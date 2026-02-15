الرجل وضغوط رمضان.. عندما تصطدم "قيمة الكرم" بحدود الدخل

مع اقتراب رمضان، يتحول الشهر الذي يفترض أن يكون مساحة للسكينة إلى موسم قلق مالي لكثير من الرجال خاصة المعيلين، فتضخم الأسعار وتوقعات الأسرة وصور الموائد الممتلئة على الشاشات ووسائل التواصل، تجعل الرجل يشعر أنه في سباق لا ينتهي مع "قائمة المشتريات"، حيث الدخل الثابت في مواجهة موسم إنفاق يتضخم كل عام.

الأرقام تفسر جزءا من هذا القلق، إذ تشير بيانات البنك الدولي عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل تنفق نسبة مرتفعة من دخلها على الغذاء مقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يجعل أي ارتفاع موسمي في الأسعار عبئا مباشرا على موازناتها.

كما تؤكد تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن تقلبات أسعار الغذاء عالميا تنعكس سريعا على الأسواق المحلية في الدول المستورِدة، إذ يكون الطلب على السلع الأساسية مرتفعا وهامش المناورة المالي محدودا.

لكن المسألة ليست أرقاما فقط، إذ أن تقرير "الصحة النفسية في عالم غير متكافئ"، الصادر عن منظمة الصحة العالمية، يربط بين الضغوط المالية وارتفاع مستويات القلق والتوتر والشعور بعدم الأمان.

وتظهر أبحاث مدعومة من الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) أن المال أحد أبرز مصادر التوتر والنزاعات داخل الأسرة، وأن المشكلات المالية تؤثر سلبا على العلاقات الزوجية وتربية الأبناء.

وبالنسبة لكثير من الرجال لا يتعلق الأمر بالطعام فقط، بل بصورة الذات والدور الذي يتلخص في سؤال "هل قمت بما يكفي؟".

صورة الرجل بين الكرم والقدرة

في الثقافة العربية يرتبط رمضان بالكرم والضيافة، وغالبا ما تختزل هذه القيمة في عدد الأصناف على المائدة، وفي شعاراات مثل:

"لا نريد أن نكون أقل من غيرنا".

"الأولاد ينتظرون أصنافا معيّنة".

هذه العبارات تبدو عابرة لكنها قد تدفع المعيل إلى تجاوز طاقته أو حتى الاستدانة، فقط لتجنب الشعور بالتقصير أو المقارنة، بينما تقوم مبادئ التخطيط المالي الرشيد، كما تطرحها أدبيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في التثقيف المالي الأسري، على مبدأ بسيط، وهو أن حماية الاستقرار المالي للأسرة شكل من أشكال الرعاية لا الحرمان.

الرجل المسؤول ليس هو الذي يوسّع على أهله وضيوفه ليلة ثم يعيش قلق الديون شهورا، بل من يوازن بين الكرم والقدرة ويحمي بيته من ثمن موسم واحد ينعكس ضغطا طويل الأمد.

شهر صيام وموسم استهلاك وهدر

رغم أن رمضان شهر لضبط النفس، تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) حول الهدر الغذائي إلى أن مواسم مثل رمضان تشهد في عدد من الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في كمية الطعام المهدر، وهو ما يعني أن جزءا مما يشترى لا يؤكل أصلا.

جزء من هذا السلوك يفسره الاقتصاد السلوكي، إذ توضح أعمال الاقتصادي الحائز على نوبل ريتشارد ثالر أن قراراتنا المالية لا تحكمها الحسابات الباردة وحدها، بل أيضا المعايير الاجتماعية وما نراه "عاديا" أو "متوقعا" من حولنا.

ومع نظرية المقارنة الاجتماعية لعالم النفس "ليون فستنغر" نفهم كيف يقيس الإنسان نفسه بالآخرين، فإذا ازدحمت موائد الجيران والأقارب ارتفع تلقائيا سقف التوقعات داخل البيت حتى لو لم يقل أحد صراحة "نريد سفرة مثل باقي الناس".

والنتيجة "ضغط صامت" على الرجل يتكون من نظرات وتعليقات ومقارنات، لا من طلب مباشر فقط.

ميزانية رمضان.. نموذج عملي

بدل التعامل مع رمضان كاستثناء مبهم يمكن تحويله إلى مشروع مالي واضح قبل دخوله بأيام، عبر الاستفادة من مبادئ التخطيط المالي الأسري، التي تشدد عليها مؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

1- تثبيت الأساسيات أولا

إيجار أو قسط السكن، فواتير أساسية من ماء وكهرباء واتصالات، أقساط وديون قائمة، هذه بنود "لا تمس" قدر الإمكان لأنها تمثل أمن الأسرة واستقرارها، ولا معنى لمائدة غنية في رمضان إذا كان ثمنها تهديد سكن الأسرة أو التزاماتها الأساسية.

