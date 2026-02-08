لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات تدل على ضعف الحمل

يعد الإجهاض ومضاعفات الحمل المبكر من أكثر التحديات شيوعا في الصحة الإنجابية؛ إذ تشير التقديرات الطبية إلى أن نحو 10–20% من حالات الحمل المثبتة سريريا تنتهي بالإجهاض، وغالبا خلال الثلث الأول من الحمل.

وفي نسبة غير قليلة من هذه الحالات، تسبق الإجهاض علامات سريرية ومخبرية يشار إليها بمصطلح "ضعف الحمل"، وهو توصيف غير تشخيصي لكنه يعكس حالة من عدم الاستقرار البيولوجي أو الوظيفي للحمل، تعرفي على علاماته وأسبابه:

ما هو ضعف الحمل؟

قد تعاني بعض النساء من حالة تُعرف بضعف الحمل، حيث يكون استمرار الحمل معرضا للخطر نتيجة عدة عوامل، من بينها اختلال التوازن الهرموني، أو اضطرابات في انغراس الجنين داخل الرحم، أو عدم اكتمال التكيف الفسيولوجي لجسم الأم مع متطلبات الحمل، إضافة إلى مشكلات صبغية أو جنينية تظهر في المراحل المبكرة.

وتصنف هذه الحالات غالبا ضمن ما يعرف بالإجهاض المهدد (Threatened miscarriage) أو فشل الحمل المبكر (Early pregnancy failure).

4 علامات تدل على ضعف الحمل

1. النزيف المهبلي في الثلث الأول من الحمل

تشير الدراسات إلى أن 20–30% من النساء الحوامل يتعرضن لنزيف مهبلي مبكر إلا أن نحو 50% من هذه الحالات قد تنتهي بالإجهاض بحسب سبب النزيف وشدته. وقد أظهرت دراسة منشورة في أوبستتريكس آند غاينيكولوجي (Obstetrics & Gynecology) أن النزيف المصحوب بألم يضاعف خطر فقدان الحمل مقارنة بالنزيف غير المؤلم.

وفي تحليل لبيانات أكثر من 4500 امرأة، وجد الباحثون أن النزيف الغزير في أول 12 أسبوعا من الحمل كان مرتبطا بزيادة نحو ثلاثة أضعاف في خطر الإجهاض مقارنة بالنزيف الخفيف أو عدم وجود نزيف. ويعد النزيف المرتبط بضعف الحمل أكثر خطورة عندما:

يكون متكررا أو غزيرا

يترافق مع تقلصات رحمية

يظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية انفصالا جزئيا للمشيمة (تجمع دموي تحت المشيمة – Subchorionic hematoma)

2. اضطراب أو تباطؤ ارتفاع هرمون الحمل (إتش سي جي – hCG)

يتضاعف هرمون إتش سي جي (hCG) كل 48–72 ساعة خلال الأسابيع الأولى في حالات الحمل الطبيعي. أما في حالات ضعف الحمل، يلاحظ ارتفاع بطيء أو ثبات في مستوى الهرمون، أو انخفاضه بعد أن كان في تصاعد.

تظهر بيانات الجمعية الأمريكية للحمل (American Pregnancy Association) أن الأنماط غير الطبيعية في مستويات هرمون الحمل، مثل زيادة بطيئة للغاية أو انخفاض في القيم عند المتابعة المتكررة، تسجل في معظم حالات الحمل التي لا تستمر بشكل طبيعي، مما يجعل هذه التغيرات مؤشرا مهما لتقييم احتمالية ضعف الحمل أو حدوث فقدان له.

3. تراجع مفاجئ في الأعراض الهرمونية للحمل

يعد تراجع الأعراض الهرمونية للحمل من العلامات التي قد تثير القلق عندما يحدث بشكل مفاجئ وحاد في الأسابيع الأولى من الحمل. وتشمل هذه الأعراض بشكل رئيسي:

الغثيان والقيء

احتقان الثدي وألمه

التعب العام

وترتبط هذه الأعراض أساسا بارتفاع هرمونات الحمل، ولا سيما هرمون الحمل (إتش سي جي – hCG)، وهرمون البروجستيرون اللذان يلعبان دورا محوريا في دعم الحمل المبكر.

