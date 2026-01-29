زيت بذور اليقطين.. الحل السحري لشعر أكثر كثافة ونعومة

في رحلة البحث عن شعر صحي وكثيف، نجرب عاما بعد عام عشرات المكونات والمنتجات، بين وعود سريعة ونتائج متفاوتة. ومع تزايد الإقبال على الحلول الطبيعية لمشكلات الشعر، خصوصا التساقط والضعف، برز زيت بذور اليقطين في السنوات الاخيرة كأحد المكونات التي لفتت الانتباه على نطاق واسع. فقد تكرر ذكره في المواقع الصحية، وتداول مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي تجارب إيجابية حوله، ما أكسبه سمعة لافتة بوصفه محفزا محتملا لنمو الشعر وزيادة كثافته.

غير أن هذا الانتشار يثير تساؤلا أساسيا: إلى أي مدى تستند هذه الادعاءات إلى أدلة علمية موثوقة؟ وهل يمكن اعتبار زيت بذور اليقطين حلا مناسبا لجميع انواع الشعر، أم أن تأثيره يظل مرتبطا بحالات معينة؟

يعزى الاهتمام بزيت بذور اليقطين إلى تركيبته الغذائية الغنية، إذ يحتوي على مجموعة من العناصر التي تلعب دورا مهما في دعم صحة فروة الرأس وتقوية الشعر. ويعد الزيت مصدرا للأحماض الدهنية الأساسية، ولا سيما أوميغا 3 وأوميغا 6، التي تسهم في ترطيب فروة الرأس والحفاظ على توازنها، ما يساعد على توفير بيئة ملائمة لنمو بصيلات شعر أكثر قوة وأقل عرضة للتكسر.

كما يتميز باحتوائه على مضادات أكسدة، في مقدمتها فيتامين هـ، المعروف بدوره في حماية الخلايا من تأثير الجذور الحرة. وتسهم هذه الخصائص في الحد من الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بضعف الشعر وتساقطه، من خلال دعم صحة فروة الرأس والبصيلات.

إلى جانب ذلك، يوفر زيت بذور اليقطين عددا من المعادن والفيتامينات الأساسية، مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، وهي عناصر يرتبط نقصها في كثير من الحالات باضطرابات نمو الشعر وزيادة تساقطه. ويبرز الزنك على وجه الخصوص بوصفه عنصرا محوريا في نمو الأنسجة وتجديدها، بما في ذلك أنسجة الشعر، ما يجعله مكونا مهما في الحفاظ على قوته وكثافته.

وضح الدكتورة ويلما بيرغفيلد، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى كليفلاند كلينك، أن زيت بذور اليقطين يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما أنه غني بفيتامين هـ والأحماض الدهنية، مثل أوميغا 3 وحمض اللينوليك. وتشير إلى أن هذه التركيبة تمنحه فوائد محتملة لصحة الجلد والشعر، مؤكدة في الوقت نفسه أن الزيت يعد آمنا سواء عند استخدامه كمكمل غذائي أو عند تطبيقه موضعيا على الجلد وفروة الرأس.

ورغم أن الأبحاث العلمية المتعلقة بتأثير زيت بذور اليقطين على صحة الشعر لا تزال محدودة وفي مراحلها الاولى، فإن بعض النتائج تبدو مشجعة. إذ أظهرت دراسة كورية شملت 76 رجلا يعانون من تساقط الشعر تحسنا ملحوظا في متوسط كثافة الشعر بعد استخدام مكملات زيت بذور اليقطين لمدة 24 اسبوعا متواصلا، مقارنة ببداية الدراسة.

ويعزى هذا التأثير المحتمل إلى قدرة زيت بذور اليقطين على تثبيط نشاط إنزيم 5 ألفا المختزل، وهو الإنزيم المسؤول عن تحويل هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون، أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بتساقط الشعر الوراثي لدى الرجال والنساء. ومن خلال الحد من تأثير هذا الهرمون، قد يسهم زيت بذور اليقطين في إبطاء تساقط الشعر أو تحسين كثافته لدى بعض الأشخاص، لا سيما عند استخدامه بانتظام وضمن نهج علاجي متكامل.

