بسبب الألوان الزاهية.. تحذيرات من رصاص يتسلل عبر ثياب الأطفال

حذرت دراسة أمريكية من أن بعض ملابس الأطفال زهيدة الثمن ذات الألوان الزاهية قد تحتوي على معدلات مرتفعة من الرصاص، مما يعرض الأطفال -وخصوصا الرضع والصغار- لمخاطر صحية جسيمة.

وقدم الباحثون نتائجهم خلال اجتماع الجمعية الأمريكية للكيمياء في مدينة أتلانتا، موضحين أن النسيج المستخدم في تصنيع بعض هذه الملابس الرخيصة يحتوي على نسب عالية من الرصاص، وأن الخطورة تتفاقم لأن كثيرا من الرضع والأطفال يمضغون أكمام أو ياقات الثياب بشكل طبيعي أثناء ارتدائها.

وقالت الباحثة كريستينا أفيلو من جامعة ماريان في مدينة إنديانابوليس الأمريكية إن "الأطفال ليسوا وحدهم المعرضين لمخاطر الرصاص في هذه الملابس، فبعض البالغين أيضا لديهم عادة مضغ الثياب أثناء ارتدائها، وهو ما قد يعرضهم لخطر التعرض للرصاص".

وتشير أبحاث "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" إلى أن الرصاص قد يسبب مشكلات صحية في الدماغ والجهاز العصبي، ويؤثر في عملية النمو، وأن حتى الكميات الضئيلة منه تنطوي على خطورة بالغة على الأطفال.

فحوص على قمصان رخيصة متعددة الألوان

في إطار الدراسة، اختبر الباحثون 11 قميصا من أربع شركات متخصصة في بيع الملابس الرخيصة، شملت ألوانا مختلفة بينها الأحمر والقرمزي والبرتقالي والأصفر والرمادي والأزرق. ووجدوا أن جميع العينات تحتوي على كميات من الرصاص تفوق الحد الصحي المسموح به، وهو 100 جزء في المليون من مكونات النسيج.

كما أظهرت النتائج أن نسب الرصاص ترتفع بشكل أكبر في الملابس المصبوغة بألوان زاهية مثل الأحمر والأصفر.

وخلص الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، إلى أن اعتياد مضغ الثياب التي تحتوي على نسب مرتفعة من الرصاص قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الرصاص في دم الأطفال، بما قد يستدعي تدخلا طبيا ورعاية صحية خاصة.