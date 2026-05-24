الخصوبة الطبيعية.. 5 عادات يومية تؤثر على فرصك في الأمومة

تأخر الحمل من الأمور المثيرة لقلق المرأة. وبين زيارات العيادات ونصائح الأقارب وتجارب الأخريات، تتحول الإجابة إلى مساحة مزدحمة بالآراء المتناقضة.

بعض النساء يجربن كل ما يقال لهن، من وصفات غذائية إلى مكملات وخلطات من "الطب الشعبي"، في محاولة لبلوغ هدف الخصوبة وعيش تجربة الحمل والولادة.

ولمعالجة هذا القلق اليومي يقدم العلم صورة أكثر هدوءا حول جزء من الخصوبة يمكن دعمه بتغييرات بسيطة في نمط الحياة، وجزء آخر يحتاج إلى فهم علمي دقيق، لا إلى مزيد من الاجتهادات الفردية.

ماذا تعني الخصوبة الطبيعية؟

تعرف حالة العقم طبيا بأنها عدم القدرة على الحمل بعد عام كامل من الحياة الزوجية العادية، دون وسائل لمنع الحمل. وتمس هذه الحالة ما بين 12% و15% من الأزواج وفق ما نشرته المجلة الطبية لكولومبيا البريطانية (British Columbia Medical Journal).

وفي الحقيقة لا يجوز التعامل مع الخصوبة بمنطق أنها إما موجودة أو غائبة، بل إنها تتأثر بعوامل متشعبة. بعضها قابل للتعديل والتنحكم فيه، مثل التغذية والوزن والنوم والتوتر وتجنب التدخين والكافيين، وبعضها لا بد له من تدخل طبي كمتلازمة تكيس المبيض، وانسداد قناتي فالوب واضطرابات الغدة الدرقية.

وإذا لم يتحقق الحمل بعد عام من المحاولة، أو بعد ستة أشهر لمن تجاوزت الخامسة والثلاثين، فلا بد من استشارة الطبيب المختص.

التغذية والإباضة

تشير الأدلة البحثية إلى أن النمط الغذائي المتوسطي من أكثر الأنماط دعما للخصوبة، إذ يعتمد على الأسماك والدواجن والحبوب الكاملة والخضروات.

ويُعد هذا النمط من أكثر الأنماط ارتباطا بنتائج إيجابية للخصوبة؛ ففي دراسة أجراها فريق من جامعة هارفارد، تتبع الباحثون 357 امرأة خضعن لـ608 دورات من تقنيات الإخصاب المساعد بين عامَي 2007 و2017، ووجدوا أن النساء الأكثر التزاما بالنظام المتوسطي حققن احتمال ولادة حية بلغ 44%، مقارنة بـ31% لمن كن في أدنى مستويات الالتزام به.

وكشفت الدراسة ذاتها أن نمطا غذائيا موازيا أُطلق عليه "النظام الداعم للخصوبة"، يقوم على جرعات مرتفعة من حمض الفوليك التكميلي وفيتامين بي 12 وفيتامين دي، مع تفضيل المنتجات الأقل تعرضا للمبيدات الحشرية كالتفاح والطماطم، إلى جانب الحبوب الكاملة والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، ارتبط بتحسن في معدلات الزرع والحمل، وإن لم تكن النتيجة قاطعة في معدلات الولادة الحية.

أما منتجات الألبان كاملة الدسم، فقد أظهرت بعض الأبحاث نتائج لافتة تشير إلى احتمال ارتباطها بنتائج أفضل مقارنة بالخيارات قليلة أو منزوعة الدسم.

في المقابل تؤكد الأدلة بشكل واضح التأثير السلبي للدهون المتحولة والسكريات المضافة، فالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض والحلويات، تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الأنسولين، وهو ما قد يخل بالتوازن الهرموني ويؤثر بصورة سلبية على عملية الإباضة.

الوزن والهرمونات

يتسبب الوزن الزائد في ارتفاع مقاومة الأنسولين، وهي الآلية البيولوجية التي تحدث اضطرابا في الهرمونات وتضعف الإباضة، وتشير الأدلة إلى أن فقدان ما بين 5% و10% من الوزن قد يعيد تنظيم الدورة الشهرية واستعادة الإباضة عند النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن.

