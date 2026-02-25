أزمة الـ 38 درجة.. لماذا قد يتحول الحمام الدافئ إلى عدو يهدد نمو الجنين؟

تشهد فترة الحمل تغيرات هرمونية وجسدية متسارعة، من أبرزها ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم وازدياد التعرق. ومع هذه التحولات، تشعر كثير من النساء بحاجة أكبر إلى الاستحمام مقارنة بما قبل الحمل، بحثا عن الراحة الجسدية والانتعاش النفسي.

ورغم أن الاستحمام يعد آمنا بشكل عام خلال الحمل، فإن بعض الممارسات غير السليمة قد تحمل مخاطر غير متوقعة على صحة الأم والجنين. لذلك يؤكد الأطباء أهمية الالتزام بمجموعة من الإرشادات البسيطة التي تقلل من احتمالات حدوث أي مضاعفات، وفي مقدمتها الانتباه إلى درجة حرارة الماء.

درجة حرارة الماء

يوصي الخبراء باستخدام ماء دافئ أو فاتر عند الاستحمام، على أن تتراوح حرارته بين 37 و37.8 درجة مئوية (98.6 إلى 100 درجة فهرنهايت)، خاصة خلال الثلث الأول من الحمل. ووفقا لتوصيات الدكتورة كريستين كوهين لموقع "بيبي سنتر"، ينبغي أن يكون الماء مريحا عند ملامسة الجسم، دون الحاجة إلى التدرج البطيء بسبب سخونته.

وتوضح كوهين أن درجة حرارة جسم المرأة الحامل تبلغ في المتوسط نحو 37.2 درجة مئوية، وقد ربطت بعض الدراسات بين ارتفاعها بدرجة أو درجتين إضافيتين وزيادة خطر إصابة الجنين ببعض التشوهات الخلقية، لا سيما خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تمثل مرحلة حساسة في تكوين الأعضاء.

ومن جانبها، تحذر طبيبة النساء والتوليد الدكتورة أنار يوخاييف، نقلا عن موقع "بارنتس"، من الاستحمام بماء تتجاوز حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم لدى الحامل، ما يقلل من تدفق الأكسجين والمغذيات إلى الجنين. وتؤكد أن هذا الخطر قد يظهر في أي مرحلة من الحمل، وقد يرفع احتمالات الإجهاض.

ولتقليل هذه المخاطر، ينصح الخبراء باختبار حرارة الماء باستخدام المرفق أو الساعد قبل الاستحمام، أو الاعتماد على ميزان حرارة مخصص، مع ضبط سخان المياه على درجة آمنة، خاصة عند استخدام الدش.

مدة الاستحمام

لا تقتصر اعتبارات الأمان أثناء الاستحمام خلال الحمل على درجة حرارة الماء وحدها، بل تشمل أيضا مدة البقاء فيه. إذ لا ينصح بالبقاء في ماء تزيد حرارته على 37 درجة مئوية (99 درجة فهرنهايت) لأكثر من 10 دقائق، لأن ذلك قد يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى مستويات غير آمنة، بما قد ينعكس سلبا على صحة الجنين.

وحتى عند استخدام ماء فاتر، فإن إطالة مدة الاستحمام قد تؤدي إلى جفاف الجلد وفقدانه رطوبته الطبيعية، ما يزيد من احتمالات التهيج والحكة، وهي مشكلات شائعة خلال الحمل.

السونا والجاكوزي.. مخاطر مضاعفة

تحذر الإرشادات الطبية من استخدام أحواض المياه الساخنة (الجاكوزي) أو الساونا وحمامات البخار خلال الحمل. فعلى عكس حوض الاستحمام المنزلي الذي تنخفض حرارته تدريجيا، تحافظ هذه المرافق على درجات حرارة مرتفعة وثابتة، ما يزيد من خطر ارتفاع حرارة الجسم إلى مستويات غير آمنة.

