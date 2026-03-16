تراويح ورزق وصداقات جديدة.. حكايات رجال تبدأ بركعة وتنتهي بعلاقة عمر

وسط الصفوف المتراصة لصلاة التراويح، لا تقدم المساجد مساحة للعبادة ومناجاة الله فحسب، بل تتحول أيضا إلى فضاء نابض بالحياة الاجتماعية والفرص الذهبية، بعيدا عن صخب المقاهي وضجيج الإنترنت.

تؤكد ذلك دراسة لجامعة كورنل، سلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه أماكن العبادة في خلق بيئة اجتماعية خصبة، تساهم في تكوين صداقات وبناء روابط جديدة ومتينة.

لم يكن يوما دار عبادة فقط

اعتاد المحامي المصري حسين منصور التجمع مع أفراد عائلته لدى والدته في منطقة غمرة التي نشأ فيها قبل أن يغادرها بعد الزواج، مثل كثير من أصدقائه الذين فرقتهم أماكن السكن والعمل. ومع ذلك، بقيت مساحة واحدة قادرة على لم شمل الأصدقاء القدامى بشكل مدهش.

يقول للجزيرة نت: "تعد صلاة التراويح في اليوم الأول من رمضان موعدا رسميا للقاء كل الأصدقاء والجيران والمعارف الذين تربطني بهم علاقات طيبة، ولا أرى بعضهم إلا مرة كل عام. يأتي الجميع للإفطار لدى عائلاتهم، نصلي التراويح، ثم نخرج للتمشية قليلا ونستعيد ذكرياتنا".

يتابع: "ربما تلك هي الطريقة الوحيدة لرؤية أصدقاء الطفولة بشكل مؤكد دون أعذار أو انشغال. والأمر نفسه ينطبق على محل سكني الحالي، حيث ألتقي بالأصدقاء والجيران الذين تحول ضغوط الحياة دون لقائنا، لكننا نجتمع ببساطة وبانتظام إلى جوار بعضنا في المسجد يوميا".

عبر التاريخ الإسلامي، تحول المسجد من مجرد مكان للعبادة إلى مؤسسة اجتماعية متعددة الوظائف. ففي دراسة إندونيسية بعنوان "المسجد كمركز للحضارة" أشار باحثون إلى أن المسجد في المجتمع الإسلامي المبكر كان مركزا للعبادة والتعليم والقضاء وحل النزاعات وإدارة الشؤون العامة وتنظيم شؤون المجتمع. ورغم تراجع بعض هذه الأدوار السياسية والإدارية مع الزمن، فإن دوره الديني والاجتماعي ظل حاضرا بقوة.

شبكات دعم تنمو بهدوء بين الصفوف

يحرص الكاتب المصري محمد الدناصوري على الصلاة في المسجد نفسه بمحافظة الغربية كل عام، وهو ارتباط يشاركه فيه آخرون. يقول للجزيرة نت: "بلا وعي نشأت بيننا علاقة ترابط من نوع خاص، أفتقد أحدهم إن غاب ليلة، وفوجئت أنهم افتقدوني عندما غبت بسبب مرضي".

إعلان

يستطرد: "مثلا، طبيب العيون الخاص بي كانت علاقتي به مهنية تماما، لكنني فوجئت به يصلي بجواري كل ليلة، فأصبحت بيننا علاقة صداقة وسؤال متبادل عن الأحوال والعمل، مع حرص على أن نصلي متجاورين في الصف الأول. وتكرر الأمر مع آخرين، بدأت بيننا الحوارات خلال جلسات الاستراحة أو انتظار الصلاة، وتوطدت العلاقات لتصبح صداقات حقيقية فيها طمأنينة خاصة ومساحة أمان، بلا صراعات ولا قلق، في ظل أجواء روحانية قوية".

يوصف الدعم الاجتماعي بأنه أحد أهم المكاسب التي يوفرها الحضور المنتظم للمسجد. ففي دراسة أمريكية نشرت عام 2013 بعنوان "الدعم العاطفي داخل المسجد بين المسلمين الأمريكيين الشباب"، خلص الباحثون إلى نتائج أبرزها:

كلما زاد حضور المسجد والمشاركة في أنشطته زاد الدعم الاجتماعي.

النساء يحصلن على دعم عاطفي أكبر من الرجال.

الأشخاص الأكثر تعليما يميلون إلى الاعتماد بدرجة أقل على شبكات الدعم داخل المسجد.

الالتزام بالحضور المنتظم يرتبط بتراجع مستويات الصراع والتفاعلات السلبية بين المصلين.

من سلام عابر إلى علاقة ذات معنى

لا يعتبر الدكتور مصطفى الفرماوي نفسه إنسانا اجتماعيا بطبعه. الأستاذ الجامعي وأحد رواد الرسوم المتحركة في مصر كثيرا ما يجد صعوبة في بدء الحديث في التجمعات، ومع ذلك لديه داخل المسجد الكثير من الأصدقاء والقصص. يقول للجزيرة نت: "تجمعنا صحبة صالحة، أحب حقا الاتصال بهم، لأنه لا يجمعنا سوى الحب وطاعة الله سبحانه وتعالى. المسألة تشبه ما يحدث في العمرة والحج، نتراحم ونتعارف ونحرص على مصالح بعضنا، وندعو بظهر الغيب لمن مرض منا أو توفي".

لم يتخيل الفرماوي أن صلاته في المسجد ستكون سببا في منافع متبادلة لاحقا، فيروي: "كان هناك مهندس صديق يصلي معي، يعرف أنني مخرج رسوم متحركة، ويعرف أيضا أن شيخ الجامع يريد عملا لتعليم الأطفال الوضوء والصلاة. هكذا تعارفنا ونشأت بيننا صلة وشكل من أشكال العمل، ثم قاد هذا المشروع إلى تعاون مهني آخر. أما المفارقة التي لم أكن أتوقعها فكانت عندما أردت تأجير شقة، فوجئت بأن والد المستأجرة رجل صالح يصلي معي في المسجد، وهو ما جعلني أطمئن للقرار وأوافق فورا".

رحلة إنسانية تبدأ غالبا بسلام عابر في المسجد، الذي تصفه دراسات اجتماعية بأنه "بيئة مثالية وجسر لعلاقات صداقة جديدة". هناك يتبادل الرجال والنساء -كل في مساحته- اهتمامات مشتركة قد تمتد إلى الجانب المهني، حيث يتحول زميل الصلاة إلى ناصح مهني أو داعم عملي. ورغم أن ذلك قد يحدث في أي فضاء اجتماعي آخر، فإن حدوثه داخل المسجد عادة ما يكون على أساس من الالتزام الأخلاقي والصدق الذي تفرضه قدسية المكان.

حدود العلاقة الصحية داخل المسجد

مع كل هذه الإيجابيات، فإن العالم داخل المسجد ليس "يوتوبيا" خالية من الأخطاء. ينبه عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركايم، في كتابه "الأشكال الأولية للحياة الدينية"، إلى ضرورة وجود حدود واضحة تضمن بقاء العلاقات في إطارها الصحي داخل دور العبادة، باعتبارها مجتمعات أخلاقية تتطلب الالتزام بقواعد سلوكية تحفظ قدسيتها، وتقلل التفاعلات السلبية، وأبرزها:

إعلان