من المشاهد المعتادة في كثير من البيوت في رمضان أن تجذب أجواء الشهر الفضيل الرجل للمشاركة في إعداد مائدة الإفطار، بالقيام ببعض المهام البسيطة مثل تحضير السلطات أو العصائر.

وخلال السنوات الأخيرة برزت على منصات التواصل صورة "الزوج الطاهي" بوصفها انعكاسا لتحولات مجتمعية تشجع على دمج شغف الرجل بالطهي في حياته اليومية، ومشاركته الفعلية في إعداد وجبات الأسرة.

وتقول المستشارة الأسرية ومؤسسة موقع "بليسفولتايز" (Blissful Ties) سيلفيا سميث إنها لمست بنفسها كيف يمكن لفعل بسيط، مثل الطهي المشترك، أن يعزز الثقة ويقوي الروابط ويغذي المشاعر ويحسن الحياة الزوجية.

فعندما يطبخ الزوجان معا، يحصلان على أكثر من مجرد طعام، فهما يرسخان المقومات الأساسية لأي علاقة ناجحة، مثل الثقة والصبر والشغف، من خلال التقطيع والتقليب والتنظيف جنبا إلى جنب.

لذلك تدعو سيلفيا الأزواج إلى الطهي معا من أجل "مزيد من الألفة والسعادة" في علاقتهما، وتشجع الرجل على تطوير مهاراته حتى يصل إلى مستوى "الزوج الطاهي" الذي لا يكتفي بتحضير العصائر والسلطات، بل يتولى دورا أكبر في إعداد مائدة شهية للأسرة.

نصائح للزوج الطاهي

إذا كنت ترغب في البدء بالطبخ لأسرتك، يمكنك الاستفادة من نصائح سيلفيا العملية التالية:

التخطيط للوصفات : تصفح كتب الطبخ أو مواقع وصفات الطعام للبحث عن خيارات تثير اهتمام الأسرة وتحظى بموافقتها، ثم دون قوائم بالمكونات لتكون جاهزة عند وقت الطهي.

توزيع المهام : استفد من قدرات وخبرات كل فرد في الأسرة، فهناك من يمكنه تقطيع الخضراوات أو تحضير البروتينات أو طهي الصلصات أو حتى إضافة التوابل في الوقت المناسب.

إضفاء جو احتفالي : حافظ على جو مرح وحوار لطيف أثناء الطهي، واستقبل الفوضى التي لا مفر منها بالضحك بدلا من التوتر، لتتحول فترة إعداد الطعام إلى وقت عائلي ممتع.

التحلي بالصبر والتفهم : ضع توقعات معقولة، وتفهم أن الجميع ليس لديهم الاستعداد نفسه للمساعدة في المطبخ. تعاط مع الأخطاء بهدوء، وتذكر أن مهارات الطهي تتحسن مع الوقت والعمل الجماعي.

إظهار التقدير للجهد المشترك : بعد الاستمتاع بالوجبة التي أعدّت جماعيا، امنح الفرصة للتعبير عن الامتنان لمساهمة كل فرد، ثم تعاونوا أيضا في عملية التنظيف.

مواصلة التجربة: فكر في أخذ دورة طهي، أو تحدّ نفسك لإتقان وصفة معقدة، ودع الفضول يقودك في رحلة طهي لا تنتهي، تخوضها مع أسرتك.

6 فوائد للزوج الطاهي

تقول المدربة المعتمدة في مساعدة الأزواج على التواصل واستعادة التوازن، بريجيت ثيريولت، إن مشاركة الزوج في تخطيط الوجبات والتسوق والطبخ والتنظيف تساهم في "تغذية التواصل" مع الزوجة، من خلال إيقاف المشتتات مثل التلفاز والهواتف، والنظر في عيون بعضهما بعضا، وخلق مساحة للاعتراف بما يجهلانه والتدرب على التنازل والتعلم المتبادل.

إعلان

وفيما يلي أهم الفوائد التي يمكن للزوج الطاهي أن يجنيها:

تعزيز التواصل

التواصل حجر الزاوية في أي علاقة صحية. مشاركة الزوجين في الطبخ ومناقشة المكونات وتوزيع المهام وحل المشكلات الصغيرة أثناء إعداد الوجبة، كلها "تتيح فرصة مثالية لحوار مفتوح يجدد الرومانسية ويعزز التواصل بمرح ونظرات حنونة"، كما تقول سيلفيا.

وقد وجدت أبحاث نشرت عام 2012 أن مشاركة الأزواج في إعداد وجبات الطعام "يمكن أن توفر نشاطا يوميا يعود بفوائد طويلة الأمد على الحياة الزوجية"، إذ ينمي هذا النشاط التجاوب بينهما، ويعزز الرضا عن العلاقة، ويحسن كفاءة التواصل بشكل عام.

