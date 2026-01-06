وداعًا لرائحة الثوم.. 9 طرق فعالة لتنظيف أصابعك

يعد الثوم من المكونات الأساسية في معظم المطابخ، لما يمنحه للأطعمة من نكهة قوية وطعم مميز، إلى جانب فوائده الصحية العديدة. ورغم هذه المزايا، تظل رائحته النفاذة من أكثر الجوانب المزعجة، إذ غالبًا ما تلتصق بأصابع اليدين لساعات طويلة، وقد تستمر أحيانًا حتى اليوم التالي. وعلى الرغم من غسل اليدين بالماء والصابون أكثر من مرة، تعود الرائحة العنيدة للظهور مجددًا، مسببة حرجًا خاصةً عند الخروج من المنزل أو عند الاحتكاك المباشر بالآخرين، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول سريعة وفعالة للتخلص منها.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأسباب العلمية وراء التصاق رائحة الثوم باليدين، إلى جانب مجموعة من الحلول المنزلية البسيطة، المدعومة بتفسيرات كيميائية، والتي يوصي بها خبراء الطهي والطهاة المحترفون.

لماذا تلتصق رائحة الثوم باليدين؟

يوضح الدكتور بريندان كامب، الحاصل على زمالة الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية أن تقطيع أو فرم أو هرس الثوم يؤدي إلى إطلاق مركب كبريتي زيتي، يُعرف باسم "الأليسين"، وبمجرد ملامسته للجلد يتفاعل هذا المركب سريعا مع الزيوت الطبيعية الموجودة على اليدين ويتغلغل في طبقات الجلد، مكونا رائحة قوية تدوم طويلا ويصعب التخلص منها.

ويشير كامب، لموقع "ريل سيمبل" أن الصابون وحده لا يكون كافيا دائما، إذ يعجز عن كسر الروابط الكيميائية القوية التي يشكلها الكبريت مع بروتينات الجلد، لافتا إلى أن رائحة الثوم قد تستمر لساعات أو أيام تبعا لكمية الثوم المستخدمة وعدد مرات غسل اليدين.

حلول منزلية فعالة وبسيطة

الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل)

تشير الشيف ميغان هيل، في حديثها لموقع "بيتر هومز آند جاردنز" (Better Homes & Gardens)، إلى أن الأدوات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمتوفرة في معظم المطابخ، تعد من أكثر الوسائل فعالية في إزالة رائحة الثوم العالقة باليدين. وتوضح هيل أن السر يكمن في تفاعل جزيئات الكبريت الناتجة عن تقطيع الثوم مع سطح المعدن المؤكسد، ما يساعد على تحييد الرائحة والتخلص منها.

وللاستفادة من هذه الطريقة، ينصح بفرك اليدين أو تمريرهما ذهابا وإيابا على أي سطح مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل حوض المطبخ أو الصنبور أو الملاعق، أو حتى الجزء المسطح غير الحاد من شفرة السكين، تحت الماء البارد لمدة تتراوح بين 30 و60 ثانية، ثم غسل اليدين بالماء والصابون لضمان إزالة الرائحة نهائيا.

ويحذر الخبراء من استخدام الماء الساخن عند محاولة التخلص من رائحة الثوم، إذ قد يؤدي إلى فتح مسام الجلد وتعميق التصاق الرائحة. كما ينصح من يكثرون من استخدام الثوم في الطهي باقتناء ما يعرف بـ"صابونة الستانلس ستيل"، وهي قطعة معدنية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل صابونة، تُستخدم لفرك اليدين تحت الماء الجاري، ومصممة خصيصا لامتصاص روائح الثوم والبصل من الجلد.

الملح وصودا الخبز

يعد مزيج الملح وصودا الخبز من الحلول الشائعة والفعالة، ما عليكِ سوى وضع ملعقة صغيرة من الملح وملعقتين صغيرتين من صودا الخبز في راحة يديك مع إضافة القليل جدا من الماء لترطيب الخليط، ثم افركي يديكِ معا لمدة نصف دقيقة، قبل شطفهما جيدا.

