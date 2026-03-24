لا يعد اختيار اسم الطفل إجراء شكليا عابرا، بل عاملا يترك أثرا عميقا في بناء هويته وتفاعلاته الاجتماعية، وربما مساره المهني والأماكن التي قد يختار العيش فيها لاحقا.

فالاسم لا يبقى مجرد أداة نداء، بل يتحول إلى رمز للذات وأول "انطباع" يتلقاه المجتمع عن الفرد، ويرتبط بصحته النفسية وتقديره لذاته منذ سنواته الأولى وحتى مرحلة البلوغ. فكيف يؤثر الاسم في صاحبه، وما الذي ينبغي أن يراعيه الوالدان عند اختياره؟

كيف يتأثر المرء بـ"اسمه"؟

يرتبط رضا الشخص عن اسمه بدرجة تقديره لذاته وقدرته على التكيف النفسي. فقد توصل باحثان من جامعة ميشيغان الأمريكية إلى أن الرضا عن الاسم يعد من العوامل المؤثرة في استقرار الصحة النفسية، إذ يعمل الاسم كأحد أركان الهوية ورمزا للذات، ومن ثم قد يقود عدم الإعجاب به إلى تدني تقدير الذات.

فصورة الفرد عن نفسه تتقاطع مع صورته عن اسمه، لتتحول الأسماء من تفاصيل عابرة إلى عناصر محورية في بناء الصورة الذهنية للفرد وطريقة تفاعله مع المجتمع.

ولا يتوقف أثر الاسم عند مضمونه العام، بل قد يبدأ -في بعض الفرضيات- من الحرف الأول. ففي دراسة أمريكية نشرت عام 2023 بعنوان "هل يؤثر الحرف الأول من اسم الشخص على قرارات حياته؟" تناول الباحثون ما يعرف بـ"الحتمية الاسمية" (Nominal Determinism)، أي أن اسم الشخص قد يؤثر في اختياراته الحياتية كالعمل أو مكان السكن، بحيث يميل الإنسان -على نحو لا واع- إلى اختيار مهن أو مدن تبدأ بالحرف نفسه الذي يبدأ به اسمه. ومع ذلك تبقى هذه الفرضية محل نقاش ولم تحسم علميا بشكل قاطع.

ويمتد تأثير الأسماء كذلك إلى فرص العمل، فقد أظهرت دراسة في الولايات المتحدة أن المتقدمين إلى وظائف بأسماء عربية كانوا مضطرين لإرسال عدد أكبر من السير الذاتية مقارنة بذوي الأسماء "البيضاء"، كما أشارت أبحاث أخرى إلى انخفاض أجور بعض الرجال ذوي الأسماء العربية أو المسلمة في فترات معينة نتيجة التمييز.

اسم نادر أم تقليدي.. أيهما يخدم الطفل أكثر؟

يميل بعض الآباء إلى اختيار أسماء نادرة وغير مألوفة لأطفالهم رغبة في منحهم شعورا بالتفرد، بينما يفضل آخرون الأسماء الكلاسيكية الشائعة حماية لهم من التنمر أو كثرة الأسئلة حول معنى الاسم وأصله. لكن ما الذي ترجحه الدراسات؟

تشير أبحاث من جامعة ميشيغان إلى أن أصحاب الأسماء النادرة قد يبرزون أكثر، وقد لوحظت نسبة أعلى من الأسماء غير التقليدية ضمن قوائم بعض الشخصيات الناجحة مقارنة بعامة الناس. في المقابل، تمنح الأسماء الشائعة -خاصة الجذابة منها- قدرا من القبول الاجتماعي السريع، إذ يربط كثيرون بين جاذبية الاسم وتوقعاتهم عن ذكاء الشخص ومدى كونه محبوبا.

الأسماء غير المحظوظة.. عندما يصبح الاسم عبئا

توصف بعض الأسماء بـ"غير المحظوظة" حين تحمل دلالات سلبية أو غير جذابة. وتشير دراسة أمريكية أوروبية نشرت عام 2012 إلى ارتباط هذه الأسماء بنتائج حياتية أكثر صعوبة، مثل انخفاض المستوى التعليمي وارتفاع معدلات التدخين وبعض السلوكيات الانحرافية.

وتوضح الدراسة أن الأسماء غير الجذابة قد تثير ردود فعل سلبية لدى الآخرين، وهو ما ينعكس في شكل تراجع تقدير الذات والشعور بالعزلة والنبذ. حتى على مواقع المواعدة، لوحظ أن أصحاب الأسماء السلبية يتلقون زيارات أقل لملفاتهم الشخصية، بما يعكس تاريخا من التمييز الاجتماعي قد يرتبط لاحقا بسلوكيات غير صحية، من بينها التدخين.

كما تشير بعض الأبحاث القديمة إلى وجود ارتباط بين الأسماء الغريبة لدى الذكور وظهور حالات اضطراب نفسي أكثر شدة مقارنة بأقرانهم ذوي الأسماء الشائعة، ويعزو الخبراء ذلك إلى الوصم الاجتماعي وتراجع تقدير الذات وما يصاحبه أحيانا من سلوكيات إجرامية أو متهورة.

كيف يختار الوالدان اسما يساند الطفل؟

يبدو اختيار اسم الطفل مهمة مربكة حين نستحضر ما يترتب عليه من آثار تمتد لسنوات طويلة، وترافق الإنسان في مقابلات العمل والعلاقات العاطفية، بل وحتى في نظرته لنفسه أمام المرآة. ومع ذلك، يمكن الاسترشاد بعدة مبادئ عامة توصي بها الدراسات:

أولوية جاذبية الاسم لا شيوعه فقط

لا يكفي أن يكون الاسم منتشرا، بل من المهم أن ينظر إليه اجتماعيا على أنه لطيف وجذاب ويرتبط بصورة إيجابية لصاحبه.

التفكير في رضا الطفل عن اسمه مستقبلا

يفضل تجنب الأسماء القديمة جدا بصورة منفرة، أو تلك التي تبدو بلا معنى أو ثقيلة النطق، إذ ترتبط الأسماء التي لا يحبها أصحابها بمستويات أعلى من الشعور بالوحدة والاكتئاب.

الموازنة بين التفرد والغرابة

التفرد المعتدل قد يساعد الطفل على البروز، لكن المبالغة في غرابة الاسم أو ندرته قد تفتح الباب أمام التمييز أو التنمر.

تجنب الأسماء ذات الدلالات السلبية أو المثيرة للجدل

خاصة الأسماء المرتبطة بصور اجتماعية منفرة أو بشخصيات إشكالية أو نماذج غير صالحة في الوعي الجمعي، أو تلك التي توحي بالانحراف أو العدوانية.