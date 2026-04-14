الوصية الإسلامية في بريطانيا.. كيف تضمن حقوق عائلتك بين الشريعة والقانون الإنجليزي؟

في ظل تزايد أعداد المسلمين المقيمين في المملكة المتحدة، تبرز مسألة تنظيم الميراث بوصفها أحد الملفات التي تتداخل فيها الاعتبارات الدينية مع القوانين المدنية البريطانية، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن آليات تضمن توزيع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن تطبيق هذا التوزيع يبقى مشروطا بوجود وصية مكتوبة ومعتمدة قانونا.

ويعتمد تحقيق هذا الهدف بالدرجة الأولى على ما يُعرف بـ"الوصية القانونية" (Will)، التي تتيح للشخص تحديد طريقة توزيع أمواله وممتلكاته بعد الوفاة، وإدراج رغبته ضمن الإطار القانوني المعمول به في بريطانيا.

وفي حال غياب وصية، فإن التركة لا تُوزع وفق الرغبة الشخصية أو الأحكام الشرعية، وإنما تخضع تلقائيا لقواعد التقسيم المدني المعتمدة في القانون البريطاني.

دون وصية يتدخل القانون

بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية (GOV.UK)، فإن الشخص المتوفى ولم يترك تفصيلا للكيفية التي يرغب أن توزع بها أمواله، يصنف قانونا ضمن حالات "الوفاة بلا وصية"، مما يعني تطبيق قواعد التوريث اللاإرادي.

وهذه القواعد، كما يوضح المستشار القانوني علي القدومي، "تقوم على توزيع نمطي لا يراعي الخصوصية الدينية، إذ يحصل الزوج أو الزوجة على الحصة الأكبر، ويتقاسم الأبناء ما تبقى دون الالتزام بالأنصبة الشرعية، وقد يحرم بعض الورثة، كالوالدين أو الإخوة، في حالات معينة".

ويحذر القدومي من أن "عدم كتابة وصية قانونية قد يفتح الباب أمام نزاعات عائلية ويُفقد الورثة السيطرة على التركة".

حرية قانونية تتيح تطبيق الشريعة

رغم الاعتقاد السائد بوجود تعارض بين الشريعة والقانون البريطاني، فإن الواقع يعكس مساحة من المرونة. فبموجب قانون الوصايا لعام 1837، يتمتع الأفراد بما يعرف بـ"حرية الوصية"، التي تسمح لهم بتحديد كيفية توزيع أموالهم، بما في ذلك اعتماد القواعد الشرعية.

ويؤكد القدومي أن "القانون البريطاني لا يمنع تطبيق الشريعة، لكنه لا يطبقها تلقائيا، بل يتطلب صياغة دقيقة لوصية قانونية واضحة".

كيف تكتب وصية شرعية معترفا بها؟

لضمان الاعتراف القانوني بالوصية وتوافقها مع الشريعة، يشير علي القدومي إلى مجموعة من الخطوات الأساسية:

الالتزام بالشكل القانوني: يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة بحضور شاهدين مستقلين لا تربطهما مصلحة مباشرة بالتركة. التصريح بالنية الشرعية: تضمين نص واضح يفيد بأن المتوفى يرغب في توزيع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

كما ينصح المستشار القانوني بكتابة خطوات واضحة لضمان تنفيذ الوصية كما ينبغي وهي:

تسوية الديون أولا: لأن الأصل في تقسيم التركة في الشريعة الإسلامية أن تخصم منها الديون والحقوق الشرعية أولا، ويشمل ذلك الديون المالية، وكذا الحقوق الأخرى مثل الزكاة أو المبلغ المؤخر من المهر وغير ذلك. تعيين أوصياء للأطفال: لضمان رعاية القصر من قبل أشخاص موثوقين، بدلا من ترك القرار للسلطات. اختيار منفذ للوصية: يفضل أن يختار الموصي لتطبيق وصيته بدقة شخصا موثوقا أو مختصا قانونيا.

ويشير إلى أن الشريعة تتيح للمسلم التصرف في ثلث تركته بحرية لصالح غير الورثة، وهو ما يتوافق مع المرونة التي يمنحها القانون البريطاني في تنظيم الوصايا، ويمنح الأفراد مساحة لتوجيه جزء من أموالهم وفق قناعاتهم.

ضريبة الميراث.. تحد إضافي

تفرض بريطانيا ضريبة ميراث تصل إلى 40% على التركات التي تتجاوز 325 ألف جنيه إسترليني (نحو 413 ألف دولار)، ما قد يؤثر على قيمة الأنصبة الشرعية.

وفي هذا السياق، يؤكد القدومي على أهمية التخطيط المالي المسبق، من خلال عدد من الأدوات التي تساعد على تقليل الأعباء الضريبية وتنظيم توزيع التركة، من أبرزها: