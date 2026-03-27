ألعاب وهدايا بلا قواعد.. كيف يربك "الوالد الديزني لاند" حياة الأطفال بعد الطلاق؟

تعد ظاهرة "الوالد الديزني لاند" أحد أبرز أسباب اختلال علاقة الطفل بوالديه بعد الطلاق أو الانفصال غير الرسمي، حين يتحول الوالدان إلى طرفين متناقضين: طرف حاضن يتحمل مسؤوليات الانضباط والتربية اليومية والمهام الشاقة، وطرف غير حاضن يكتفي بالتدليل والهدايا والأنشطة الممتعة، متجنبا أي مسؤوليات حقيقية. يتحول من "مرب" إلى "صديق للمتعة فقط"، وهو ما يترك آثارا عميقة، ليس على الأبناء وحدهم، بل على الوالدين أيضا.

من هو "الوالد الديزني لاند"؟

لا تعد ظاهرة "الوالد الديزني لاند" مجرد مصطلح متداول في الدراسات الاجتماعية والتربوية، بل تستخدمه الأوساط القانونية أيضا لوصف خلل في توازن المسؤوليات بين الوالدين. ويستعين به المحامون والقضاة في بعض القضايا للإشارة إلى والد يختبئ وراء الترفيه هربا من الالتزامات.

بحسب موقع "يو إس فورمز" المتخصص في التعريفات القانونية، يستخدم مصطلح "الوالد الديزني لاند" في عرائض قضايا الحضانة بالولايات المتحدة، ويعرف بأنه: "الوالد غير الحاضن الذي يركز على تقديم تجارب ممتعة وهدايا مادية لطفله أثناء الزيارة، ويتجنب عادة تحمل المسؤوليات التي تتطلب انضباطا، تاركا إياها للطرف الحاضن".

قد تأخذ المحكمة هذا السلوك في الاعتبار عند تقييم الجوانب العاطفية والمالية للتربية، ومدى تحقيقها لما يعرف بـ"مصلحة الطفل الفضلى". ففي كاليفورنيا مثلا يمكن إخضاع الزيارات للتدقيق للتأكد من عدم اتباع هذا النمط، وفي نيويورك يرصد هذا السلوك في اتفاقات زيارة مفصلة، أما في تكساس فيشجع القانون على ما يسمى "التربية المشتركة الفعالة" التي تتناقض تماما مع "تربية الديزني لاند".

لماذا يهرب بعض الآباء من دور "المربي" إلى دور "المسلي"؟

لا ينبع سلوك "الوالد الديزني لاند" في العادة من نية سيئة، بل من دوافع نفسية معقدة تبدو للوهلة الأولى بريئة. في دراسة بعنوان: "الأبوة والتودد العاطفي وديزني لاند والدماغ البشري"، يطرح الباحثون في علم النفس الأسري عدة تفسيرات أبرزها:

شعور الوالد بالقلق حيال موقعه في حياة الطفل بعد الانفصال، فيلجأ لا شعوريا إلى الترفيه المتواصل كطريقة للحفاظ على مكانته.

الرغبة في بناء روابط قوية مع الطفل بسرعة، فيرى أن المتعة والهدايا هي الطريق الأسهل.

محاولة تخفيف الشعور بالذنب عبر الإفراط في التدليل، كنوع من "الاعتذار الصامت" للأطفال عن الطلاق أو فترات الغياب.

الهروب من مسؤوليات التربية المرهقة، وتفضيل لعب دور "الصديق المرح" وترك الذكريات الجميلة فقط، بينما توكل مهمة الحزم والحدود للطرف الآخر.

كيف نعرف أن أحد الوالدين "ديزني لاند"؟

يمكن التعرف على "الوالد الديزني لاند" عبر مجموعة سلوكيات متكررة، من أبرزها:

الإنفاق ببذخ على الترفيه والرحلات، مقابل التهرب من دفع النفقة الأساسية والمصاريف الضرورية مثل الطعام والملابس والعلاج والدروس.

استخدام المال والهدايا كوسيلة للتفوق على الطرف الآخر وإظهاره في صورة "الأقل قدرة" أو "الأقل كرما".

التهرب من الأعمال الشاقة المرتبطة بالتربية مثل المذاكرة ومتابعة الواجبات وتنظيم اليوم، أو تحمل أعباء التنظيف والرعاية.

تجنب أي شكل من أشكال الحزم أو العقاب التربوي، والسماح للأطفال بتناول الوجبات السريعة والحلوى طوال الوقت بدلا من الطعام الصحي.

تجاهل الواجبات المدرسية والمشاريع التعليمية خلال وقت الزيارة، والتركيز على اللعب فقط.

غياب القواعد في المنزل: لا مواعيد ثابتة للنوم أو استخدام الشاشات، فيعود الأطفال مرهقين بعد كل زيارة.

ترك مهمة الانضباط ووضع الحدود كاملة للطرف الحاضن، وكأن دوره يقتصر على "المرح بلا مسئولية".

الإفراط في شراء الألعاب والهدايا وتنظيم أنشطة مكثفة مثل السينما والملاهي وألعاب فيديو، لتعويض الشعور بالغياب أو تثبيت صورته كبطل محبوب.

ضحايا صامتون خلف الوجوه السعيدة

رغم أن "الوالد الديزني لاند" يبدو في عيون الأطفال بطلا يمنحهم المتعة والحرية، فإن وراء هذه الصورة اللامعة وجوها متعبة وأضرارا صامتة.

على مستوى الطرف الحاضن -وغالبا ما تكون الأم- يستخدم الأطفال أحيانا كأداة للضغط والسيطرة، أو لإشعارها بالفشل التربوي، خصوصا إذا كانت هي من أنهت العلاقة. وتواجه الأم صعوبة بالغة في إعادة ضبط روتين البيت بعد كل زيارة، من مواعيد النوم إلى الالتزام بالقواعد.

أما الأطفال أنفسهم، فتشير دراسات عن دور الأب في التربية إلى أن انخفاض المشاركة الأبوية المتوازنة يرتبط بمشكلات منها:

غياب الشعور بالأمان والاستقرار، بسبب التذبذب المستمر بين "بيت الحفلة" و"بيت القواعد".

مشكلات في الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق وانخفاض تقدير الذات، نتيجة التوتر بين بيئتين متناقضتين.

تراجع التحصيل الدراسي بسبب إهمال الواجبات خلال أوقات الزيارة وعدم وجود من يتابعها بجدية.

اندفاعية وعدوانية أكبر تجاه السلطة الأبوية، لأن الطفل لم يختبر حزما متدرجا ومتسقا من الطرفين.

تشويه صورة الطرف الحاضن (غالبا الأم) باعتباره "الجانب الممل"، مقابل "الأب البطل" الذي يقدم المفاجآت والمتعة، وهو ما يدفع بعض الأطفال للانحياز لأحد الوالدين على حساب الآخر.

صعوبات في الانضباط الذاتي وبناء علاقات صحية لاحقا، لأنهم لم يتعلموا معنى الحدود والمسئولية بشكل متوازن.

كيف تتعامل مع "الوالد الديزني لاند" دون أن تخسري نفسك أو أطفالك؟

تؤكد المستشارة النفسية والتربوية إريكا راندل أن نقطة البداية في التعامل مع "الوالد الديزني لاند" هي التحرر من وهم القدرة على تغييره. فالمطلوب ليس إصلاح شخصيته، بل حماية نفسك وأطفالك من آثار سلوكه، ومن بين النصائح التي تقدمها:

