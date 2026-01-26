عيون صغيرة تراقب كل شيء.. كيف يتقمص الأبناء سلوكياتنا دون أن ننتبه؟

يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن أطفالهم الصغار لا ينتبهون لما يدور حولهم، خاصة في السنوات الأولى من الطفولة، وأن ما يقال أو يفعل أمامهم يمر دون أثر يذكر. لكن الواقع يثبت عكس ذلك. فالأطفال يتمتعون بقدرة عالية على الملاحظة والالتقاط، ويراقبون سلوكيات والديهم وتفاعلاتهم اليومية بدقة تفوق توقعات البالغين.

ما قد يراه الأبوان أمرا عابرا أو غير مهم يترك بصمة عميقة في وعي الطفل، ويساهم في تشكيل نظرته لنفسه وللعالم وللعلاقات من حوله. فالأطفال لا يتعلمون فقط من التوجيهات المباشرة، إنما يعتمد تعلمهم بدرجة أكبر على الملاحظة والتقليد. يسجلون نبرات الصوت وتعابير الوجه وردود الأفعال ويحولونها تدريجيا إلى قيم ومعتقدات وسلوكيات ترافقهم على المدى الطويل، حتى دون أن يدرك الآباء أنهم يرسلون هذه الرسائل يوميا.

الانتباه الحقيقي مقابل الانشغال الرقمي

يلتقط الأطفال بحساسية شديدة مستوى الانتباه الحقيقي الذي يمنحه لهم الآباء، فهم لا يكتفون بسماع الكلمات بل يراقبون نوعية الاستجابة نفسها، هل العيون موجهة إليهم أم منشغلة بشاشة الهاتف، وهل التفاعل حي ودافئ أم سريع دون انتباه. وفي لحظات بسيطة مثل رواية قصة مدرسية أو عرض رسمة بسعادة وفخر، يقيس الطفل مكانته في عالم والديه.

وفي عصر تهيمن فيه الأجهزة الذكية على الحياة اليومية، يشعر كثير من الأطفال أنهم يتنافسون مع الشاشات على الاهتمام، وهو شعور يتحول تدريجيا إلى رسالة داخلية تقول إن وجودهم أو أفكارهم أقل أهمية من الشاشات الذكية.

هذا ما تؤكده دراسة أجريت في جامعة لوزان السويسرية ونشرت في مايو/أيار 2024 في مجلة فرونتيرز لطب نفس الأطفال والمراهقين (Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry)، أوضحت أن استخدام الوالدين للشاشات أمام الأطفال يقلل من التفاعل والاستجابة ويضعف التواصل اللفظي وغير اللفظي، كما يرتبط بزيادة سلوكيات الإحباط ونوبات الغضب لدى الأطفال، ويحد من فرص تطورهم اللغوي والعاطفي. تؤكد هذه النتائج أن الأطفال لا يحتاجون إلى وقت طويل من الاهتمام بقدر حاجتهم إلى حضور حقيقي يشعرهم بأنهم مرئيون ومسموعون.

استشعار الأطفال للتوتر والضغط

يمتلك الأطفال قدرة فطرية على استشعار التوتر والضغط لدى والديهم قبل أن يفهموا معاني هذه المشاعر، حيث يراقبون نبرة الصوت وتعابير الوجه وطريقة التنفس وسلوكيات الغضب وحل المشكلات. ثم يحولون هذه الملاحظات إلى نماذج داخلية لكيفية التعامل مع مشاعرهم مستقبلا.

فالوالد الذي يواجه الضغوط بهدوء ويعبر عن مشاعره بوضوح ويبحث عن حلول عقلانية يمنح الطفل مثالا عمليا للتنظيم العاطفي والمرونة النفسية، بينما مشاهدة الصراخ والانفعال المتكرر ترسخ لدى الطفل فكرة أن هذا السلوك طبيعي، وتؤثر على سلوكه وتفاعله العاطفي لاحقا.

الكلمات المستخدمة تجاه الذات والآخرين

يستمع الأطفال بدقة لكل كلمة ينطقها آباؤهم عن أنفسهم أو عن الآخرين، سواء كانت موجهة إليهم أم لا. عندما ينتقد الوالدان مظهرهما الجسدي أو قدراتهما، أو يقللان من قيمة الآخرين، يسجل الطفل هذه اللغة ويبدأ في تبنيها كجزء من حواره الداخلي ونمط تفكيره.

