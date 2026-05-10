ما خطب هذا الطفل؟ تصوير دماغي يكشف 3 أنماط قد تغير طريقتك في التربية للأبد

ربما عشت هذا المشهد من قبل مع طفلك الذي يلعب بهدوء ثم ينفجر بالبكاء والصراخ فجأة، لسبب بسيط لا يستحق الانفعال. وبعد ساعات من محاولات التهدئة، يعود كأن شيئا لم يكن. لست وحدك، فدراسة علمية حديثة تقول إن دماغ طفلك -في هذه الحالة- يعمل بطريقة مختلفة عن غيره.

تصوير دماغي يكشف وجها جديدا لـ"فرط الحركة"

في مطلع عام 2026، نشر فريق بحثي من الصين وأستراليا دراسة في مجلة "جاما" للطب النفسي (JAMA Psychiatry)، إحدى أبرز المجلات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

اعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 1100 صورة دماغ لأطفال ومراهقين مشخصين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD). ورغم أن النماذج الحاسوبية لم تُزود مسبقا بمعلومات تشخيصية عن حالة المشاركين، فإن النتائج كشفت وجود اختلافات واضحة في أنماط الدماغ.

خلص الباحثون إلى أن أدمغة المصابين بالاضطراب يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنماط متمايزة:

1- "الطفل الشارد"

يجلس هذا الطفل في الصف، لكن عقله في مكان آخر تماما. ينسى التعليمات ويفقد أغراضه ولا ينتهي من أي مهمة. يراه البعض كسولا أو مهملا، لكن المشكلة في الحقيقة تتعلق بضعف القدرة على التركيز وتنظيم الانتباه، لا في الإرادة أو التربية فقط.

2- "الطفل الصاروخ"

يقفز هذا النمط من الأطفال من نشاط إلى آخر، لا يستطيع الجلوس لدقيقتين ويتكلم قبل أن يفكر ويندفع إلى سلوكيات خطرة من دون حساب للعواقب. تبدو حركته بلا توقف وتصرفاته "متهورة"، لكنها تعكس نمطا مختلفا في عمل دوائر التحكم والانضباط في الدماغ.

3- "البركان المتفجر"

هذا النمط الأكثر إرباكا للآباء والمعلمين، لأنه يجمع بين تشتت الانتباه وفرط الحركة، ويضيف إليهما انفجارات عاطفية حادة.

وجدت الدراسة 45 منطقة دماغية تعمل بشكل مختلف في هذا النمط، مقابل 26 فقط في النمطين السابقين، وهو ما يعني أن هؤلاء الأطفال يواجهون اضطرابا دماغيا أعمق، ينعكس على انفعالاتهم وحركتهم وسلوكهم اليومي.

لماذا تستمر نوبة الغضب طويلا؟

تعمل مراكز تنظيم المشاعر في دماغ هذا الطفل بطريقة مختلفة، مما يحد من قدرته على التحكم في انفعالاته مقارنة بغيره.

من بين المناطق المهمة هنا "الكرة الشاحبة"، وهي بنية دماغية تسهم في ضبط شدة المشاعر والمساعدة على الهدوء. وعندما تتأثر هذه المنطقة، تصبح الاستجابات العاطفية أكثر حدة ويصعب على الطفل تهدئتها أو كبحها بسرعة، فتبدو نوبات الغضب أطول وأشد.

ولماذا يعود بعد ذلك كأن شيئا لم يكن؟

تشير الدراسة إلى أن دماغ الطفل لا يسجل التجربة بالطريقة التي رأيتها أنت. ما عاشه من نوبة غضب لا يترسخ في ذاكرته بالشكل ذاته، لذلك لا يتذكر شدتها كما تتذكرها الأسرة، ويعود بعد فترة قصيرة إلى طبيعته، فيلتبس الأمر على المحيطين به بين "التصنّع" وبين حقيقة الاضطراب.

الثواب والعقاب.. لماذا لا تنجح الملصقات دائما؟

يواجه كثير من آباء النمط الثالث صعوبة في السيطرة على أطفالهم خلال نوبات الغضب، لا سيما مع ضعف فاعلية أساليب مثل الملصقات والنجوم والجوائز التحفيزية.

