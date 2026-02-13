علماء يحذرون: الشاشات في أول عامين قد تغير مسار نمو دماغ الأطفال

حذرت دراسة علمية حديثة أجريت في سنغافورة من أن تعرض الأطفال المفرط للشاشات قبل بلوغهم سن الثانية قد يؤدي إلى تغيرات في نمو الدماغ، ترتبط لاحقًا ببطء في اتخاذ القرار وارتفاع مستويات القلق خلال مرحلة المراهقة.

ووفقا للدراسة، فإن الأطفال الذين أمضوا فترات طويلة أمام الشاشات في مرحلة الرضاعة أظهروا نموا متسارعا في بعض مناطق الدماغ، خصوصًا تلك المرتبطة بالمعالجة البصرية وضبط النفس، وهو ما يرجّح الباحثون أنه ناتج عن التحفيز الحسي المكثف الذي تسببه الشاشات الرقمية.

قادَت الدراسة الأستاذةُ المساعدة تان آي بينغ وفريقها من معهد "إيه ستار" (A*STAR) للتنمية البشرية، بالتعاون مع الجامعة الوطنية في سنغافورة، واعتمدت على بيانات دراسة طويلة الأمد، ونشرت نتائجها في مجلة "إي بايو ميديسن" (eBioMedicine) العلمية.

وشملت الدراسة 168 طفلا جرى تتبعهم على مدى يزيد عن عشر سنوات، حيث خضع الأطفال لفحوصات دماغية في أعمار 4.5 و6 و7.5 سنوات، بهدف رصد تطور الشبكات العصبية عبر مراحل زمنية متعاقبة.

وأتاح هذا النهج الطولي للباحثين مقارنة مسارات النمو الدماغي بمرور الوقت، بدلًا من الاكتفاء بقياس واحد في مرحلة عمرية محددة.

وأظهرت النتائج أن وقت استخدام الشاشات في سن الثالثة والرابعة لم يظهر التأثيرات نفسها، ما يشير إلى أن العامين الأولين من حياة الطفل يمثلان المرحلة الأكثر حساسية لتأثير الشاشات على نمو الدماغ.

لماذا يعد "النضج المتسارع" مصدر قلق؟

تقول الدكتورة هوانغ بي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن ما يُعرف بـ"النضج المتسارع" يحدث عندما تتطور بعض الشبكات الدماغية بسرعة غير طبيعية نتيجة محفزات خارجية قوية، مثل الشاشات.

وتوضح "في النمو الطبيعي، تتخصص شبكات الدماغ بشكل تدريجي. لكن لدى الأطفال الذين يتعرضون للشاشات بكثافة، تتطور الشبكات المسؤولة عن الرؤية والإدراك بوتيرة أسرع من اللازم، قبل أن تتشكل الروابط العصبية الفعالة الضرورية للتفكير المعقّد. هذا الأمر قد يقلل من المرونة النفسية والقدرة على التكيف في مراحل لاحقة من الحياة".

ويرى الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تساعد الآباء وصنّاع القرار على اتخاذ خيارات أفضل في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال تنظيم استخدام الشاشات ودعم نمو الأطفال بشكل صحي منذ السنوات الأولى، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الرقمية في الحياة اليومية.