبح غير مناسب. المرحلة المعرفية المبكرة: توضح أبحاث لباحثين مثل بول ماكغي وتوماس شولتز أن الصغار يستمتعون بالتناقض الخام أو الشيء الغريب لمجرد غرابته حتى لو لم يفهموا نكتة معقدة. لذلك تبدو النكات عن البراز والغازات جذابة لهم لأنها مباشرة وحسية وتخالف ما يتوقعه الكبار.

وتشير ملاحظات تربوية إلى أن هذا النوع من الفكاهة يظهر في معظم الثقافات بين 3 و7 سنوات ثم يتراجع تدريجيا مع تطور اللغة وفهم التلميح والسخرية والشعور بالحرج الاجتماعي. بمعنى أن الطفل لا يضحك على البراز نفسه فقط بل على فكرة أن هناك شيئا لا يفترض قوله فيختبر هذه الحدود.

هنا لا ينصح الخبراء بقمع الطفل أو إحراجه، بل التعامل بهدوء معه ووضع حدود بسيطة لملاءمة الوقت والمكان مع ترك مساحة آمنة لتجربته الفكاهية حتى ينتقل طبيعيا إلى مستويات أكثر نضجا من الضحك.

ماذا تضيف الفكاهة إلى شخصية طفلك؟

تعد الفكاهة نوعا من اللعب وليست ترفا ولا وقتا ضائعا، بل عالم ممتع يبني للطفل مساحة خيالية آمنة تشبه اللعب التخيلي وتخدم الوظائف نفسها معرفيا واجتماعيا وعاطفيا. ويمكن تلخيص ما تضيفه روح الدعابة لحياة طفلك في نقاط رئيسية:

1- محبة أكبر ونظرة إيجابية للحياة

الأطفال الذين يتمتعون بروح الدعابة غالبا:

يحظون بمحبة أكبر من أقرانهم وعدد أكبر من الأصدقاء.

يمتلكون ثقة أعلى بالنفس ونظرة أكثر إيجابية للحياة.

يكونون أكثر تسامحا وقدرة على التعامل مع المضايقات والمواقف الصعبة في المدرسة.

إعلان

2- مرونة في التفكير وحل المشكلات

فهم النكات، خاصة تلك التي تعتمد على التورية أو السخرية أو العبثية، يجبر الطفل على توسيع أفق تفكيره ورؤية المعنى بأكثر من طريقة. هذا النوع من المرونة الذهنية يغذي الإبداع والقدرة على حل المشكلات والتفكير النقدي.

3- قوة نفسية في مواجهة العثرات

من أهم ما تمنحه الفكاهة للأطفال قدرتها على بناء مرونة نفسية حقيقية. تعلم الضحك على الذات أو إيجاد جانب طريف في موقف مزعج يساعد الطفل على استعادة توازنه بسرعة. فإذا سكب مشروبه أو تعثر بلعبته يمكن لرد فعل مرح بدلا من التوبيخ أن يخفف التوتر ويعلمه أن الأخطاء جزء طبيعي من الحياة وليست كارثة.

4- روابط أقوى مع الوالدين

عندما يضحك الآباء مع أبنائهم لا عليهم تتكون بيئة آمنة ومبهجة تعزز الثقة والتواصل المفتوح. فالطفل الذي يشعر بالراحة وهو يمزح مع والديه يكون أكثر ميلا لمشاركة أفكاره ومشاعره وهمومه من دون خوف من الحكم أو السخرية.

حاجة حقيقية لا رفاهية

تشير دراسات حديثة إلى أن الضحك الجماعي الذي نتشاركه مع الآخرين يزيد من إفراز مواد كيميائية في الدماغ مرتبطة بالمتعة والراحة. ما يعني أن الضحك عنصر أساسي في الصحة النفسية والعاطفية للأطفال لا مجرد كماليات يمكن الاستغناء عنها.

في ضوء ذلك يبدو تجاهل الفكاهة أو عدم التعامل مع دورها الحيوي، نوعا من القصور في فهم احتياجات الطفل. وإذا كنا نعد أبناءنا لمرحلة البلوغ وحياة مليئة بالتحديات فإن تنمية حس الدعابة لديهم يجب أن تكون جزءا من التربية اليومية في البيت والمدرسة.