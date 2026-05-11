هل تربي ابنك ليرضيك؟ 7 عادات سامة يمارسها الآباء دون وعي

يمارس كثير من الآباء سلوكيات غير سوية بدافع التربية مرة، وباسم المحبة والعناية مرة أخرى. أفعال تبدو من الخارج لطيفة و"تربوية"، لكنها تحمل في داخلها جرعات من السم النفسي: تحكم ناعم، نقد مستمر، حب مشروط، وتجاهل لمشاعر الطفل. بعضها يمكن تداركه إذا تمت ملاحظته مبكرًا، وبعضها قد يترك أثرًا يلازم الأبناء حتى آخر العمر.

لكن ما هذه العادات السامة؟ وكيف ينتبه الوالدان لها كي تتحول من نمط متكرر غير واعٍ إلى سلوك واعٍ قابل للتعديل قبل فوات الأوان؟

ظاهرها محبة.. وباطنها سمّ

الفرق الجوهري بين السلوك السوي والسلوك السام هو النتيجة. فالسلوك السام -كما خلُصت دراسة أمريكية عام 2022 عن "القيادة السامة: السلوكيات والخصائص والنتائج" – هو تعريض الآخر بشكل مستمر لسلوكيات عدائية لفظية أو غير لفظية، تؤدي إلى أضرار شخصية وعاطفية كبيرة ودائمة.

في البيت، يبقى السؤال الحاسم: هل تزيد الضغوط التي يفرضها الوالدان على الطفل من روح التحدي لديه وتساعده على النمو، أم تعيقه وتمنحه شعورًا بالعجز وعدم الكفاءة؟

ويمكن للوالدين أن يستدلا على مدى "سمّية" أفعالهم -حتى مع حسن النية- عبر ثلاثة أسئلة بسيطة:

هل ننتقد الطفل في العلن؟

هل يتضمن توجيهنا سخرية أو استهزاء؟

هل نستحضر إخفاقاته القديمة في كل خلاف جديد؟

الإجابات الصادقة على هذه الأسئلة قد تكشف أنماطًا أعمق مما يبدو على السطح.

سبع عادات سامة تبدو لطيفة

رغم أن الأهل يبررون التصرفات التالية بالمحبة والخوف والتوجيه، فإنها تحمل دون وعي سمومًا مثل التحكم المفرط، والحب المشروط، والنقد الدائم، وتجاهل المشاعر.

1- التحكم الناعم.. حين يتحول الذنب إلى أداة تربية

التحكم الناعم نوع من السيطرة لا يعتمد على القوة البدنية أو القواعد الصريحة، بل على أساليب نفسية وعاطفية غير مباشرة؛ كالتلاعب بالمشاعر، وإثارة الشعور بالذنب، وتسفيه مشاعر الطفل.

إعلان

مع الوقت، يشعر الطفل بأنه مضطر لتغيير أفكاره ومشاعره كي تُرضي الوالدين وتنسجم مع "الصورة المطلوبة"، ما يعيق تطوره النفسي الطبيعي، ويرتبط بظهور مشكلات داخلية مثل الاكتئاب والقلق، وأخرى خارجية مثل السلوك العدواني وضعف القدرة على التكيّف مع الحياة.

2- الاحتواء الزائد.. تعاطف يخنق الاستقلالية

الطمأنة المتواصلة، والاحتواء المفرط لكل انفعال، قد تبدو قمة الحنان، لكنها تضعف استقلالية الطفل وقدرته على مواجهة التحديات وتحمل مسؤولية أفعاله.

المفاجأة أن التعاطف المفرط يحافظ على شعور الطفل بالقلق بدل أن يساعده على تجاوزه؛ ويمنعه من تطوير مهارات تنظيم عواطفه بنفسه. والأخطر أن الطفل قد يخرج بصورة ذات متضخمة، اعتاد أن يدور كل شيء حول مشاعره هو.

3- الأبوة القلقة.. حين ينتقل الخوف بالعدوى

"انتبه، لا تلعب هناك، سيحدث لك مكروه"؛ تحذيرات متكررة وتوقعات كارثية مستمرة من تحرش وحوادث وما شابه، لا تمر مرور الكرام على نفس الطفل.

الأبوة القلقة تنقل قلق الوالدين إلى الأبناء؛ فيصبح الطفل بدوره أكثر عرضة لاضطرابات القلق، وضعف المرونة النفسية، وتكوّن خوف من المجتمع قد يتطور إلى رهاب اجتماعي يعيق دراسته وعلاقاته.

4- الاهتمام المشروط.. حب يبدو لطيفًا لكنه موجع

الاهتمام المشروط بطريقة غير مباشرة من أكثر الأساليب قسوة رغم مظهرها اللطيف؛ إذ لا يُمنح الطفل الحب والمودة والفخر إلا عندما يحقق سلوكيات أو إنجازات بعينها، بينما يُسحب الحب والاهتمام ويُستعاض عنه بالتجاهل العاطفي عند الفشل.