2- ثلاث دوائر للإنفاق في رمضان

ضرورات: الغذاء الأساسي للسحور والإفطار والأدوية والاحتياجات الثابتة.

الغذاء الأساسي للسحور والإفطار والأدوية والاحتياجات الثابتة. تحسينات معقولة: بعض الحلويات وعزومات محدودة ضمن سقف معلوم.

بعض الحلويات وعزومات محدودة ضمن سقف معلوم. كماليات: أصناف فاخرة ومنتجات باهظة وتكرار غير ضروري للأطباق.

وضوح هذه الدوائر يخفف من فوضى "كل شيء مهم" ويعطي الرجل أساسا قويا لتأجيل أو رفض ما يقع في دائرة الكماليات دون شعور بالذنب.

3- ميزانية أسبوعية بدل شهرية

تقسيم المبلغ المخصص للطعام في رمضان إلى أربعة أسابيع يمنع الإنفاق الاندفاعي في الأيام الأولى، حين يكون الحماس أعلى والعروض أكثر إغراء.

هذا الأسلوب توصي به الكثير من أدبيات إدارة المال الشخصي لأنه يساعد على ضبط الإيقاع.

4- قائمة مسبقة بلا إضافات عاطفية

الذهاب إلى السوق بقائمة محددة والالتزام بها، يقلص الشراء بدافع الجوع أو المزاج.

قاعدة عملية: "لا يدخل العربة ما لم يكن مكتوبا".

العروض والخصومات تُستفاد فقط إذا كانت على سلع مقررة سلفا، لا إذا فرضت علينا سلعا جديدة لم نخطط لها.

رمضان لا يحتاج إلى استعراض

التحرر من ثقافة "السفرة المليانة" ليس وعظا مثاليا، بل مصلحة مباشرة للرجل وأسرته، يمكن مثلا:

تقليل عدد العزائم الكبيرة، أو جعلها أبسط من حيث الأصناف.

اعتماد نمط "العزومة بالمشاركة"، بحيث يحضر كل بيت طبقا فيخف العبء عن المضيف.

الاتفاق داخل البيت على مبدأ واضح: لا طعام يذهب إلى القمامة، ولا ديون تبقى بعد العيد.

بهذا يعود رمضان إلى معناه الأقرب حيث تهذيب الرغبات لا تضخيمها، وكرم في الحدود التي لا تكسر صاحبها.

كيف يتكلم الرجل عن ضيقه المالي؟

أصعب ما يمر به المعيل أحيانا هو الاعتراف بضيق يده لمن يحبهم خشية أن تهتز صورته في أعينهم، لكن دراسات نفسية عن الضغوط المالية داخل الأسرة، أشارت إليها الجمعية الأمريكية لعلم النفس، تؤكد أن التواصل الواضح يقلل النزاع والتوتر ويخفف شعور الفرد بأنه يحمل العبء وحده.

بعض خطوات المصارحة العملية: اختيار وقت هادئ قبل رمضان، بعيدا عن لحظة طلب أو غضب.

اختيار وقت هادئ قبل رمضان، بعيدا عن لحظة طلب أو غضب. ربط الحديث بهدف مشترك: القول مثلا "نريد شهرا بلا توتر ولا ديون بعد العيد".

القول مثلا "نريد شهرا بلا توتر ولا ديون بعد العيد". شرح بسيط للأولويات: مثل "نقلل من هذا الصنف لنحافظ على الإيجار وتعليمكم وراحة البيت".

مثل "نقلل من هذا الصنف لنحافظ على الإيجار وتعليمكم وراحة البيت". إشراك الزوجة في اقتراح ما يمكن الاستغناء عنه، بدل أن يبدو القرار أمرا من طرف واحد.

بدل أن يبدو القرار أمرا من طرف واحد. إشراك الأبناء الكبار في تحديات بسيطة، لتقليل الهدر أو الاستغناء عن بعض الكماليات جزءا من الشهر.

عندما تتحول الميزانية إلى قرار عائلي، لا يعود الرجل وحده تحت الضغط، بل يصبح الجميع شركاء في اختياراتهم.

مساحة أمل.. من موسم ضغط إلى نقطة تحول

يمكن أن يكون رمضان نقطة تحول لا موسم ديون متكرر، إليك بعض الخطوات:

تسجيل المصروفات أثناء الشهر وملاحظة ما كان زائدا فعليا.

الاتفاق بعد رمضان على بند أو بندين يمكن تقليلهما في العام التالي.

تحويل جزء مما كان يضيع في الكماليات إلى ادخار صغير أو تسديد دين قائم.

بذلك لا يصبح الرجل مدفوعا تماما بضغوط السوق والتقاليد، بل صاحب قرار يعيد تعريف الكرم بما يناسب إمكاناته ويحفظ كرامته وأعصابه.

في النهاية رمضان لا يحتاج إلى استعراض، بل يحتاج إلى رجل هادئ ومتزن يعرف أن يقول بثقة "هذا في وسعي وذاك ليس في وسعي".