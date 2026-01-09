علامات لا يجب تجاهلها.. إشارات مبكرة لاقتراب انقطاع الطمث

تسمى السنوات التي تسبق انقطاع الطمث "مرحلة ما قبل انقطاع الطمث" أو "الانتقال لانقطاع الطمث" (Perimenopause). في هذه المرحلة تبدأ الهرمونات، خصوصا الاستروجين، في التقلب صعودا وهبوطا، فتظهر تغيرات في الدورة وأعراض جسدية ونفسية بدرجات متفاوتة. وتنتهي المرحلة رسميا عند مرور 12 شهراً متتالية بلا دورة شهرية.

التغيرات في الدورة الشهرية.. العلامة الأكثر شيوعاً

أكثر ما يلاحظه كثير من النساء في البداية هو تغير نمط الدورة: عدم انتظام المواعيد، زيادة أو نقص كمية النزف، تقارب الدورات أو تباعدها، أو تخطي دورة كاملة. وتحدث هذه التغيرات لأن الإباضة قد تصبح غير منتظمة.

ورغم أن اضطراب الدورة علامة مهمة، تشير إرشادات ومصادر صحية إلى أن الأعراض قد تبدأ "سنوات قبل توقف الدورة" وقد تستمر بعدها.

الهبات الساخنة والتعرق الليلي: عرض محوري

الهبات الساخنة (Hot flashes) والتعرق الليلي من أشهر أعراض الاقتراب من انقطاع الطمث، وقد تؤثر مباشرة على النوم والطاقة خلال النهار.

وعلى المستوى البحثي، تظهر بيانات دراسة صحة المرأة عبر الأمة (SWAN) أن ما بين 60% و80% من النساء يعانين أعراضا وعائية حركية (أعراض مرتبطة بتنظيم حرارة الجسم)، أبرزها الهبات الساخنة، خلال مرحلة الانتقال، وغالبا ما تبلغ هذه الأعراض ذروتها في أواخر مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبدايات المرحلة اللاحقة له

كما أظهرت نتائج منشورة من SWAN ارتباطاً قوياً بين الانتقال إلى "أواخر" مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وزيادة احتمال الإبلاغ عن هذه الأعراض مقارنة بمراحل أبكر.

اضطرابات النوم والإرهاق

قد تعاني بعض النساء من اضطرابات في النوم، مثل صعوبة الخلود إليه أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، وغالبا ما يرتبط ذلك بالتعرق الليلي، وإن كان الأرق قد يحدث أحيانا دون هبات ساخنة واضحة. ويؤدي هذا الخلل في النوم إلى شعور مستمر بالإرهاق وتراجع القدرة على التركيز خلال النهار.

تغيرات المزاج والتركيز

تشمل الأعراض النفسية والعصبية: تقلبات مزاجية، قلق، انخفاض المزاج، وتراجع مؤقت في التركيز أو الذاكرة يوصف أحياناً بـ ضبابية التفكير أو تشوش الذهن ("Brain fog").

وتشير الكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) إلى أن أعراض المزاج في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ليست نادرة؛ وتذكر أن ما يقارب أربع من كل عشر نساء قد يعانين تغيرات مزاجية شبيهة بأعراض ما قبل الدورة.

أعراض الجهاز البولي التناسلي

قد يتسبب انخفاض هرمون الاستروجين وتقلب مستوياته في ظهور جفاف مهبلي يصاحبه أحيانا ألم أو تهيج موضعي، كما قد تعاني بعض النساء من زيادة الإلحاح في التبول أو تكراره خلال هذه المرحلة.

آلام المفاصل والعضلات

تشير مصادر صحية إلى أن مرحلة الانتقال قد تترافق لدى بعض النساء مع آلام أو انزعاج في المفاصل والعضلات، إضافة إلى الصداع أو الشعور بخفقان القلب. كما تختلف شدة هذه الأعراض بشكل كبير من امرأة إلى أخرى، إذ قد تكون محدودة ومؤقتة، أو أكثر حدة بما ينعكس على الأداء اليومي والعلاقات وجودة الحياة.

متى تصبح الأعراض "جرس إنذار" وتستدعي مراجعة طبية؟

ينصح بمراجعة الطبيبة أو الطبيب في حال كان النزف غزيرا بشكل غير معتاد أو يحدث بين الدورات، أو إذا صاحبت الأعراض حالات اكتئاب حادة، أو أرق مستمر، أو خفقان متكرر، أو عندما تصبح الهبات الساخنة عائقا أمام ممارسة الحياة اليومية. ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة وجود خطر صحي، لكنها تستدعي تقييما طبيا لاستبعاد أسباب أخرى ووضع خطة متابعة ودعم مناسبة.