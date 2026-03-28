دراسة تكشف مفاجأة عن تناول الفطر أثناء الحمل

قالت دراسة يابانية حديثة إن تناول الأمهات للفطر خلال فترة الحمل قد يرتبط بسلوك أفضل للأطفال عند بلوغهم سن الخامسة.

وخلصت الدراسة، المنشورة في مجلة "التغذية البشرية وعلم النظم الغذائية"، إلى أن تناول كميات أكبر من الفطر أثناء الحمل قد يقلل مشكلات الأطفال في التعامل مع أقرانهم، ويزيد احتمال تصرفهم بشكل ودود ومتعاون عند سن الدخول إلى المدرسة.

وشملت الدراسة نحو 1200 أم وطفل، وأجراها فريق بحثي مشترك بين مجموعة "ميجي" القابضة العملاقة، التي تنتوع منتجاتها بين الألبان ومنتجاتها والمكملات الغذائية والحلوى والأدوية واللقاحات، وجامعة "إهيمي". وقالت الدراسة إن "زيادة استهلاك الأمهات للفطر أثناء الحمل قد ترتبط بانخفاض مشاكل التعامل مع الأقران وتحسن السلوكيات الاجتماعية لدى الأطفال بعمر خمس سنوات".

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال المشاكسين أو غير المنتبهين يشكلون تحديا للآباء، ويثيرون القلق بشأن قدرة الطفل على التكيف مع البيئة المدرسية لاحقا.

وأوضحوا أن تناول الفطر قد يكون له تأثير وقائي على تطور سلوكيات الأطفال، مع التأكيد على الحاجة لمزيد من الدراسات لفهم الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة المحتملة.

واعتمدت الدراسة على تقييم نظام غذائي مفصل للأمهات عبر استبيان، تلاه استقصاء متابعة شمل أسئلة حول مشاكل عاطفية وسلوكية مثل فرط النشاط وصعوبات التعامل مع الأقران، مع مراعاة العوامل الغذائية وغير الغذائية التي قد تؤثر على النتائج، لضمان دقة الربط بين استهلاك الفطر والسلوكيات المستقبلية للأطفال.