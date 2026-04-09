أصبح تعبير "عدم التواجد عاطفيا" واحدا من أكثر المصطلحات شيوعا وأقلها دقة في الحديث عن العلاقات اليوم، إذ يستخدم لوصف كل شيء، من طرف لا ينفتح على مشاعره إلى شخص ينسحب فور نشوب خلاف.

ويشير خبراء تحدثت إليهم مجلة "تايم" الأمريكية إلى أن هذا المصطلح يمكن أن يعني أشياء مختلفة باختلاف كل علاقة، وأنه من الأجدى النظر إلى أنماط سلوك محددة بدل الاكتفاء بمصطلح عام يلصق بكل موقف.

تقول ألكسندرا سولومون، الاختصاصية النفسية والأستاذة المساعدة في جامعة نورث وسترن، ومؤلفة عدد من الكتب عن العلاقات الزوجية والعاطفية، إن "عدم التواجد عاطفيا" ليس مصطلحا طبيا أو تشخيصا معتمدا. لذلك، عندما يصف أحدهم الطرف الآخر في العلاقة بأنه "غير متاح عاطفيا"، يكون طلبها الأول: "صِف لي ما يحدث بالضبط".

وتضيف أنها تشجع أيضا على قدر من المراجعة الذاتية، فإذا بدا أن الطرف الآخر "غائب عاطفيا"، فمن المهم أن يسأل المرء نفسه: هل يتواصل معه بطريقة تساعده على الانفتاح أم بطريقة تجعله في موضع الدفاع؟ موضحة أن من يريد تواصلا عاطفيا أعمق من شريكه، يتحمل جزءا من المسؤولية، وطريقة الاقتراب قد تشجع على التواصل أو تعرقله.

من هنا، يصبح السؤال الأهم: ما معنى أن يكون الإنسان "متواجدا عاطفيا"؟ وما العلامات التي قد تشير إلى أن غياب هذا الحضور أصبح مشكلة في العلاقة؟

ما المقصود بالتواجد عاطفيا؟

في جوهره، يرتبط "التواجد عاطفيا" بالقدرة والرغبة في التعامل مع المشاعر، مشاعرك أنت ومشاعر الشخص الآخر في العلاقة.

يعني ذلك أن يكون الإنسان منفتحا على إظهار ضعفه، قادرا على التعبير عما يشعر به، ومستعدا للاستجابة عندما يشاركه الآخر شيئا ذا معنى، بدل أن يغير الموضوع بمزحة سريعة أو يوقف الحديث فورا كلما أصبح غير مريح.

توضح ميليسا بول، المعالجة المتخصصة في علاقات الأزواج في بروكلين بنيويورك، أن هذا لا يعني أن من "يتواجد عاطفيا" يجب أن يخوض أحاديث عميقة طوال الوقت، بل أن يكون قادرا على الانتقال بسلاسة بين اللحظات الخفيفة وتلك العميقة، بين المزاح والحوار الجاد.

وتشبه بول هذا النوع من القرب العاطفي بـ"قناة من اتجاهين" يشارك فيها كل طرف تجربته الداخلية، وفي الوقت نفسه يفسح المجال للطرف الآخر كي يشاركه تجربته. وعندما تغلق هذه القناة من جانب واحد، يتكون لدى الطرف الآخر إحساس داخلي واضح بأن شيئا ما لا يعمل كما ينبغي، فالحوار موجود، لكن الاتصال الحقيقي غائب.

جزء من تعقيد هذه الحالة أنها ليست بالأبيض والأسود. تقول تارا غوغولينسكي، المعالجة المتخصصة في شؤون الأسرة والعلاقات في ولاية نورث كارولاينا، إن التواجد العاطفي طيف لا حالة ثنائية، فالناس يختلفون في مدى قدرتهم على التحمل وفي ما يستطيعون تقديمه، مضيفة أنها لم تلتق شخصا "متواجدا عاطفيا بنسبة 100% طوال الوقت".

لماذا يواجه البعض صعوبة في التواجد عاطفيا؟

غياب القدرة على التفاعل مع مشاعر الآخرين لا يعني بالضرورة أن الشخص لا يهتم. في كثير من الحالات، يكون "الغياب العاطفي" استجابة متعلمة.

تشرح غوغولينسكي أن الأمر كثيرا ما يكون آلية دفاعية تشكلت عبر تجارب سابقة، في الطفولة أو في علاقات مضت، لم يكن فيها البوح بالمشاعر آمنا، أو كان يقابل بالرفض أو التجاهل. عندها يصبح "التواجد العاطفي" نفسه شيئا يبدو مهددا أو خطرا. ومع الوقت، يتعلم بعض الأشخاص تجنب المواقف العاطفية المكثفة، أو الانفصال عن مشاعرهم، أو الإبقاء على الحوارات في مستوى سطحي لحماية أنفسهم.

