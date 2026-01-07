"نستله" تعلن سحبا احترازيا لمنتجات حليب الأطفال بسبب سموم بكتيرية

أعلنت شركة "نستله" العالمية للأغذية عن سحب طوعي واحترازي لكميات محددة من منتجات حليب الأطفال في عدد من الأسواق، بعد رصد احتمال تلوثها بمادة "السيريوليد" (Cereulide) السامة، وهي مادة تنتجها بكتيريا "باسيلس سيريوس"، وقد تشكل خطرًا صحيًا على الرضع.

المنتجات المشمولة بالسحب:

وأوضحت الشركة أن السحب يشمل عددًا من علاماتها التجارية الرائدة في مجال تغذية الأطفال، من بينها:

سما (SMA)، بما في ذلك حليب المرحلة العمرية التالية

نان (NAN)

ألفامينو (ALFAMINO)

إس-26 غولد (S-26 GOLD)

إس-26 ألتيما (S-26 ULTIMA)

تحذيرات صحية من الجهات الرقابية

وفي تحذير شديد اللهجة، أكدت وكالة المعايير الغذائية البريطانية أن مادة "السيريوليد" تتميز بدرجة عالية جدا من الاستقرار الحراري، ما يعني أن تحضير الحليب باستخدام الماء المغلي أو تعريضه للحرارة لا يؤدي إلى تعطيل السموم أو القضاء عليها، وهو ما يبقي خطر الإصابة قائمًا حتى عند الالتزام بطرق التحضير التقليدية.

من جانبها، أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية إلى أن أعراض التسمم بهذه المادة تظهر بسرعة، وتشمل الغثيان الشديد، والقيء المتكرر، إضافة إلى تقلصات وآلام حادة في البطن.

سحب احترازي وتطمينات للمستهلكين

وأكدت شركة "نستله" في إشعار موجه لعملائها أن قرار السحب جاء "انطلاقًا من الحذر الشديد" وامتثالًا لبروتوكولات الجودة الصارمة المعتمدة لديها، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أو الإبلاغ عن أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات حتى وقت صدور البيان.

وفي المملكة المتحدة وآيرلندا، خصصت الشركة خطوط تواصل مباشرة لتمكين المستهلكين من استرداد قيمة المنتجات المتأثرة. أما في السعودية، فقد دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين إلى التخلص الفوري من المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات المعلن عنها، مؤكدة أنها تنسق بشكل مباشر مع الشركة لضمان سحب جميع الكميات من الأسواق المحلية.

دعوة لمراجعة أرقام التشغيلات

وحثت الجهات الرقابية الأهالي على مراجعة قوائم "أرقام التشغيلات" (Batch Codes) المنشورة عبر المواقع الرسمية للشركة والهيئات المختصة، للتأكد من سلامة المنتجات لديهم، داعية إلى التواصل مع مراكز البلاغات الموحدة إن عُثر على المنتجات المتأثرة أو رصدها في منافذ البيع.

وفي مصر، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانا أعلنت فيه تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال المنتجة من قبل شركة “نستله”، وذلك في ضوء إخطار رسمي تلقته من شركة “نستله مصر” يفيد ببدء سحب طوعي واحترازي لهذه الدفعات.