وقت ممتع لبناء الثقة

يوفر الطبخ المشترك فرصة للزوجين للاسترخاء والتخفف من ضغوط الحياة، فالاهتمام المتبادل أثناء تقطيع الخضراوات أو تحضير الصلصات يساهم في "إنشاء روابط حقيقية ولحظات مرحة، ويحول المطبخ إلى مهرب من متطلبات الحياة اليومية ومكان لدعم العلاقة"، وفقا لسيلفيا.

وتضيف بريجيت أنه عندما يطبخ الزوجان معا فهما لا يعدان الطعام فقط، بل "يبنيان الثقة"، فمع دخول المطبخ تبدأ حوارات أعمق، وتخف حدة التوترات العاطفية، ويصبح الطبخ مساحة آمنة للتدرب على التناغم والتعبير عن الذات بصدق. كما أن اختلاف مستويات المهارة ووقوع بعض الأخطاء يساعد في كشف جوانب الضعف ببساطة، وتشجيع كل طرف على التعاطف مع الآخر، وبناء ثقة متبادلة.

أهداف مشتركة

تشير أبحاث نشرت عام 2023 إلى أن "العلاقات تزدهر عندما يتشارك الزوجان أهدافا ورؤى مشتركة". مجرد إعداد وجبة معا يمنح الزوجين هدفا واضحا يسعيان لتحقيقه، وشعورا بقيمة العمل الجماعي للخروج بطبق يفخران به.

وتشير مدربة العلاقات الزوجية المعتمدة جين باركر إلى دراسة وجدت أن الأزواج الذين يركزون على تحقيق أهدافهم المشتركة يبلغون عن رضا أكبر بنسبة 30% عن علاقتهم، ويصنعون ذكريات لا تنسى، في حين أن الأزواج الذين يفتقرون إلى أهداف مشتركة يميلون إلى حالة من الركود وصعوبة النمو معا.

تخفيف التوتر وتنبيه الحواس

تصف سيلفيا وجود زوج محب في أجواء المطبخ المليئة برائحة الأعشاب العطرية بأنه عامل يساعد على الاسترخاء وتلاشي هموم اليوم، مما يسمح بتدفق هرمونات السعادة لدى الزوجين.

وتضيف بريجيت أن صوت غليان الماء وملمس العجين ورائحة الثوم في الزيت الساخن والأعشاب الطازجة وهي تفرم، كلها عناصر "تنبه الحواس" وتقدم تجربة تفاعلية أكثر من مجرد الجلوس على الأريكة والاكتفاء بالنقد. كما يتيح الطبخ المشترك تجربة وصفات ومكونات وتقنيات جديدة، وتحويل أخطاء المطبخ إلى نكات لطيفة، وترك شعور مشترك بالإنجاز، يعزز الثقة لمواصلة الاستكشاف.

الصبر وحل المشكلات

"الطبخ درس في اللطف"، كما تقول سيلفيا، فهو يتطلب الصبر حتى تنضج المكونات، والصبر على التنازلات للوصول إلى توافق بين الأذواق المختلفة، والصبر على الأخطاء. لذلك يمكن أن يكون إعداد الوجبات معا مساحة عملية لممارسة الصبر المتبادل، بما ينعكس إيجابا على مجالات أخرى من العلاقة.

إعلان

وقد تتحول المطابخ إلى بيئات مليئة بالضغوط عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط، أو عند الحاجة لاستبدال مكونات غير متوفرة، أو التعامل مع أعطال الأجهزة، أو الخلاف حول كمية التوابل. إلا أن هذه التحديات الصغيرة تساهم في تنمية مهارات حل النزاعات، وتعزز قدرة الزوجين على معالجة المشكلات معا بهدوء ومرونة.

تقارب واحترام متبادل

مشاركة الطهي مع الأسرة توفر مساحة للتقارب بعيدا عن روتين الحياة التقليدي، إذ يتلاشى التحفظ عندما يضحك الزوجان ويبدعان ويتذوقان الطعام مباشرة من القدر. وتتلاشى الحواجز عندما يلاحظ كل طرف عادات الآخر الخاصة بالطعام.

وبحسب جين باركر، فإن احترام الزوجين لأهداف وتطلعات بعضهما بعضا "يعزز بيئة من الاحترام المتبادل الضروري للحفاظ على علاقة صحية ومزدهرة". والمطبخ، عندما يتحول إلى مساحة مشتركة، يمكن أن يكون أحد أهم أماكن ترسيخ هذا الاحترام اليومي البسيط والعميق في آن واحد.