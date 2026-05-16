زواجك الهادئ لا يعني أن علاقتك بخير.. ما الذي يقوله علم النفس؟

قد يبدو الزواج الهادئ من الخارج علامة نضج واستقرار، لكن كثيرا من العلاقات التي تنتهي بالانفصال لم تكن مليئة بالمشاحنات اليومية أصلا. ففي بعض الأحيان، لا يكون غياب الخلاف دليلا على التفاهم، بل مؤشرا على فتور عاطفي طويل جرى التعايش معه بصمت.

وتشير أبحاث نفسية متخصصة في العلاقات الزوجية إلى أن بعض الأزواج يفشلون رغم انخفاض النزاعات بينهم، لأن المشكلة الحقيقية لا تكمن دائما في كثرة الجدال، بل في تراجع الاتصال العاطفي وانخفاض التفاعل الإيجابي وتحول العلاقة إلى نمط روتيني خال من الاهتمام والفضول المتبادل.

الهدوء لا يعني علاقة صحية

يرى الباحث الأمريكي جون غوتمان، أحد أبرز المتخصصين في دراسات الزواج، أن بعض العلاقات تبدو هادئة فقط لأن الشريكين توقفا فعليا عن الانخراط العاطفي مع بعضهما.

وتوضح أبحاثه أن غياب النقاشات لا يعني دائما وجود انسجام، بل قد يعكس انخفاضا في التواصل العاطفي ومحاولة لتجنب التفاعل من الأساس، وهو ما يرتبط بتراجع الرضا الزوجي على المدى الطويل.

وفي هذا النوع من العلاقات، لا يشعر الطرفان بأن هناك أزمة واضحة، لكنهما يعيشان ما يصفه مختصون بـ"الهدوء الزائف"، إذ تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي، بينما يتراجع القرب النفسي تدريجيا.

الانسحاب العاطفي

تشير دراسات متعددة إلى أن الانسحاب العاطفي داخل العلاقة يُعد من أكثر المؤشرات ارتباطا بتدهور الزواج، بل إنه قد يكون أخطر من الجدال الحاد أحيانا.

ويُعرف هذا السلوك باسم "الانسحاب" أو "الإغلاق العاطفي" أثناء التفاعل، عندما يتوقف أحد الطرفين عن الاستجابة أو الإنصات أو المشاركة الوجدانية. وقد صنفه غوتمان ضمن ما يسميه "الفرسان الأربعة" الأكثر تدميرا للعلاقات الزوجية.

وتوضح أبحاث منشورة في دوريات علمية منها "ببميد" (PubMed) أن هذا الانسحاب يرتبط بارتفاع احتمالات الانفصال مع مرور الوقت، لأنه يخلق شعورا متراكما بالإهمال والوحدة داخل العلاقة، حتى في غياب الصدامات المباشرة.

العلاقة لا تعيش على غياب الجدال

تركز بعض الدراسات الحديثة على فكرة أن نجاح العلاقة لا يعتمد فقط على تقليل السلوكيات السلبية، بل على وجود قدر كاف من التفاعل الإيجابي أيضا.

فوفق أبحاث غوتمان، تحتاج العلاقات المستقرة إلى معدل مرتفع من التفاعلات الإيجابية مقارنة بالسلبية، يشمل الاهتمام والإنصات والتقدير والتعاطف واللمسات الصغيرة اليومية.

ويشير إلى أن بعض الأزواج ينجحون في تجنب الخلافات، لكنهم يفشلون في بناء لحظات تقارب حقيقية، فتتحول العلاقة تدريجيا إلى شراكة وظيفية لإدارة الحياة فقط، دون شعور فعلي بالقرب العاطفي.

اختفاء الفضول تجاه الشريك

من العلامات المبكرة التي تلفت انتباه المختصين تراجع الفضول العاطفي بين الزوجين، أي توقف أحد الطرفين عن الاهتمام بتفاصيل الآخر اليومية أو مشاعره أو تغيراته النفسية.

ويرى باحثون في علم العلاقات أن الفضول المتبادل عنصر أساسي للحفاظ على الارتباط، لأنه يعكس استمرار الاهتمام بالشريك بوصفه شخصا حيا ومتغيرا، لا مجرد جزء ثابت من الروتين اليومي.

أما عندما تختفي الأسئلة الصغيرة والمتابعة والرغبة في معرفة ما يشعر به الطرف الآخر، فإن العلاقة تبدأ بفقدان حيويتها تدريجيا، حتى لو استمرت دون مشاكل واضحة.

روتين بلا حياة

تشير دراسة حديثة بعنوان "النتائج الإيجابية لمسارات الرضا عن العلاقات طويلة الأمد لدى الأزواج الرومانسيين المستقرين" نشرت في المجلة الدولية لعلم النفس الإيجابي التطبيقي، إلى أن العلاقات الطويلة لا تنهار غالبا بسبب الخلافات الحادة، بل نتيجة التراجع التدريجي في التفاعل العاطفي والاهتمام المتبادل.

ووجد الباحثون -بعد متابعة أزواج على مدى 10 سنوات- أن العلاقات الأكثر استقرارا ورضا كانت تلك التي حافظ فيها الطرفان على التواصل العاطفي والأنشطة المشتركة، بينما ارتبطت العلاقات الروتينية الجامدة بانخفاض الشعور بالقرب والحيوية مع مرور الوقت.

وفي كثير من العلاقات الطويلة، يصبح التواصل مقتصرا على التفاصيل العملية اليومية، مثل المسؤوليات والالتزامات، بينما تتراجع المساحات العاطفية المشتركة. ومع الوقت، قد يشعر الطرفان بأن العلاقة مستقرة ظاهريا، لكنها فقدت الحيوية والاهتمام الحقيقي.

انخفاض التوقعات لا ينجح دائما

يلجأ بعض الأزواج مع الوقت إلى خفض توقعاتهم العاطفية تجاه العلاقة، ليس بسبب التفاهم، بل نتيجة التكيف مع خيبة متكررة أو شعور بعدم الجدوى.

وفي هذه الحالة، يتوقف أحد الطرفين عن طلب الاهتمام أو النقاش أو التقارب، فيبدو الزواج أكثر هدوءا، لكنه يصبح أقل رضا وإشباعا نفسيا.

وتشير أبحاث في الرضا الزوجي إلى أن هذا النوع من "الاستسلام العاطفي" قد يخفي تراجعا عميقا في العلاقة السليمة، حتى لو بدا الطرفان متعايشين بشكل طبيعي أمام الآخرين.

فالعلاقات الصحية ليست تلك الخالية تماما من الخلافات، بل التي يظل فيها الطرفان قادرين على الحوار وإظهار الاهتمام وتجديد القرب العاطفي رغم ضغوط الحياة اليومية. وأكثر العلاقات هدوءا قد تتحول مع الوقت إلى "استقرار بارد" إذا غاب عنها التفاعل الإنساني الحقيقي.