وقد يظهر هذا الغياب بأشكال أكثر دقة، فقد يرغب الإنسان في تقديم الدعم، لكنه عندما يرى الطرف الآخر متألما لا يعرف ماذا يقول أو يفعل، فيشعر بالارتباك أو يتجمد في مكانه.

حتى عندما لا يكون الأمر مقصودا، يمكن أن تخلق هذه الأنماط مسافة وإحباطا وشعورا بالانفصال، خاصة حين يظل أحد الطرفين في العلاقة يسعى إلى مزيد من القرب العاطفي أكثر مما يستطيع الطرف الآخر تقديمه.

علامات على أن الطرف الآخر غائب عاطفيا

بحسب الخبراء والمعالجين، هناك أنماط متكررة قد تدل على أن أحد الشريكين غير متاح عاطفيا:

1. شعور بالوحدة رغم وجودهما معا

إحدى أوضح العلامات ليست ما يقوله الطرف الآخر، بل كيف يشعر المرء نفسه. كثيرون يصفون نوعا خاصا من الوحدة: أن يجلس شخصان معا، ومع ذلك يشعر أحدهما بأنه بعيد عن الآخر.

قد يجد الطرف الأكثر حساسية نفسه يقوم بمعظم "العمل العاطفي"، يبادر بالمشاركة ويطرح الأسئلة ويحاول فتح مساحة للحوار، من دون أن يجد تجاوبا مماثلا. تقول ميليسا بول إن هذا النمط "يشعر الإنسان بعزلة شديدة"، لأن محاولة الاقتراب من شخص لا يسمح لك بالدخول -بقصد أو دون قصد- أمر مؤلم للغاية.

2. توتر وتردد قبل مشاركة ما هو مهم

تشير بول إلى علامة أخرى مهمة: الخوف أو التردد. فإذا وجد أحد الطرفين نفسه يتردد قبل مشاركة أمر صعب، أو يشعر بأنه غير متأكد من رد فعل الطرف الآخر، فإن هذا التردد نفسه مؤشر لا ينبغي تجاهله.

عندما يفكر الإنسان مرارا قبل أن يبوح بتجربة مؤلمة أو مشاعر معقدة، لأنه لا يعرف أي نوع من الرد سيحصل عليه، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الآخر غير متاح عاطفيا بالقدر الكافي.

3. تهرّب من الأحاديث العاطفية أو إيقافها

من الأنماط الشائعة أيضا تجنب الأحاديث العميقة، فكلما ابتعد الحوار عن الأمور اليومية السطحية، قد يلجأ الطرف الآخر إلى تغيير الموضوع أو إطلاق النكات أو الانسحاب من النقاش عندما يصبح أكثر جدية.

وفي أحيان أخرى، يستبدل بعض الناس التعاطف بـ"التحليل". تميل هذه الفئة إلى التفاعل فكريا مع ما يقال، فتناقش التفاصيل والمنطق، لكنها لا تقترب من المشاعر التي تقف خلف الكلام، فيشعر الطرف المقابل أنه "مفهوم" على مستوى العقل، لكنه ليس "محتضَنا" على المستوى العاطفي.

4. غياب الرد العاطفي عندما يتألم أحد الطرفين

يرى الخبراء أن العلامة الفارقة الأساسية لغياب التواجد العاطفي هي عدم الاستجابة في اللحظات التي تتطلب حضورا عاطفيا واضحا.

تشبه سولومون هذه التجربة بـ"الطرق على باب لا يفتح": يكون أحد الطرفين في ألم واضح، لكنه لا يجد من الآخر مواساة أو مساعدة أو اعترافا بما يعيشه. في تلك اللحظات، يدرك كثيرون بوضوح حجم الفجوة العاطفية في العلاقة.

وقد يكون السبب -وفق ألكسندرا- أن الشخص الغائب عاطفيا لم يتعلم يوما كيف يقدم ما لم يحصل عليه، فمن اعتاد ألا يواسيه أحد في ألمه قد لا يعرف كيف يواسي غيره.

5. غياب الفضول تجاه العالم الداخلي للطرف الآخر

الاتصال العاطفي ليس مجرد إصغاء، بل تفاعل وفضول. عادة ما يطرح الشخص المتواجد عاطفيا أسئلة تكميلية: ماذا شعرت؟ ما الجزء الأصعب؟ ماذا تحتاج الآن؟ هل تريد مساندة أم مساحة خاصة؟

أما عندما يغيب هذا الفضول، تميل الحوارات إلى أن تصبح سطحية وذات اتجاه واحد، قد يعترف الطرف الآخر بما قيل، لكنه لا يذهب أعمق من ذلك، فيشعر المتحدث أن الحديث ناقص وغير مشبع.

