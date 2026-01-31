فرنسا تخفض الحد الآمن للسمّ في حليب الأطفال بعد وفاة رضيعين

أعلنت فرنسا خفض الحد المسموح به لمادة السيريولايد (Cereulide) في حليب الأطفال، في خطوة عاجلة تهدف لحماية الرضع بعد أن تسببت مكونات ملوثة في وفاة رضيعين وإصابة آخرين، بحسب ما أفادت وزارة الزراعة والغذاء الفرنسية.

وتم رصد السيريولايد، وهو سم قد يسبب الغثيان والقيء واضطرابات هضمية حادة، في مكونات مصنع صيني يورد عددا كبيرا من شركات حليب الأطفال، من بينها نستله ودانون ولاكتاليس.

وهذه المادة دفعت الشركات إلى سحب منتجاتها من عشرات الدول، وسط قلق كبير لدى الأهالي حول سلامة أطفالهم.

وقالت الوزارة إن الحد الجديد للسم سيكون 0.014 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الطفل، مقارنة بالحد السابق البالغ 0.03 ميكروغرام، وذلك بعد اجتماع أوروبي في 28 يناير/كانون الثاني وتوجيهات جديدة من الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء.

ويشير خبراء إلى أن خفض الحد المسموح به من المرجح أن يؤدي إلى عمليات سحب إضافية للمنتجات في فرنسا خلال الأيام المقبلة، حفاظا على سلامة الرضع.

وتحقق السلطات الفرنسية في إمكانية وجود صلة بين وفاة رضيعين واستهلاك منتجات الحليب التي جرى سحبها. وفي خطوة احتجاجية، تقدمت منظمة فود ووتش (Foodwatch) لحماية المستهلك بشكوى جنائية في باريس نيابة عن ثماني عائلات، قالت إن أطفالها مرضوا بعد تناول الحليب الملوث، متهمة الشركات بالتأخر في تحذير الأهالي.

ويسلط القرار الضوء على أهمية المراقبة المستمرة لجودة منتجات الأطفال، ويدعو الأهل إلى التيقظ عند اختيار الحليب الصناعي ومتابعة تحذيرات الجهات الرسمية لحماية أطفالهم من المخاطر الصحية.