يتكوّن لدى الطفل شعور عميق بأنه غير مستحق للحب إلا إذا كان "كاملاً"، ما يغذي داخله الخزي والذنب، ويؤدي إلى تقدير ذات متذبذب وضغط داخلي دائم لإثبات ذاته بأي ثمن.

5- تضخيم الهوية العائلية.. إذابة الطفل في "اسم العائلة"

في بعض العائلات الكبيرة، يسود شعور طاغٍ بالفخر العائلي يذيب هوية الطفل داخل الأسرة؛ فيُعامل كأنه مجرد امتداد لاسم العائلة لا كفرد مستقل.

هذا التشابك الزائد يضعف قدرة الطفل على إدارة مشاعره واتخاذ قراراته، ويجعل أي اختلاف مع "سردية العائلة" شعورًا بالتمرد أو الخيانة، بدل أن يكون تعبيرًا طبيعيًّا عن شخصية مستقلة في طور التكوين.

6- المراقبة الرقمية المفرطة.. من حماية إلى حصار

المراقبة الرقمية المبالغ فيها –تتبع موقع الطفل باستمرار، والنبش الدائم في هاتفه ووسائل تواصله– قد تبدو حرصًا، لكنها كثيرًا ما تأتي بنتائج عكسية؛ إذ تدفع الطفل إلى تطوير مهارات "إخفاء" أنشطته، وتغذية سلوكيات التمرد والمقاومة، وتُفقد الثقة المتبادلة بينه وبين والديه، فيتعلم كيف يختبئ لا كيف يتحمّل المسؤولية.

7- تقديس الإنجاز.. ونسيان الصحة النفسية

في سباق الكمال والتطوير المستمر استعدادًا لـ "سوق العمل"، ربطت عائلات كثيرة قيمة الطفل بما يحققه من إنجازات.

عندما تصبح رسالة الوالدين الضمنية: "أنت محبوب عندما تنجح فقط"، يعيش الطفل في خوف دائم من الفشل، ويربط قبوله بذاته ومستواه الدراسي أو منافساته الرياضية. في حالة الإخفاق، يشعر بانعدام القيمة، لا فقط بخيبة أمل عابرة.

كيف نوقف بثّ السم؟

يمكن للوالدين أن يتعلموا رصد أنماط السلوك السام وتصحيحها مبكرًا، ومساعدة أطفالهم على حماية أنفسهم من التلاعب النفسي، عبر خطوات عملية، من بينها:

إعلان

تعليم مهارات تنظيم المشاعر

مساعدة الأطفال والمراهقين على تعلم إستراتيجيات للتعامل مع الغضب والحزن والخوف، بدل كبتها أو إنكارها، بما يعزز المرونة النفسية في مواجهة التحكم الناعم، سواء جاء من الوالدين أو من غيرهما.

اعتبار المشاعر السلبية فرصة للتعلّم

الاعتراف بحق الطفل في الشعور بالحزن والخوف، ومساعدته على تسمية مشاعره وفهم عالمه الداخلي؛ مع الانتقال تدريجيًّا من الطمأنة والاحتواء الزائد إلى تشجيعه على حل مشكلاته بنفسه.

تقديم "قاعدة آمنة" لا سجنًا من القلق

دور الوالدين أن يكونا قاعدة آمنة ينطلق منها الطفل لاستكشاف العالم، مطمئنًّا إلى وجودهما، دون أن يطغى القلق والتحكم على تجاربه؛ ما يقلل من فرص تطور الرهاب الاجتماعي والانسحاب من الحياة.

فصل السلوك عن قيمة الطفل

التعبير عن الاعتراض بوضوح على الفعل وليس على الطفل: "أنا أحبك، لكنني لا أقبل هذا السلوك"، مع تجنب العبارات التي تمس قيمته كإنسان.

ترسيخ هوية مستقلة للطفل

السماح للطفل بتكوين آراء واهتمامات وقيم خاصة به، حتى لو خالفت بعض ما تعتاد عليه العائلة، ما دام ذلك لا يضر به ولا بغيره.

استبدال المراقبة بالحوار

تقليل الرقابة الخارجية لصالح بناء ثقة متبادلة، وتدريب الطفل على الرقابة الذاتية والتنظيم الذاتي لسلوكه، بدل الاعتماد على "عين خارجية" تترصده في كل لحظة.

دعم الدافعية الداخلية لا الخوف من العقاب

تشجيع الطفل على أن يقوم بواجباته لأنه مهتم ويتعلم، لا خوفًا من فقدان الحب أو من العقاب؛ مع التركيز على بذل الجهد، والسماح بالفشل كجزء طبيعي من رحلة النمو، شرط أن يُناقش الفشل بهدوء، لا أن يُردّ عليه باللوم والحرمان العاطفي.

هكذا يتحول البيت من بيئة تبث سمومًا خفية في جسد العلاقة، إلى مكان يعلّم الأطفال –والآباء أيضًا– كيف يعيشون حبًّا أقل تملكًا، وأكثر وعيًا ورحمة.