تعرفي على "اللانوجو".. الحارس الخفي لبشرة جنينك

مع تقدم أشهر الحمل يزداد فضولك كأم لمعرفة كل ما يتعلق بجنينك الصغير الذي ينمو بداخلك، ومن بين التفاصيل المدهشة التي قد ترغبين بمعرفة أسرارها هو ذاك الشعر الناعم الذي يغطي جسم الجنين ويطلق عليه اسم "اللانوغو" (Lanugo). فما هو ولمَ يُعتبر وجوده ضرورياً لحماية الجنين؟

ما هو اللانوغو؟

اللانوغو هو شعر ناعم للغاية يغطي جسم الجنين أثناء وجوده في الرحم، ويُعد أولى المراحل الطبيعية لتطور شعر الإنسان، يبدأ باللانوجو ثم يمر بالزغب ليتطور أخيراً إلى الشعر النهائي. تتكون بصيلات هذا الشعر الناعم في الثلث الثاني من الحمل. ويختلف عن الشعر النهائي الذي ينمو بعد الولادة في الملمس والسمك والقدرة على النمو المستمر. يغطي اللانوغو عادة الوجه والظهر والكتفين وأجزاء أخرى من الجسم، ويظهر بشكل أكثر وضوحاً عند الأطفال الذين يولدون قبل إتمام الأسبوع 37 من الحمل. وفي الحالات الطبيعية يتساقط هذا الشعر تدريجياً قبل الولادة أو بعدها بقليل. قد يبدو هذا الشعر الناعم غير ذي أهمية، لكنه في الواقع يلعب دوراً حيوياً في حماية جلد الجنين والمساهمة في نموه الصحي.

وظائف اللانوغو وأهميته للجنين

قد يبدو اللانوغو تفصيلا دقيقا في تكوين الجنين، لكنه يؤدي أدوارا أساسية تسهم في حمايته ونموه السليم داخل الرحم، ومن أبرز هذه الأدوار:

1. دعم تثبيت طبقة الفيرنيكس

يساعد اللانوغو على تثبيت طبقة الفيرنيكس، وهي مادة دهنية بيضاء تغطي جلد الجنين، إذ يعمل كطبقة ارتباط تمكّن الفيرنيكس من الالتصاق بالبشرة. وتكمن أهمية الفيرنيكس في حماية الجلد من تأثير السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين طوال فترة الحمل، إضافة إلى الحفاظ على رطوبته ونعومته حتى لحظة الولادة. وبدون اللانوغو، تفقد هذه الطبقة قدرتها على الثبات، ما قد يؤدي إلى انزلاقها أو تكتلها، وبالتالي تراجع دورها الوقائي.

2. حماية الجلد من التهيج

يشكل اللانوغو حاجزا طبيعيا يفصل بين جلد الجنين الحساس والسائل الأمنيوسي، فيحد من تأثير التعرض المستمر للبيئة المائية داخل الرحم. فغياب هذه الطبقة الوبرية قد يجعل الجلد أكثر عرضة للتشقق أو التهيج. وبفضل اللانوغو، يبقى الجلد محافظا على نعومته ورطوبته، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو الخلايا الجلدية وتطورها بشكل صحي خلال المراحل المبكرة من الحمل.

3. المساعدة في تنظيم حرارة الجسم

يسهم اللانوغو – بالتكامل مع طبقة الفيرنيكس – في توفير عزل حراري طبيعي للجنين. ففي المرحلة التي لم تكتمل فيها بعد طبقة الدهون تحت الجلد، يتولى هذا الشعر الناعم دورا مهما في الحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم داخل الرحم. وتزداد أهمية هذه الوظيفة لدى المواليد الخدج، إذ يعوض اللانوغو نقص الدهون لديهم، ويمنحهم قدرا إضافيا من الحماية الحرارية في أيامهم الأولى بعد الولادة.

مراحل نمو اللانوجو واختفائه

يمر شعر اللانوغو بدورة تطور واضحة ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو الجنين واستعداده للولادة، ويمكن تقسيم هذه الدورة إلى ثلاث مراحل رئيسية:

1. مرحلة الظهور والانتشار

يبدأ اللانوغو في الظهور غالبًا ما بين الأسبوعين 16 و20 من الحمل، حيث يغطي معظم أجزاء جسم الجنين، مع تركيز أوضح في مناطق الوجه والظهر والكتفين. ولا يُعد هذا النمو عشوائيًا، بل يأتي استجابة لحاجة الجنين في هذه المرحلة إلى تثبيت طبقة الفيرنيكس الواقية على جلده شديد الرقة.

2. مرحلة الانحسار الطبيعي

مع التقدم في الحمل واقتراب موعد الولادة، وخصوصًا خلال الثلث الأخير، يبدأ اللانوغو في التساقط تدريجيًا داخل الرحم. وعند الأطفال مكتملي النمو، يختفي معظم هذا الشعر قبل الولادة أو خلال الأسابيع القليلة الأولى بعدها. ويبتلع الجنين جزءًا من الشعر المتساقط مع السائل الأمنيوسي، ما يسهم لاحقًا في تكوين العقي، وهو أول براز يخرجه المولود.

3. اللانوغو لدى المواليد المبتسرين (الخدج)

يُعد وجود اللانوغو بكثافة من السمات الشائعة لدى المواليد المبتسرين، إذ يولدون قبل اكتمال دورتهم الطبيعية داخل الرحم. وبسبب عدم تطور طبقة كافية من الدهون تحت الجلد، يبقى اللانوغو لديهم فترة أطول، ليعمل كدرع حماية مؤقتة إلى أن يكتمل نضج الجلد ويتكيف الجسم مع البيئة الخارجية.

4. التحول إلى الشعر الدائم (الزغب والشعر النهائي)

لا يختفي الشعر من جسم الإنسان تماماً، بل يتحول نوعياً:

شعر الزغب: هو البديل المباشر للانوجو؛ وهو شعر رقيق وقصير جداً وغير ملون تقريباً، يغطي معظم أجزاء جسمنا طوال حياتنا.

الشعر النهائي: يظهر هذا النوع الأكثر سمكاً وقتامة في مناطق محددة مثل فروة الرأس، والحواجب، والرموش، ويتطور بشكل أكبر مع التقدم في العمر والمراحل الهرمونية

نصيحة: بعد الولادة، اعتني ببشرة وليدك بلطف، تجنبي فرك الجلد بقوة أثناء الاستحمام، واكتفي بالترطيب اللطيف باستخدام زيوت الأطفال الطبيعية لمساعدة البشرة على التجدد بهدوء. وأخيراً، لا داعي للقلق إذا ولد طفلك بكساء وبري يغطي كتفيه أو ظهره فما هو إلا علامة على رحلة نموه المذهلة التي بدأت في رحمك، وسرعان ما سيتلاشى تلقائياً ليحل محله شعر الزغب الرقيق، معلناً بداية مرحلة جديدة من النمو الصحي في أحضانك.