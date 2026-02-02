دعم أم تدخل مفرط؟ 6 علامات تكشف تسلط الأجداد في التربية

قد يبدو الخط الفاصل بين الأجداد الداعمة والأجداد المتدخلة بشكل مفرط دقيقا للغاية. فكما يستخدم مصطلح "الأبوة المتسلطة" لوصف بعض أنماط التربية، بدأ مختصون يسلطون الضوء على سلوك مشابه لدى بعض الأجداد، يتسم بتجاوز الحدود التربوية بدافع الحرص والمحبة.

وتعرف المعالجة النفسية إيمي بوجانوفسكي-بوب، العضوة في الجمعية البريطانية للاستشارات والعلاج النفسي (British Association for Counselling and Psychotherapy)، هذا النمط بأنه "الانخراط الزائد في شؤون تربية الأحفاد، إلى حد يصعب معه إتاحة المساحة الكافية للوالدين لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وتؤكد أن هذا السلوك غالبا ما يكون غير مقصود، لكنه قد يفسر من قبل الآباء على أنه تدخل غير مرحب به.

1. التدخل السريع في المواقف التربوية

من أبرز العلامات أن يبادر الجد أو الجدة بتهدئة الطفل أو التعامل مع الموقف فورا، قبل أن يحصل الوالدان على فرصة للتصرف.

2. التشكيك في قرارات الوالدين أمام الطفل

قد يعبر عن هذا التدخل عبر تصحيح قرارات الوالدين أو التعليق عليها علنا أمام الأحفاد، وهو ما قد يضعف مكانة الوالدين التربوية.

3. إبداء آراء غير مطلوبة باستمرار

التعليق الدائم على تفاصيل يوم الطفل، مثل الطعام أو الملبس أو أوقات النوم، وتقديم اقتراحات لم يطلب رأي فيها، يعد مؤشرا واضحا على التدخل المفرط.

4. تجاهل أو تجاوز قواعد المنزل

يلجأ بعض الأجداد إلى التغاضي عن القواعد التي وضعها الوالدان، خصوصا فيما يتعلق بالحلويات أو استخدام الشاشات أو مواعيد النوم، بدافع التدليل.

5. حساسية زائدة عند وضع الحدود

عندما يسعى الوالدان إلى ضبط حدود العلاقة، قد يقابل ذلك بردود فعل عاطفية أو شعور بالانزعاج والجرح، تحت ذريعة "محاولة المساعدة".

6. طلب المتابعة المستمرة

الإلحاح على تلقي التحديثات اليومية أو الصور أو المكالمات المرئية، قد يتحول من اهتمام طبيعي إلى شكل من أشكال التدخل غير المباشر.

دوافع محتملة وراء هذا السلوك

ترى بوجانوفسكي-بوب أن التدخل المفرط غالبا ما تحركه مخاوف تتعلق بسلامة الأحفاد ورفاههم، إضافة إلى صعوبة تقبل استقلالية الأبناء في دورهم الجديد كآباء.

كما قد يلعب الخوف من فقدان الدور أو التهميش داخل العائلة دورا مهما، لا سيما إذا كان الإحساس بالهوية مرتبطا بالرعاية المباشرة.

وفي بعض الحالات، يكون هذا السلوك محاولة غير واعية لمعالجة شعور قديم بالذنب مرتبط بتجربة التربية السابقة.

انعكاساته على التوازن الأسري

قد يؤدي هذا النمط إلى تقويض ثقة الوالدين بأنفسهم وخلق توتر داخل العلاقة الزوجية، فضلا عن إرباك الأطفال في فهمهم للسلطة والحدود. في المقابل، قد يشعر الأجداد بالألم أو الرفض عند مطالبتهم بالتراجع، نظرا لعمق ارتباطهم العاطفي بالأحفاد.

كيف يمكن للأجداد تجنب التدخل المفرط؟