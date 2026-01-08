تحرك رسمي في مصر لحذف حلقة برنامج مواعدة استغل الأطفال

أثار إعلان ترويجي لحلقة من برنامج ترفيهي عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "بلايند دايت شو" (The Blind Date Show) موجة واسعة من الغضب والاستياء في مصر، بعدما ظهر فيه طفلان داخل مشهد إخراجي يحاكي برامج المواعدة المخصصة للبالغين، يفصل بينهما حاجز، في قالب اعتبره كثيرون مساسا ببراءة الأطفال واستغلالا لهم من أجل حصد المشاهدات.

وفي تحرك رسمي سريع، أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن قلقه البالغ إزاء هذا المحتوى، مؤكدا رفضه التام الزج بالأطفال في سياقات إعلامية تحمل مفاهيم لا تتناسب مع أعمارهم أو معايير حمايتهم. وقالت رئيسة المجلس سحر السنباطي، إن استخدام مصطلح "المواعدة" وربطه بالأطفال يمثل اتجاها بالغ الخطورة، لما ينطوي عليه من تطبيع لمفاهيم اجتماعية تخص البالغين فقط، حتى وإن قدم المحتوى في إطار ترفيهي أو ساخر.

وأكدت السنباطي أن الخطورة لا تكمن في الشكل وحده، بل في السياق الذي يوضع فيه الأطفال، واستغلال براءتهم لصناعة محتوى يسعى لتحقيق الانتشار و"الترند" على حساب المصلحة الفضلى للطفل، محذرة من أن ذلك قد يفتح الباب أمام أنماط سلوكية غير منضبطة بين الأطفال تقليدا لهذا القالب.

وعلى خلفية الجدل الواسع، قامت الجهة المنتجة بحذف الإعلان الترويجي ووقف عرض الحلقة التي كان من المقرر أن يظهر فيها الطفلان. كما تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، إلى جانب مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي في إطار دوره الرقابي والتنسيقي لضمان عدم استغلال الأطفال في أي محتوى إعلامي غير ملائم، والتشديد على التزام صناع المحتوى والمنصات الرقمية بالضوابط المهنية والأخلاقية، وبما يتوافق مع الدستور والقوانين المصرية التي تكفل حماية حقوق الطفل.

وأضافت السنباطي أن هذا النوع من الطرح قد يفتح الباب أمام أنماط سلوكية غير منضبطة بين الأطفال، نتيجة تقليد نماذج إعلامية لا تناسب مراحلهم العمرية، مشددة على أن المجلس لن يتهاون مع أي محتوى ينتهك حقوق الطفل أو يعرضه لمخاطر نفسية أو تربوية.

وفي هذا السياق، وجهت رئيسة المجلس بمخاطبة النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الإعلامية بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تقديم محتوى يتعلق بالأطفال.

من جانبه، حذر مدير عام نجدة الطفل صبري عثمان من أن استغلال الأطفال في أعمال إعلامية ذات طابع تجاري، دون مراعاة الأبعاد النفسية والتربوية، قد يعرّض القائمين على هذا المحتوى للمساءلة القانونية، لافتا إلى أن الدستور والقوانين المصرية تحظر بشكل صريح أي ممارسات تمس أخلاق الطفل أو تستغله تجاريا، بحسب مواقع مصرية.

وفي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، حذّر أمين الفتوى بدار الإفتاء هشام ربيع من استغلال الأطفال في محتوى يرتبط ببرامج أو تطبيقات المواعدة، مؤكدا أن الزج بهم في مثل هذه السياقات، حتى على سبيل المزاح، يمثل سلوكا بالغ الخطورة ويتعارض مع فطرتهم وسلامتهم النفسية. وأشاد بتحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة، معتبرا أنه خطوة حاسمة لحماية براءة الأطفال ومنع تعريضهم لمخاطر أخلاقية وسلوكية.

ويعتمد برنامج (The Blind Date Show) في فكرته الأساسية على جلوس شخصين يفصل بينهما حاجز لإجراء حوار مبدئي قبل الكشف عن هويتهما، وهو قالب ارتبط تاريخيًا ببرامج المواعدة الموجهة للبالغين الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مدى ملاءمة توظيفه في محتوى يشارك فيه أطفال.

وفي هذا السياق، أعاد الجدل الدائر التذكير بنص المادة 80 من الدستور المصري، التي تُعرّف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز 18 عاما، وتُلزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الاستغلال، وضمان حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما تؤكد المادة على حق الطفل في الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الإلزامي المجاني، وتوفير بيئة آمنة تكفل نموه السليم، وهو ما سلّط الضوء مجددا على مسؤولية صناع المحتوى والمنصات الرقمية في الالتزام بهذه الضمانات الدستورية.