ترى غوغولينسكي أن عدم محاولة أحد الطرفين فهم تجارب الآخر وعالمه الداخلي، وعدم إظهار اهتمام بما يشعر به فعلا، يعني رغبة ضمنية في الإبقاء على العلاقة في مستوى سطحي، وهو ما يترك الطرف المقابل مع إحساس مزمن بعدم الرضا.

6. الانسحاب مع تعمّق العلاقة

لا يكون الغياب العاطفي ثابتا دائما، ففي بعض الحالات يبدو الطرف الآخر في البداية منفتحا ودافئا وفضوليا، لكن ما إن تتعمق العلاقة أو تظهر الخلافات حتى يبدأ في التراجع والانسحاب.

تقول غوغولينسكي إن "بعض الناس يكونون حاضرين جدا عندما تكون الأمور خفيفة"، لكن مع زيادة القرب والالتزامات تتراجع درجة الفضول والاهتمام بعالم الطرف الآخر الداخلي. وغالبا ما يرتبط ذلك بخوف من الصراع أو الرفض أو الفقدان، فيفضل الشخص أن يبقي العلاقة على مستوى "ممتع" بدل أن يخاطر بدخول منطقة مشاعر أعمق قد تفتح الباب للألم.

هذا التقلب يجعل تقييم العلاقة أصعب، فلو كان الطرف الآخر بعيدا عاطفيا منذ البداية لكان الحكم أوضح، لكن حين يتقدم خطوة ويتراجع أخرى، يصبح من الصعب الوثوق بقراءة ما يحدث.

ماذا تفعل إذا بدا هذا مألوفا؟

إذا بدا أن كثيرا مما سبق يشبه ما يحدث في علاقة ما، فقد تكون الخطوة الأولى هي محاولة تسمية ما يجري بدقة أكبر، بدل الاكتفاء بوصف واسع مثل "غير متاح عاطفيا".

يمكن البدء بالانتباه إلى اللحظات الأكثر صعوبة:

ماذا يحتاج كل طرف من الآخر؟ وكيف يكون الرد الفعلي؟ هذا الوضوح يساعد على الانتقال من شعور عام بالخذلان إلى لغة أكثر تحديدا يمكن البناء عليها.

من المفيد أن يكون كل طرف مباشرا بشأن احتياجاته، لكن بنبرة لا تضع الآخر في موضع المتهم.

تقترح سولومون عبارات تبدأ من الامتنان بدل اللوم، مثل: "أحب جدا عندما تفعل/تفعلين كذا…"، أو "كنت مصدرا كبيرا للراحة لي عندما مررت بتلك الأزمة، وأفكر كيف يمكن أن نبقي هذه الروح حاضرة في صعوبات الحياة اليومية الأخرى".

عادة ما تكون هذه اللغة أكثر فاعلية من سرد ما يفعله الطرف الآخر "خطأ".

يمكن أيضا تسمية ما يلاحظه المرء ومراقبة رد الفعل:

على سبيل المثال: "أشعر أنني أشاركك كثيرا ولا أتلقى القدر نفسه من المشاركة من جانبك"، أو: "سيعني لي الكثير لو سألتني أكثر عما أشعر به".

استجابة الطرف الآخر هنا مؤشر مهم، فإذا كان منفتحا ومستعدا للاستماع والتغيير، فهذا يعني وجود أرضية يمكن العمل عليها، أما إذا استمر في التجاهل أو التقليل مما يقال، فهذه أيضا معلومة مهمة عند تقييم العلاقة.

ومن المهم تذكّر أن ما يحدث في العلاقة ليس شيئا يمكن أن يصلحه شخص واحد وحده، إذ يحتاج الأمر في الغالب إلى استعداد من الطرفين، وأحيانا إلى مساعدة علاجية مشتركة. ترى غوغولينسكي أن هذه الأنماط قابلة للتغيير إذا توفرت الرغبة الحقيقية، وتشبه الأمر بـ"إعادة برمجة" يتعلم فيها الدماغ عبر تجارب متكررة أن القرب ليس تهديدا، وأن الضعف ليس بالضرورة خطرا.

أما إذا وجد أحد الطرفين نفسه يحاول باستمرار بناء جسر عاطفي لا يُستجاب له، ترى سولومون أنه قد يأتي وقت لا بد فيه من طرح سؤال صعب: هل هذا هو "السقف" الذي يمكن أن تبلغه هذه العلاقة؟ أم أن الحاجة إلى مساحة عاطفية أكثر اتساعا تعني أن على الإنسان أن يعيد التفكير في بقائه داخلها؟