كيفية استخدام زيت بذور اليقطين للشعر

يمكن إدخال زيت بذور اليقطين في روتين العناية بالشعر بعدة طرق، وفقا لما يناسب نمط الحياة والاحتياجات الفردية. فمن جهة، يمكن تناوله عن طريق الفم على هيئة مكملات غذائية، وبالالتزام بالجرعات الموصى بها، لدعم صحة الشعر من الداخل والمساهمة في الحد من تساقطه.

ومن جهة أخرى، يمكن استخدامه موضعيا عبر تدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من الزيت لبضع دقائق قبل غسل الشعر، وهي طريقة يعتقد أنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ودعم صحة بصيلات الشعر، إضافة إلى ترطيب الفروة والحد من جفافها.

كما يفضل البعض دمج زيت بذور اليقطين ضمن روتين العناية اليومي، من خلال إضافة بضع قطرات منه إلى الشامبو أو البلسم، بهدف تعزيز الخصائص المغذية للمنتجات المستخدمة. وفي جميع الحالات، ينصح الخبراء باختيار زيت طبيعي عالي الجودة وغير مكرر، مع الالتزام بالاستخدام المنتظم والتحلي بالصبر، إذ إن النتائج غالبا ما تحتاج إلى عدة أشهر لتظهر بشكل ملحوظ.

هل يناسب زيت بذور اليقطين جميع انواع الشعر؟

يعد زيت بذور اليقطين مناسبا لمعظم انواع الشعر، غير أن درجة الاستفادة منه تختلف تبعا لطبيعة الشعر وحالة فروة الرأس. فالشعر الجاف والمتقصف قد يستفيد بشكل واضح من الأحماض الدهنية التي يحتويها الزيت، لما لها من دور في ترطيب الشعر وتقليل التقصف وتحسين مرونته.

أما الشعر العادي أو المختلط فيمكن استخدام زيت بذور اليقطين بكميات معتدلة للمساعدة في الحفاظ على صحة بصيلات الشعر من دون التسبب في إثقاله. وفي المقابل، ينصح أصحاب الشعر الدهني باستخدامه بحذر، ويفضل اللجوء إلى الأقنعة القصيرة قبل غسل الشعر، لتفادي انسداد المسام أو زيادة الإفرازات الدهنية.

كما قد يكون الزيت مفيدا للشعر الخفيف والمعرض للتساقط، لا سيما في الحالات المرتبطة بالعوامل الهرمونية، بفضل خصائصه المحتملة في تقليل تأثير هرمون ديهدروتستوستيرون المرتبط بتساقط الشعر الوراثي. وبصورة عامة، لا يوجد زيت واحد يناسب جميع أنواع الشعر، وتظل التجربة التدريجية والمتابعة المستمرة الخيار الأفضل لتحديد مدى ملاءمته لكل حالة.

الاستخدام الآمن لزيت بذور اليقطين

على الرغم من أن زيت بذور اليقطين يعد إضافة مفيدة لروتين العناية بالشعر، فإنه لا يمثل حلا سحريا لجميع مشكلات التساقط أو الضعف. إذ تختلف نتائج استخدامه من شخص لآخر، تبعا لعوامل عدة، من بينها نوع الشعر، وأسباب التساقط، والحالة الصحية العامة، إضافة إلى النظام الغذائي المتبع. كما أن الإفراط في استخدام زيت بذور اليقطين، سواء موضعيا أو عن طريق الفم، قد يؤدي في بعض الحالات إلى تهيج فروة الرأس أو ظهور آثار جانبية طفيفة. لذلك، ينصح باستشارة طبيب أو أخصائي تغذية قبل البدء في تناوله كمكمل غذائي، خصوصا لمن يعانون أمراضا مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام.

ومع ذلك، يظل زيت بذور اليقطين خيارا طبيعيا داعما لصحة الشعر، بفضل غناه بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والمعادن، وهي عناصر تسهم في تقوية بصيلات الشعر وتحسين الترطيب ودعم النمو. ورغم هذه الفوائد، فإن استخدامه لا يغني عن اتباع روتين عناية متكامل، يشمل تغذية متوازنة ونمط حياة صحي، باعتبارهما الأساس الحقيقي لصحة الشعر على المدى الطويل.