وتشير مصادر طبية مثل الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (إيه سي أو جي – ACOG) إلى أن هذه الأعراض تعد شائعة وطبيعية في الثلث الأول من الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية المتسارعة. غير أن اختفاءها دفعة واحدة قد يرتبط بعدة عوامل محتملة، من بينها الانخفاض المفاجئ في مستويات البروجستيرون، وهو هرمون أساسي للحفاظ على بطانة الرحم واستمرار الحمل وتوقف تطور الكيس الحملي، ويلاحظ هذا الانخفاض أحيانا في حالات فشل الحمل المبكر.

ووفقا لدراسات منشورة في مايو كلينك (Mayo Clinic) وميدلاين بلس (MedlinePlus)، فإن تقلب شدة الأعراض بين يوم وآخر قد يكون ضمن النطاق الطبيعي، إلا أن التراجع الحاد والمفاجئ، خاصة إذا ترافق مع نزيف مهبلي، أو ألم بطني يستدعي التقييم الطبي.

كما تشير الجمعية الأمريكية للحمل (American Pregnancy Association) إلى أن توقف تطور الحمل غالبا ما يترافق مع تغير في الإشارات الهرمونية التي يترجمها الجسم بتراجع الأعراض.

لذلك، ورغم أن اختلاف شدة أعراض الحمل بين النساء أمر شائع، فإن التلاشي السريع والمتزامن لعدة أعراض يعد إشارة لا ينبغي تجاهلها، ويستوجب المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

4. مؤشرات غير طبيعية في التصوير بالموجات فوق الصوتية

تعد الموجات فوق الصوتية (ألتراساوند – Ultrasound) من أهم الأدوات التشخيصية المستخدمة في تقييم الحمل المبكر، إذ توفر مؤشرات مباشرة على سلامة تطور الحمل أو وجود مشاكل تستدعي القلق والمتابعة.

من أبرز هذه المؤشرات التي يرتبط وجودها بزيادة احتمال فشل الحمل أو ضعف استمراريته ما يلي:

غياب نبض الجنين في مرحلة يتوقع فيها ظهوره، خصوصا بعد أن يصل طول الجنين إلى نحو 7 مم، وهو ما يعد مؤشرا قويا على توقف تطور الحمل إذا بقي غائبا في الفحص المتكرر بعد أسبوع إلى عشرة أيام من أول تصوير بالموجات فوق الصوتية.

صغر حجم الكيس الحملي (Gestational Sac) مقارنة بعمر الحمل المتوقع أو بالنسبة لحجم الجنين، إذ إن الأبحاث تظهر أن الحجم الصغير للكيس يرتبط بنسب أعلى من الإجهاض، وقد يعتبر علامة مثيرة للقلق عندما يكون الفارق بين قطر الكيس وطول الجنين أقل من المعدل المتوقع.

تشوهات في كيس المح (Yolk Sac Abnormalities)، مثل وجود كيس مح أكبر من الطبيعي (>7 مم) أو شكله غير المعتاد، وهي مؤشرات قد ترتبط بضعف تطور الحمل أو فقدانه.

الأسباب الرئيسة لضعف الحمل

1. الاضطرابات الصبغية (الكروموسومية): والتي تنتج عن خلل عشوائي أثناء انقسام الخلايا الجنينية، وتشكّل 50–60% من أسباب الإجهاض المبكر، وغالبا غير قابلة للوقاية أو العلاج

2. القصور الهرموني (خصوصا البروجستيرون): يعد البروجستيرون ضروريا لتثبيت بطانة الرحم، إذ إن نقصه يرتبط بزيادة خطر الإجهاض المبكر.

3. أمراض الأم المزمنة: مثل، السكري واضطرابات الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية. وقد بينت أبحاث منشورة في جورنال أوف كلينيكال إندوكرينولوجي (Journal of Clinical Endocrinology) أن اضطراب وظائف الغدة الدرقية غير المعالج يزيد خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 2–3 أضعاف.

4. العوامل السلوكية والبيئية: يرفع التدخين خطر الإجهاض بنسبة 20–30%، كذلك تزداد هذه المخاطر في حالات سوء التغذية ونقص حمض الفوليك، والإجهاد النفسي الشديد.

كيف يمكن الحد من مخاطر ضعف الحمل؟

رغم أن بعض أسباب ضعف الحمل غير قابلة للعلاج، إلا أن هناك بعض الخطوات التي قد تكون مفيدة للحد من المخاطر العامة مثل: