مراحل الحمل الثلاث.. دليل مبسط لتطور الجنين وتغيرات الجسم

يقسم الأطباء فترة الحمل عادة إلى 3 أثلاث، يتميز كل منها بسمات بيولوجية وتحديات مختلفة، سواء على مستوى نمو الجنين أو الأعراض والتغيرات التي تمر بها الأم. ولا يقتصر هذا التقسيم على كونه إطارا زمنيا فحسب، بل يُعد أداة طبية مهمة تساعد على متابعة تطور الجنين، وتقدير الاحتياجات الصحية للأم، ورصد أي مستجدات قد تتطلب تدخلا طبيا. في ما يلي دليل شامل يوضح الخصائص الفارقة لكل ثلث من أثلاث الحمل، والتغيرات التي تطرأ على جسمك خلال كل مرحلة.

الثلث الأول من الحمل.. جنينك بحجم حبة ليمون

يمتد هذا الثلث من الأسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الـ13 من الحمل، ويُعد المرحلة الأكثر حساسية نسبيا. ففيه تبدأ الأعضاء الأساسية للجنين بالتكوّن، مما يجعله أكثر تأثرا بالعوامل الخارجية مثل الأدوية، والعدوى، وسوء التغذية. ولهذا، فإن أي خلل يحدث خلال هذه الفترة قد ينعكس على بقية مراحل الحمل. كما ترتفع معدلات الإجهاض في الثلث الأول مقارنة بالمراحل اللاحقة، ما يستدعي قدرا عاليا من الحذر والالتزام الدقيق بتعليمات الطبيب.

مراحل تطور الجنين خلال الثلث الأول من الحمل

يبدأ الحمل عند إخصاب البويضة بالحيوان المنوي، ثم انتقال البويضة المخصبة إلى الرحم وانغراسها في جداره. وخلال الأسابيع الأولى، يبدأ تشكل الجهاز العصبي المركزي، حيث يتكون الدماغ والحبل الشوكي من الأنبوب العصبي.

كما تستطيعين ملاحظة نبضات قلب جنينك بوضوح عن طريق السونار، إذ يتشكل القلب خلال هذا الثلث وتبدأ نبضاته في وقت مبكر جدا، ليكون أول عضو يعمل في جسم الجنين. في هذه المرحلة كذلك، تبدأ ملامح الوجه بالظهور، وتتكون براعم الأطراف التي ستتحول لاحقا إلى ذراعين وساقين. وتتشكل الأعضاء الحيوية الأساسية، مثل الكبد والكلى والجهاز الهضمي بشكل بدائي.

وبحلول نهاية الأسبوع الـ13، يكون الجنين قد اكتسب هيئة إنسانية واضحة، بحيث يكون:

طول الجنين: حوالي 7–8 سم (من الرأس حتى الردف)

وزنه: حوالي 23–43 غراما

ويكون بحجم حبة الليمون تقريبا

ما التغيرات التي تطرأ على الأم؟

تشهد المرأة الحامل في الثلث الأول تغيرات واضحة، من أبرزها:

توقف الدورة الشهرية.

غثيان وقيء، خاصة في الصباح، نتيجة ارتفاع هرمونات الحمل.

إرهاق شديد وشعور دائم بالتعب.

تقلبات مزاجية حادة وحساسية عاطفية.

تغيرات في الشهية، واشتهاء أطعمة معينة أو النفور من أخرى.

تورم الثديين وكثرة التبول.

من الجدير بالذكر أن المتابعة الطبية المبكرة ضرورية للغاية في هذه المرحلة، إلى جانب الالتزام بتناول حمض الفوليك، وتجنب التدخين وبعض الأدوية التي قد تؤثر سلبا على نمو الجنين.

الثلث الثاني من الحمل.. جنينك بحجم حبة القرع

يمتد هذا الثلث من الأسبوع الـ14 حتى الأسبوع الـ28. وغالبا ما يوصف بأنه الفترة الأكثر راحة واستقرارا في الحمل، إذ تبدأ الأعراض المزعجة بالانحسار، ويزداد إحساس الأم بالاطمئنان.

مراحل تطور الجنين خلال الثلث الثاني من الحمل

في هذه المرحلة تواصل الأعضاء التي تكوّنت خلال الثلث الأول نموها وتبدأ بأداء وظائفها بشكل تدريجي. وتتحول العظام من حالتها الغضروفية إلى بنية أكثر صلابة، بينما تتضح ملامح الوجه ويصبح شكل الرأس أكثر تناسقا. كما يُغطى جسم الجنين بطبقة من الشعر الناعم المعروف بـ"اللانوجو"، الذي يساعد على تنظيم حرارة الجسم.

ويحمل الثلث الثاني أهمية عاطفية خاصة للأم، إذ تشعرين خلاله بحركة جنينك للمرة الأولى. كما تشهد حواسه تطورا ملحوظا، لا سيما حاسة السمع، فيصبح قادرا على التقاط الأصوات من خارج الرحم، بما في ذلك صوتك وصوت والده.

ومع اقتراب نهاية الثلث الثاني:

طول الجنين: نحو 35–37 سم

وزنه: بين 760 و900 غرام

حجمه: يقارب حجم ثمرة قرع صغيرة إلى متوسطة

ما التغيرات التي تطرأ على الأم؟

تشمل أبرز التغيرات في الثلث الثاني:

تحسن الشهية وارتفاع مستوى الطاقة.

توسع البطن بشكل ملحوظ نتيجة نمو الرحم.

الشعور بحركة الجنين، مما يعزز الارتباط العاطفي بين الأم وجنينها.

تمدد الجلد وظهور علامات التمدد أو تصبغات جلدية.

آلام خفيفة في الظهر أو جانبي البطن بسبب تمدد أربطة الرحم.

يُجرى خلال هذا الثلث عدد من الفحوصات المهمة، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية للاطمئنان على نمو الأعضاء، ومتابعة ضغط الدم، ومستويات السكر، والوزن.

الثلث الثالث من الحمل

ويمتد هذا الثلث من الأسبوع الـ29 حتى الولادة. يمثل الثلث الثالث المرحلة الأخيرة من الحمل، حيث يتركز التطور على تهيئة الجنين للحياة خارج الرحم واستعداد الأم للولادة. في هذه المرحلة، توقعي زيادة ملحوظة في الوزن، إذ يزداد وزن الجنين بسرعة، وتتراكم الدهون تحت الجلد. كما يواصل الدماغ والجهاز العصبي نموهما السريع.

أيضا، تكتمل الرئتان تدريجيا، وتبدآن بإنتاج مادة تساعد على التنفس بعد الولادة. كما يتخذ معظم الأجنة وضعية الرأس إلى الأسفل استعدادا للولادة. وتصبح حركات الجنين أقوى وأكثر وضوحا، رغم ضيق المساحة داخل الرحم.

ومع نهاية الثلث الثالث (الأسبوع الـ40 تقريبا) يصبح:

طول الجنين: حوالي 50–53 سم

وزنه: حوالي 3–3.5 كيلوغرامات

وبحجم بطيخة كبيرة

ما التغيرات التي تطرأ على الأم؟

تعاني عديد من النساء في الثلث الثالث من:

ثقل واضح في الجسم وصعوبة في الحركة.

ضيق في التنفس نتيجة ضغط الرحم على الحجاب الحاجز.

كثرة التبول مع نزول الجنين إلى الحوض.

اضطرابات في النوم وآلام في الظهر والحوض.

تقلصات رحمية قد تكون تدريبية أو مؤشرات على قرب المخاض.

تزداد زيارات الطبيب في هذه المرحلة لمراقبة وضعية الجنين، وصحة الأم، واكتشاف أي علامات محتملة للولادة المبكرة. ومع اقتراب الرحلة من نهايتها، لا تهملي أهمية الاستعداد النفسي والجسدي لاستقبال مولودك الجديد.