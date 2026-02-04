"المؤنسات الغاليات".. كيف تحمي البنات عقول آبائهن من شبح الخرف؟

وصفت البنات بأنهن "المؤنسات الغاليات" إذ ينشرن الأنس والبهجة في البيت، ويشكلن مصدر طمأنينة عاطفية دائمة. لكن العلم اليوم يخبرنا أن دورهن أعظم من ذلك بكثير، فوجودهن في حياة الوالدين ليس مجرد دعم عاطفي وحضور دافئ، بل هو بمثابة "ترياق طبيعي" يحمي الذاكرة ويصون صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

"أثر البنات" على صحة الدماغ

ركزت دراسة صينية نشرت في موقع بوبميد (PubMed) على العلاقة بين إنجاب البنات والقدرة المعرفية للآباء المسنين، مستندة إلى بيانات مسح الأسرة الصينية لعام 2018 (China Family Panel Studies).

وكشفت النتائج أن وجود البنات في الأسرة يرتبط بتحسن ملحوظ في القدرات المعرفية للأبوين، وأكدت الدراسة أن الأثر يكون أكثر وضوحا في العائلات ذات الطفل الواحد، كما يزداد هذا الأثر بشكل إيجابي مع تقدم الوالدين في العمر، وهو ما أطلق عليه الباحثون اسم "أثر البنات".

كذلك، أظهرت الدراسة أن الوجود الفعلي للبنات في حياة الوالدين من خلال الترابط الأسري القوي يؤثر إيجابيا بشكل أقوى في الإدراك المعرفي للوالدين مقارنة بمجرد سكن البنات مع الوالدين دون وجود علاقات عميقة.

ويلعب الدعم العاطفي الذي تقدمه البنات دورا هاما في هذه العلاقة، ويكون أقوى لدى كبار السن الذين يعانون من العزلة الاجتماعية. كما أظهرت الدراسة فروقا إقليمية وجندرية، حيث كان الأثر الإيجابي للبنات أكثر وضوحا في الأسر الحضرية، وذو تأثير أقوى على الأمهات المسنات مقارنة بالآباء.

كيف تعزز العلاقات الأسرية صحة الدماغ مع التقدم في العمر؟

لا يقتصر الحفاظ على صحة الدماغ في مراحل العمر المتقدمة على العوامل الطبية ونمط الحياة فقط، بل تلعب العلاقات الأسرية دورا محوريا في دعم الوظائف الإدراكية والحد من مخاطر الخرف. ورغم أن وجود البنات في حياة الوالدين يبرز كعامل مؤثر، فإن الترابط الأسري والدعم الاجتماعي عموما يرتبطان بصحة دماغية أفضل مع التقدم في العمر. وقد دعمت هذا التوجه عدة دراسات علمية، من بينها دراسة منشورة في المكتبة الوطنية للطب.

اعتمدت الدراسة على بيانات المسح الوطني الأميركي طويل المدى للصحة والتقدم في العمر (NHATS)، والتي غطت الفترة بين عامي 2011 و2019، وهدفت إلى فحص العلاقة بين وجود الأبناء وعددهم ونوعهم الاجتماعي من جهة، ومستوى التدهور الإدراكي لدى كبار السن من جهة أخرى. وأظهرت النتائج عددا من المؤشرات اللافتة:

1 – وجود أطفال بالغين مرتبط بصحة إدراكية أفضل

كشفت النتائج أن كبار السن الذين لديهم أبناء بالغون على قيد الحياة يتمتعون بصحة إدراكية أفضل، ويواجهون خطرا أقل للتدهور المعرفي مقارنة بمن لا يملكون أبناء، ما يشير إلى دور محتمل للدعم الأسري المستمر في حماية الدماغ.

2 – عدد الأطفال

أظهرت الدراسة أن الآباء الذين لديهم ثلاثة أبناء أو أكثر أقل عرضة لتراجع القدرات الإدراكية مقارنة بمن لديهم طفل واحد أو بلا أبناء. وتعكس هذه النتيجة علاقة كمية بين حجم الأسرة وصحة الدماغ، بما يشير إلى أن زيادة شبكات الدعم الأسري قد تعزز الاستقرار المعرفي.

3 – دور البنات في تعزيز صحة الدماغ

تبين أن وجود بنات بالغات يرتبط بانخفاض أكبر في خطر التدهور المعرفي لدى الوالدين. وتنسجم هذه النتيجة مع أبحاث سابقة تشير إلى أن البنات غالبا ما يقدمن مستويات أعلى من الرعاية والتواصل الاجتماعي المنتظم، وهو ما يعد عاملا مهما في الحفاظ على الصحة الإدراكية.

4 – النوع الاجتماعي للأطفال يؤثر في العلاقة

تشير الدراسة إلى أن النوع الاجتماعي للأبناء قد يكون عاملا مؤثرا في صحة الإدراك لدى الوالدين، رغم أن الأدلة العلمية لا تزال غير قاطعة. ومع ذلك، يبدو أن البنات يلعبن دورا أكثر وضوحا في تقديم الدعم العملي والعاطفي، سواء من حيث التواصل اليومي أو المساندة النفسية والصحية، ما يعزز الفرضية القائلة بأن وجودهن قد يشكل عاملا وقائيا ملموسا ضد التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

لماذا يُعدّ دور البنات الأبرز في الحدّ من الخرف؟

تشير أبحاث متعددة إلى أن بروز دور البنات في حماية الوالدين من الخرف وتراجع القدرات المعرفية يرتبط بطبيعة الأدوار الاجتماعية وخدمات الرعاية التي تؤديها النساء، خصوصا في المجتمعات التي تشهد تسارعا في الشيخوخة السكانية.

ووفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن العوامل الاجتماعية والعاطفية باتت تُعد من أهم أدوات الوقاية غير الدوائية من الخرف. ويمكن تلخيص أسباب تميّز دور البنات في هذا السياق بما يلي: