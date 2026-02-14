خلف أقنعة الرومانسية.. متى يكون الوداع أصدق هدية في عيد الحب؟

في 14 فبراير/شباط، يتفنن العالم في تغليف الحب بالورود الحمراء والهدايا اللامعة، بينما يختار كثيرون أن يضعوا أقنعة الرومانسية فوق علاقات متعبة تتنفس بصعوبة، فتبتسم للكاميرا وتبكي في الداخل.

خلف هذه الصور البراقة، تشير قراءات الطب النفسي إلى أن الأزمات الفردية الصامتة لدى كل من الشريكين غالبا ما تكون الشرارة الحقيقية التي تهز استقرار العلاقة أكثر من أي خلاف عابر أو موقف عاطفي مؤقت.

استنادا إلى تحليل سيكولوجي نشره موقع الصحة والرفاه الإسباني "كويداتي بلس" (CuidatePlus) -والذي يستعرض رؤى الأخصائية النفسية باتريسيا سانتشيث، وتيريسا موراتايا المختصة في العلاج الزوجي، والمعتمدة لدى الاتحاد الإسباني لجمعيات العلاج الأسري (FEATF)- يبرز سؤال بسيط لكنه مزعج: ماذا يحدث للحب بعد انتهاء مرحلة "الانبهار الكيميائي" الأولى؟

نهاية "السحر الكيميائي"

بحسب التقرير، يعمل الانبهار الأول "مخدرا مؤقتا" يخفي التصدعات بدل أن يعالجها، خصوصا عندما يندفع الشريكان لتسريع المحطات الكبرى مثل السكن معا والإنجاب أو اتخاذ قرارات مصيرية قبل أن تنضج العلاقة وتتثبت حدودها وتوقعاتها.

في تلك المرحلة تطغى مشاعر الشغف واندفاع الهرمونات على القدرة الهادئة على الملاحظة والحكم، فيتم تجاهل الفروق الجوهرية في الطباع والقيم وأنماط الحياة، وعندما يهدأ هذا "السحر" وتعود الحياة إلى إيقاعها الطبيعي تبدأ التفاصيل المخفية بالظهور من اختلاف الطباع الصغيرة إلى النزاعات المتكررة التي تكشف هشاشة التفاهم.

إشارات الإنذار الحمراء

يشير التقرير إلى علامات واضحة تتمثل في:

غياب الاحترام أثناء الخلافات

الشجار أمر طبيعي في أي علاقة، لكن الإهانة أو التقليل من الشريك، خاصة في لحظات الغضب، مؤشر خطير على تآكل الأساس العاطفي، وقد يفتح الباب لجروح عميقة يصعب التئامها.

التباعد العاطفي

أن تعيشا تحت سقف واحد وكأنكما غريبان، لكل منكما عالمه الخاص ولا يعود هناك فضول أو رغبة في مشاركة اليوميات أو طرح الأسئلة البسيطة مثل كيف كان يومك؟ ما الذي يزعجك؟ ما الذي يسعدك هذه الأيام؟

اختفاء الرغبة في الآخر

لا يقصد فقط البعد المتعلق بالعلاقات الجنسية، بل فقدان الشوق والاهتمام بالتفاصيل التي كانت تشعل قربا نفسيا وجسديا في السابق، فيصبح اللقاء الحميمي واجبا ثقيلا أو أمرا مؤجلا دائما.

فقدان الإعجاب المتبادل

يتحول الشريك من مصدر فخر وإلهام إلى عبء صامت أو إلى شخص يُتجنب الحديث عنه بإعجاب أمام الآخرين، وفي هذه المساحة الرمادية تتزايد مخاطر البحث عن "أذن بديلة" خارج العلاقة، لأن الحميمية النفسية تتسرب خارج البيت قبل أن يلاحظ الطرفان.

هل "الاستراحة" تنقذ الحب؟

يلجأ بعض الأزواج إلى ما يعرف بـ"فترة راحة" على أمل أن يعيد البعد ترتيب الأوراق، لكن التقرير يشدد على أن الابتعاد الجغرافي لا يحمل أي معنى علاجي إذا لم يصاحبه عمل داخلي حقيقي مثل مراجعة الأنماط المتكررة والاعتراف بالأخطاء وتطوير أدوات تواصل جديدة.

تقول المعالِجتان اللتان استند إليهما التقرير إن الاستراحة ليست زر إعادة تشغيل سحريا، فمن دون تغيير حقيقي في طريقة فهم الذات والآخر تعيد العلاقة إنتاج النسخة نفسها من القصة، أي المشاكل نفسها والاتهامات نفسها والجروح نفسها، لكن مع مزيد من التعب وانخفاض الثقة.

العدو الأول للحب

الأخطر في ميزان علم النفس ليس كثرة الشجار، بل الوصول إلى منطقة "اللامبالاة العاطفية"، بحيث يتوقف أحد الطرفين أو كلاهما عن الرغبة في إصلاح العلاقة أو الحفاظ على المشروع المشترك.

عند هذه النقطة، يصبح الإصرار على الاستمرار مجرد إطالة لعمر الألم، لا حفاظا على الحب. فالاعتياد على العلاقة باعتبارها "أمرا مفروضا" يخفي الحقيقة الصادمة، وهي أن العلاقة لم تعد تمنح أي شعور بالإنجاز أو السعادة المشتركة.

وحين يتراجع الحوار الصريح وتتوارى القدرة على قول "أنا متألم" أو "أنا غير سعيد" خلف صمت ثقيل، تتسع الهوة شيئا فشيئا. ليس الصراخ ما يقتل العلاقات بقدر ما يقتلها هذا الصمت الطويل الذي لا يقال فيه شيء ولا يُعالج فيه شيء.

الفراق "هدية" للحب وللنفس

في سياق عيد الحب، يطرح هذا المنظور سؤالا مغايرا لما تروجه بطاقات المعايدة والإعلانات "هل يكون أصدق أشكال الحب أحيانا هو القدرة على إنهاء علاقة لم تعد تحمل معنى الحياة المشتركة؟".

حين يتحول البقاء معا إلى مصدر استنزاف مستمر، يصبح الفراق قرارا شجاعا يفتح مساحة للتعافي الفردي، وربما للحب من جديد، لكن على أسس أكثر نضجا ووعيا بالذات وبالآخر، بحسب التقرير.

وفي ثقافة تمجد الاستمرار مهما كان الثمن، يبدو الفراق فشلا شخصيا أو عائليا، لكن علم النفس يعيد تعريفه في بعض الحالات باعتباره فعلا واعيا وناضجا، واختيارا ينقذ ما تبقى من احترام متبادل بدل أن يترك ليتآكل في ظل علاقة لم تعد قادرة على الحياة.

في هذا اليوم المخصص للاحتفال بالحب، ربما السؤال الأهم ليس "ماذا سأهدي شريكي؟"، بل "هل ما نعيشه حب حيّ أم ذكرى نحاول إنعاشها؟". أحيانا تكون أصدق هدية هي الصراحة، وأحيانا أخرى يكون الوداع.