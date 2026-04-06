أسرة|طفولة وأمومة|كينيا

تجربة تعليمية فريدة.. كيف يعيد نموذج كيني الأمهات المراهقات إلى الدراسة؟

Valarie Wairimu, 19, feeds her son Kayden Darmain during breaktime at Greenland Girls School in Kajiado, Kenya, March 5, 2026. (AP Photo/Andrew Kasuku)
فاليري وايريمو تطعم ابنها كايدن دارمين خلال فترة الاستراحة في مدرسة غرينلاند للبنات في كينيا (أسوشيتد برس)
Published On 6/4/2026

قدمت مدرسة غرينلاند المخصصة للأمهات المراهقات في كينيا، فرصة العودة إلى التعليم الثانوي لأكثر من 310 شابات، مع توفير رعاية لأطفالهن الذين تجاوز عددهم الثمانين طفلا رضيعا. وتعد المدرسة نموذجا نادرا يجمع بين التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، ويهدف إلى كسر وصمة المجتمع ضد الأمهات الشابات.

فاليري وايريمو، البالغة من العمر 19 عاما، قالت إنها لم يكن لديها مكان تتوجه إليه عند معرفتها بحملها، مشيرة إلى أن المدرسة توفر لها بيئة داعمة تسمح لها بمواصلة دراستها ورعاية رضيعها بين الحصص الدراسية.

Valarie Wairimu, 19, interacts with her son, Kayden Darmain during breaktime at Greenland Girls School in Kiserian, Kajiado, Kenya, March 5, 2026. (AP Photo/Andrew Kasuku)
مدرسة غرينلاند للفتيات في كينيا أتاحت فرصة للأمهات المراهقات العودة إلى التعليم (أسوشيتد برس)

تأسست المدرسة عام 2015 بإدارة منظمة شاينينغ هوب فور كوميونيتيز (Shining Hope for Communities) غير الربحية، وتستقبل الطالبات عبر المنح الدراسية، خاصة من مقاطعة كاجيادو جنوب نيروبي، وتعمل على إعادة دمج الأمهات الشابات في التعليم ومنحهن فرصة لبناء مستقبل مهني.

ويشير مدير المدرسة بول موكيليا إلى أن معظم الأسر لا تدعم الطالبات، وأن المدرسة تضطر للتفاوض مع شيوخ القبائل لضمان التحاق الفتيات، كما تؤكد المدرسة تقديم الدعم النفسي والتوجيه للطالبات لمواجهة رفض المجتمع والأقارب.

Mary Wanjiku, 20 feeds her son Stephan Keyllin during lunchtime at Greenland Girls School in Kiserian, Kajiado, Kenya, March 5, 2026. (AP Photo/Andrew Kasuku)
المدرسة استقبلت مئات الفتيات والشابات لتلقي التعليم الثانوي مع تقديم الدعم لأطفالهن (أسوشيتد برس)

ويلاحظ العاملون في الحضانة، مثل كارولين مومباي، أن بعض الطالبات يعانين من شعور بأن أطفالهن عبء، ولذلك تعمل المدرسة على تعليمهن مهارات الأمومة الأساسية ورعاية الأطفال أثناء وجودهن في الصفوف الدراسية.

وتشير الإحصاءات الوطنية إلى أن أكثر من 125 ألف رضيع ولدوا لأمهات دون 19 عاما خلال عام 2024، وأن الحمل يمثل السبب الرئيسي لتخلف الفتيات عن الدراسة، إضافة إلى صعوبات مالية تمنع الكثير منهن من العودة إلى المدارس.

Valarie Wairimu, 19, plays with kids during breaktime at Greenland Girls School in Kajiado, Kenya, March 5, 2026. (AP Photo/Andrew Kasuku)
الطالبات يجدن الدعم الذي يمكنهن من متابعة التعليم وتحقيق طموحاتهن المهنية (أسوشيتد برس)

وبناء على الطلب المتزايد من المناطق الساحلية، تعتزم المدرسة فتح فرع ثان في مقاطعة كيليفي، لتوسيع نطاق هذه التجربة التعليمية الفريدة.

وتؤكد الطالبات على أهمية البيئة الخالية من الوصم الاجتماعي في المدرسة، حيث يجدن الدعم الذي يمكنهن من متابعة التعليم وتحقيق طموحاتهن المهنية.

المصدر: أسوشيتد برس