لكن الخطر لا يأتي من الوزن الزائد وحده، فانخفاض الوزن عن المعدل الطبيعي يؤثر بالقدر ذاته في الخصوبة، إذ يحتاج الجسم إلى نسبة معقولة من الدهون لإنتاج الأستروجين والهرمونات الأنثوية. بينما يجب الحذر من الحمية القاسية المقترنة بالإفراط في الرياضة التي قد توقف الدورة الشهرية كليا.

النوم والتوتر

النوم ليس استراحة بيولوجية فحسب، بل هو عملية هرمونية فعلية، فأثناءه تُطلق الغدة النخامية هرمونات جوهرية تتحكم في انتظام الدورة الشهرية وتوقيت الإباضة، ولهذا، يرتبط اضطراب النوم المزمن بخلل موثق في الإباضة وفق الأدلة العلمية.

التوتر المزمن بدوره يرفع مستوى الكورتيزول -الهرمون الذي يزاحم هرمونات التكاثر على المسارات الكيميائية ذاتها داخل الجسم- مما يشوش على إشارات الخصوبة دون أن يوقفها بالضرورة. والتوتر ليس سببا مباشرا للعقم، لكن إدارته عامل تدعمه الأبحاث.

التدخين والكافيين

يلحق التدخين ضررا مزدوجا، إذ يقلص الاحتياطي المبيضي ويؤثر في جودة البويضات، مما يعجل بتراجع الخصوبة مع التقدم في السن.

الكافيين مسألة مختلفة في درجتها، فغالبية الدراسات لا تدعو إلى الامتناع الكلي، بل تضع سقفا يتراوح بين 200 و300 ملغ يوميا، وهو ما يعادل كوبا إلى كوبين من القهوة، وتجاوز هذا الحد هو ما قد يؤثر سلبا في فرص الحمل.

المكملات الغذائية

حمض الفوليك هو المكمل الوحيد الذي يحظى بإجماع طبي حقيقي قبل الحمل وأثناءه، وأدلته تتخطى سائر المكملات بفارق واضح. وفيتامين "دي" ارتبط نقصه بضعف الخصوبة، غير أن التوصية الطبية تبدأ بخطوة سابقة للتناول: فحص مستواه في الدم أولا، ثم تعويضه إن أثبت الفحص الحاجة إليه فعلا.

مكملات "أوميغا 3″ تبدي بدورها نتائج واعدة في دعم التوازن الهرموني وجودة البويضات، لكنها لم تبلغ بعد درجة الإجماع، أما الـ"كوإنزيم كيو 10" فلا يزال في طور الأدلة الأولية.

مضادات الأكسدة بوجه عام، أدلة فائدتها للخصوبة ضعيفة، ومكملات الخصوبة التجارية المنتشرة على الأرفف تفتقر في معظمها إلى دراسات قوية ورقابة كافية، وأي خطوة نحوها تستوجب استشارة طبيب متخصص.

توقيت الإخصاب

يُعد توقيت العلاقة الزوجية وفق أيام الإباضة من أكثر العوامل العملية تأثيرا في رفع فرص الحمل، إذ تتراوح احتمالات الحمل بين نحو 10% عند حدوث العلاقة قبل خمسة أيام من الإباضة، وتصل إلى قرابة 33% في يوم الإباضة نفسه. لذلك توصي الجمعية الأمريكية للطب التناسلي بممارسة العلاقة يوميا أو كل يومين في هذه الفترة.

ولتحديد هذه الفترة يمكن الاعتماد على مؤشرات بيولوجية عدة، فاختبارات التبويض المنزلية ترصد ارتفاع هرمون "إل إتش" قبل الإباضة بنحو 34 إلى 36 ساعة، كما يتغير مخاط عنق الرحم ليصبح شفافا ومطاطيا شبيها ببياض البيض في ذروة الخصوبة.

أما قياس درجة حرارة الجسم الأساسية فيفيد في تأكيد حدوث الإباضة بعد وقوعها، لكنه لا يساعد في التنبؤ بها مسبقا. ورغم الانتشار الواسع لتطبيقات تتبع الدورة، تشير الدراسات إلى أن دقتها محدودة وقد لا تتجاوز 21%، وهو ما يجعلها أقل موثوقية مقارنة بالطرق البيولوجية المباشرة أو حتى الحسابات التقليدية.

تظل الخصوبة عملية بيولوجية معقدة لا تستجيب لوصفات سريعة، فالتعديلات المدعومة بالأدلة في نمط الحياة قد تحسن فرص الحمل، لكنها لا تضمنه، وعندما يتأخر حدوثه، يبقى التقييم الطبي خطوة أكثر جدوى من الاعتماد على حلول غير مثبتة.