إضافة إلى ذلك، تشكل أحواض المياه الساخنة بيئة مناسبة لنمو بعض أنواع الجراثيم، ما يرفع احتمالات الإصابة بالعدوى. ووفقا لموقع "ذا بامب"، فإن التعرض لهذه الأجواء شديدة السخونة قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوار أو الغثيان، وقد يصل في بعض الحالات إلى فقدان الوعي. كما يدفع ارتفاع الحرارة الجسم إلى توجيه تدفق الدم نحو الجلد لمحاولة تبريده، على حساب الرحم والمشيمة.

وتربط بعض الدراسات بين الاستخدام المتكرر للساونا وأحواض المياه الساخنة خلال الحمل وزيادة خطر الإصابة بتشوهات خلقية. فقد أظهرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب عام 2011 أن التعرض لهذه البيئات، خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل ولمدد تتجاوز 30 دقيقة، يرتبط بارتفاع خطر تشوهات مثل عيوب الأنبوب العصبي، بما في ذلك انعدام الدماغ والسنسنة المشقوقة، ما يجعل تجنبها الخيار الأكثر أمانا.

منتجات الاستحمام المعطرة ليست آمنة

توصي الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بتجنب بعض منتجات العناية الشخصية خلال الحمل، لا سيما تلك التي تحتوي على مواد كيميائية مثل الفثالات والبارابين والتريكلوسان، إضافة إلى العطور الصناعية، لما قد تسببه من تهيج جلدي وتأثيرات غير مرغوبة، وقد يرتبط بعضها بزيادة مخاطر الولادة المبكرة.

وفي السياق ذاته، تشير الدكتورة أليسون ستالزر، عبر موقع "كليفلاند كلينيك"، إلى أن العطور والألوان والمواد الحافظة الموجودة في منتجات الاستحمام الفوارة والسوائل الرغوية قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية أثناء الحمل، كما قد تخل بالتوازن الحمضي في المهبل، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتهابات فطرية يصعب علاجها بأدوية آمنة خلال هذه الفترة.

كما تحذر ستالزر من استخدام الزيوت العطرية في ماء الاستحمام، نظرا لاحتمال تأثير بعضها الضار على الجنين، خاصة أن بعض هذه الزيوت مصنف ضمن المواد المشوهة للأجنة.

وبدلا من ذلك، تنصح باستخدام منتجات بسيطة وخالية من المواد الكيميائية، مثل ملح أبسوم لتخفيف آلام العضلات، خصوصا في الثلث الأخير من الحمل، عبر إضافة كوبين منه إلى ماء دافئ، أو الاعتماد على أملاح الاستحمام المصنوعة من دقيق الشوفان الغروي لتهدئة جفاف الجلد والحكة، وهما من المشكلات الشائعة خلال الحمل

انتبهي لخطر السقوط

من الضروري تجنب الاستحمام بمفردكِ في المنزل ووجود شخص قريب تحسبا لأي طارئ، كما ينبغي التحرك بحذر عند الدخول والخروج من حوض الاستحمام، نظرا لزيادة حجم البطن وتغير مركز ثقل جسمك وبالتالي زيادة احتمالات الانزلاق.

كذلك يُفضل وضع سجادة حمام مانعة للانزلاق أو إضافة شرائط لاصقة داخل الحوض لمزيد من الثبات مع الحرص على إضاءة الحمام جيدا لتقليل خطر السقوط.

توقفي عن الاستحمام فورا إذا انفجر كيس الماء

في المراحل المتاخرة من الحمل، إذا نزل ماء الرحم أثناء الاستحمام، توقفي فورا عن الاستحمام وتواصلي مع طبيبك، لحماية طفلك من أي مخاطر قد تنتج عن انتقال البكتيريا إلى الرحم.

وهكذا يظل الاستحمام خلال الحمل ممارسة آمنة ووسيلة فعالة للاسترخاء وتخفيف المتاعب الجسدية، ما دام يتم وفق ضوابط بسيطة تحمي الأم والجنين، وفي حال وجود أي شك تظل استشارة طبيبك الخطوة الأهم لضمان تطبيق الإرشادات المناسبة بناء على حالة حملكِ.