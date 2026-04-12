للرجال فقط.. بحث جديد يكشف علاقة غير متوقعة بين الذكاء والمواقف السياسية

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يملكون قدرات ذهنية مرتفعة أقلّ ميلا إلى تبني مواقف سياسية محافظة مقارنة بالرجال ذوي الذكاء المتوسط، في حين لم تُرصد فروق مماثلة لدى النساء المشاركات.

وقال عالم النفس والباحث في مجال الذكاء ماكسيميليان كرولو، من جامعة زارلاند الألمانية والمعد الرئيسي للدراسة، إن النتائج أظهرت تباينا واضحا في التوجهات السياسية لدى الرجال تبعا لمستوى الذكاء، بينما بدت مواقف النساء أكثر تقاربا بغض النظر عن القدرات الذهنية.

وشارك في إعداد الدراسة أيضا الأستاذان يورن شبارفيلت من جامعة زارلاند، ودتليف روست من جامعة فيليبس في ماربورغ، ونُشرت نتائجها مؤخرا في المجلة العلمية المتخصصة "إنتليجنس" (Intelligence).

متابعة على مدى عقود

اعتمدت الدراسة على بيانات "مشروع ماربورغ للموهوبين" الذي جرى خلال العام الدراسي 1987-1988، حيث تم فحص أكثر من سبعة آلاف طفل في المرحلة الابتدائية باستخدام اختبارات ذكاء معيارية، وصنف نحو 2% منهم (حوالي 150 طفلا) ضمن فئة ذوي القدرات العالية.

وتمت متابعة جزء كبير من هؤلاء الأفراد (107 أشخاص) على مدار عقود ضمن دراسة طولية الأمد، إلى جانب مجموعة مقارنة من أشخاص ذوي ذكاء متوسط، خضعوا بشكل متكرر لاستطلاعات حول موضوعات مختلفة.

وقال عالم التربية وعلم النفس شبارفيلت: "الآن، وبعد أكثر من 35 عاما، تمكّنا من طرح أسئلة على هذه المجموعة بشأن آرائها السياسية". وشارك في أحدث استطلاع 87 شخصا من ذوي الذكاء المرتفع و71 من ذوي الذكاء المتوسط، بنسبة استجابة تقارب 75%.

ووفقا للباحثين، حدد المشاركون مواقفهم السياسية على مقياس يتراوح بين اليسار واليمين، كما ملأوا استبيانا مفصلا حول توجهاتهم السياسية شمل أربعة مجالات من بينها الاشتراكية والليبرالية.

نزعة أقل للمحافظة

وأظهرت النتائج أن الرجال من ذوي الذكاء المتوسط يميلون إلى تأييد قيم ترتبط بالتقاليد والنظام الاجتماعي الصارم، في حين كان نظراؤهم من ذوي الذكاء المرتفع أقل ميلا لتبني هذه المواقف المحافظة التقليدية.

ويرى كرولو أن هذه الفروق قد تعكس اختلافا في طريقة معالجة القضايا السياسية والاجتماعية، بينما أشار شبارفيلت إلى أهمية فهم توجهات هذه الفئة، لا سيما أن ذوي القدرات المرتفعة غالبا ما يشغلون مواقع مؤثرة في المجتمع.

اعتدال سياسي

ورغم هذه الفروق، خلصت الدراسة إلى أن الذكاء المرتفع لا يقود بالضرورة إلى تبني مواقف سياسية متطرفة، بل إن البالغين من ذوي القدرات المرتفعة يتسمون في المتوسط بدرجة من التنوع والاعتدال السياسي مماثلة لبقية السكان.

وأكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ما إذا كانت هذه الميول، خصوصا لدى الرجال ذوي الذكاء المتوسط، تنعكس فعليا في السلوك السياسي، مثل التصويت والانخراط الحزبي.