الكلمات السلبية عن الذات، مثل قول الأم "أنا سمينة جدا" أو "أنا فاشلة"، تجعل الطفل يكون اعتقادا أن المظهر أو القصور الشخصي يعكس قيمة الشخص، بينما الكلمات السلبية عن الآخرين تعلم الطفل أن النقد والاستهزاء سلوك مقبول.

بالمقابل، الكلمات التي تحمل الاحترام والتقدير والتعاطف تبني لدى الطفل ثقة بالنفس وقدرة على التعامل الإيجابي مع الآخرين. تشير دراسة كندية أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة بودي إيمج (Body Image) إلى أن تصورات الوالدين عن مظهرهم الجسدي تؤثر مباشرة على تصور الطفل لصورة جسده وثقته بنفسه، حيث يبدأ الأطفال في سن مبكرة بتكوين مواقف تجاه أجسادهم بناء على ملاحظتهم لسلوكيات الوالدين، ما يوضح التأثير الطويل المدى للكلمات والمواقف السلبية على نمو الطفل النفسي والاجتماعي.

ردود الأفعال عندما يعتقد الوالدان أنهما غير مراقبين

تعد اللحظات التي يظن الوالدان أن الأطفال لا يلاحظونها الأكثر تأثيرا في وعيهم، مثل تعامل الأب مع عامل النظافة، أو حديث الأم عن الخادمة، أو نبرة الصوت مع السائق أو البائع.

يلتقط الأطفال هذه المواقف بدقة ويتعلمون منها مفاهيم العدالة والاحترام الإنساني والكرامة. إذا لاحظوا ازدواجية المعاملة، كاللطف مع الأقوياء أو الأعلى شأنا والقسوة مع الضعفاء أو الغرباء، يثبت هذا الدرس في وعيهم أكثر من أي تعليم لفظي. هذه التفاعلات اليومية خارج الأسرة تصبح قاعدة لفهمهم للعدالة والمساواة ولهذا يجب أن تكون قدوة حسنة حقيقية.

القيم والسلوكيات غير المنطوقة

يتعلم الأطفال القيم من أفعال والديهم أكثر من كلامهم. إذا علم الوالدان الصدق أو الاحترام ثم تصرفا خلاف ذلك، يلتقط الطفل التناقض بسرعة. التفاصيل اليومية البسيطة، مثل الالتزام بالمواعيد، الاعتذار عند الخطأ، الوفاء بالوعود، ومعاملة الآخرين بلطف، تنقل رسائل قوية عن القيم الحقيقية للأسرة.

كل هذه السلوكيات العملية تبني لدى الطفل منظومة أخلاقية يعيش بها، بينما الكلمات والخطب وحدها لا تكفي، لأن الطفل حساس جدا للتناقض بين ما يسمعه وما يراه، ويستوعب القيم بالقدوة المباشرة أكثر من التوجيه اللفظي.

التقدير الحقيقي مقابل المديح السطحي

يمتلك الأطفال قدرة كبيرة على التمييز بين التقدير الصادق والمديح السطحي. عندما يركز الوالدان على جهد الطفل ومحاولاته، يعزز ذلك المثابرة ويقوي ثقته بنفسه. أما المديح العام أو المبالغ فيه بلا سبب حقيقي، فيشعر الطفل بعدم المصداقية وقد يكون تقييم غير صحي بناء على تقييم الآخرين أو يجعله يشك في قدراته.

التقدير الحقيقي والمحدد والمناسب يبني الثقة ويحفز الطفل على تطوير مهاراته، بينما الكلمات الفارغة تفقد معناها، لأن الأطفال يستجيبون بشكل أفضل للثناء الذي يعكس صدق الوالدين واعترافهم بجهود الطفل الحقيقية.

الأطفال ليسوا مراقبين سلبيين، بل يلتقطون التفاصيل الصغيرة التي يظن الآباء أنها عابرة أو غير ملحوظة، لتصبح جزءا من خبراتهم وقيمهم الأخلاقية.

من خلال مراقبة طريقة التواصل، إدارة الضغوط، واحترام الذات والآخرين، يبني الآباء لدى الطفل شعورا بالأمان والثقة ونموذجا سلوكيا إيجابيا يعتمد عليه في المستقبل. التربية الواعية لا تعني الكمال، بل الوعي بأن هناك عيونا صغيرة تراقب، تتعلم، وتكون عالمها النفسي والاجتماعي من خلال ما يراه الطفل كل يوم داخل الأسرة.