الليمون أو الخل

يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون وكذلك حمض الأسيتيك في الخل الأبيض على تفكيك مركبات الكبريت المسؤولة عن رائحة الثوم على اليدين، يكفي فرك الأصابع بشرائح الليمون أو عصيره، أو باستخدام القليل من الخل ثم شطفهما بالماء الفاتر لتفوح منهما رائحة منعشة بدلا من رائحة الثوم.

وينصح الخبراء بترطيب البشرة بعد هذه العلاجات الحمضية لتفادي جفافها.

مقشر ملحي

يمكنكِ تحضير مقشر طبيعي للتخلص من رائحة الثوم، وذلك بمزج الملح مع زيت الزيتون، وتدليك يديكِ به برفق لبضع دقائق، وبعد شطف المقشر، ستحصلين على يدين نظيفتين وناعمتين برائحة منعشة، إذ تساعد خصائص الملح الخشنة على إزالة زيوت الثوم العالقة على بشرتكِ، بينما يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة.

بقايا القهوة

تتمتع بقايا القهوة بقدرة عالية على امتصاص الروائح، بما في ذلك رائحة الثوم النفاذة. وللاستفادة منها، يكفي فرك كمية صغيرة من بقايا القهوة على اليدين مع القليل من الماء لمدة دقيقة تقريبا، ثم غسلهما جيدا. لا تقتصر فاعلية هذه الطريقة على إزالة الرائحة فحسب، بل تترك البشرة ناعمة أيضا.

غسول الفم

يعد غسول الفم خيارا سريعا وفعالا للتخلص من رائحة الثوم في حال توفره، إذ تساعد نسبة الكحول والمكونات المضادة للميكروبات فيه على تفكيك مركبات الكبريت المسؤولة عن الرائحة العالقة. يمكن سكب غطاء واحد من الغسول في راحة اليدين وفركهما جيدا، ثم غسلهما بالماء والصابون. ورغم سرعة هذه الطريقة، لا ينصح باستخدامها في حال وجود جروح أو تشققات في اليدين، لأن الكحول قد يسبب إحساسا لاذعا ومزعجا.

معجون الأسنان

يساعد معجون الأسنان على معادلة رائحة الثوم بفضل مكوناته المنعشة، خاصة عند فرك المناطق الأكثر تضررا في اليدين والتي تتركز فيها الرائحة، ثم غسل اليدين كالمعتاد.

البقدونس الأخضر أو النعناع

يعمل الكلوروفيل الموجود في البقدونس والنعناع على تحييد الروائح وإخفائها، ما يجعلهما حلا سريعا وعمليا إذا كانت هذه الأعشاب الطازجة متوفرة في المطبخ. يكفي فرك بعض الأوراق بين راحتي اليدين لبضع ثوان للتقليل من رائحة الثوم بشكل ملحوظ.

عصير الطماطم

يمكنكِ كذلك تقطيع حبة طماطم طازجة إلى نصفين، ثم فرك الجانب المقطوع على أصابعك، مع الاستعانة بعصيرها للمساعدة في تحييد رائحة الثوم والتخفيف من حدتها بشكل ملحوظ.

وبذلك، لن تكوني بحاجة إلى منتجات باهظة الثمن أو خطوات معقدة للتخلص من رائحة الثوم العالقة على يديك. كما يمكن الجمع بين أكثر من حل منزلي للحصول على نتيجة أفضل، خاصة عند استخدام كميات كبيرة من الثوم أثناء الطهي.

ومع ذلك، تظل الوقاية الخيار الأكثر فاعلية، من خلال ارتداء قفازات من اللاتكس أو النتريل عند تقطيع أو فرم الثوم، ما يمنع مركبات الكبريت القوية من ملامسة الجلد ويحول دون التصاق الرائحة من الأساس.