يعزى ذلك إلى اختلاف آلية عمل الجزء المسؤول عن الاستجابة للمكافأة في الدماغ، وهو ما يجعل تفاعلهم مع هذه الأساليب أقل. هؤلاء الأطفال لا يرفضون الثواب عنادا، بل يحتاجون إلى إستراتيجيات تربوية مصممة لطبيعة أدمغتهم.

هذا لا يعني إلغاء التعزيز الإيجابي، بل إعادة صياغته وتكييفه ليكون أوضح وأقرب زمنيا وأكثر اتساقا مع احتياجات هذا الطفل.

أساليب تربوية مساعدة في البيت

في لحظة الانفجار، التوجيه لا يصل إلى طفلك. انتظري حتى يهدأ قبل أي حديث، واتبعي قاعدة: "التهدئة أولا، المحاسبة لاحقا".

يحتاج دماغ طفلك إلى روتين واضح ومتوقع، المفاجآت مصدر توتر حقيقي له.

تسمية المشاعر بصوت عال -مثل "أرى أنك غاضب جدا الآن"- يساعد دماغه على معالجة الموقف واستيعابه.

لتجنب تكرار هذه المواقف، يحتاج الآباء إلى دعم المتخصصين، خاصة في العلاج المعرفي السلوكي الذي أظهرت دراسات حديثة أنه الأكثر فاعلية في السيطرة على أعراض هذا النمط من اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

متى يكون الغضب طبيعيا.. ومتى يستدعي القلق؟

ليست كل نوبات الغضب مدعاة للقلق، فبعضها طبيعي في مسار النمو. لكن هناك مؤشرات تستدعي الانتباه:

تكرار النوبات بشكل شبه يومي.

استمرارها لفترات طويلة.

تأثيرها على أداء الطفل في المدرسة أو علاقته بأقرانه وأسرته.

اقترانها بسلوكيات اندفاعية خطرة أو صعوبة شديدة في التهدئة.

تشير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن تقييم السلوك يصبح ضروريا عندما يؤثر في الأداء الوظيفي اليومي للطفل، لا عندما يزعج المحيطين به فقط.

في الصف.. كيف يحتوي المعلم "الطفل البركان"؟

حين يلاحظ المعلم طفلا ينفجر فجأة أو يبدو أنه يغضب دون سبب واضح، فإن رد الفعل الطبيعي يكون العقاب الفوري. لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن هذا الطفل لا يختار الغضب بإرادته، بل يصل إلى حالة يفقد فيها القدرة على التحكم بنفسه. في تلك اللحظة، لا يكون العقاب مجديا، بل قد يزيد الموقف اشتعالا.

ما يمكن أن يساعد داخل الصف:

تخصيص ركن هادئ يلجأ إليه الطفل عندما يشعر بضغط عاطفي متزايد.

تقليل المفاجآت في اليوم الدراسي، وإبلاغ الطفل مسبقا بأي تغييرات في الروتين.

الاتفاق على إشارات غير معلنة بين المعلم والطفل لتجنب إحراجه أمام زملائه.

الحفاظ على تواصل مستمر مع الأهل لفهم العوامل التي ربما أثرت فيه خلال يومه.

ماذا يغير هذا الاكتشاف في نظرتنا إلى أطفالنا؟

حتى وقت قريب، كان تشخيص اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة يعتمد أساسا على الأعراض السلوكية التي يلاحظها الأهل والمعلمون. الدراسة الجديدة تضيف بعدا بيولوجيا حقيقيا، يفتح الباب أمام:

تشخيص أدق لهذه الأنماط الثلاثة.

تقليل الوصمة المرتبطة بسلوك الطفل، وإعادة النظر في فكرة "الكسل" و"سوء التربية".

تصميم خطط علاج وتدخل تربوي أكثر تخصيصا لكل نمط دماغي على حدة.

في النهاية، تخبرنا هذه النتائج أن الطفل الشارد أو الصاروخ أو البركان ليس "سيئا" بطبيعته، بل يملك دماغا يحتاج منا إلى فهم مختلف، وتعليم مختلف أيضا.