طلاق منتصف العمر.. 9 خطوات تساعد المرأة على تجاوز الأزمة

يعد "طلاق منتصف العمر" تجربة معقدة، ترتبط بتحولات عاطفية وحياتية عميقة، قد تدفع الأفراد إلى إعادة تقييم احتياجاتهم الشخصية ونمط علاقاتهم الزوجية. ففي هذه المرحلة، التي تمتد غالبا من أواخر الأربعينيات إلى أوائل الستينيات، يختار بعض الأزواج إنهاء زواجهم بحثا عن فرصة للنمو الشخصي وبداية فصل جديد من حياتهم.

وخلص تحقيق أجرته صحيفة الإندبندنت البريطانية في أواخر عام 2025 إلى أن "الطلاق في منتصف العمر غالبا ما ينشأ عن علاقات انزلقت تدريجيا نحو الروتين والفتور العاطفي، وعدم تكافؤ الأعباء، إلى جانب ما يُعرف بالانفصال الصامت الذي يتشكل على مدار سنوات، في ظل هيمنة العمل والواجبات المنزلية ورعاية الأطفال على حساب التواصل والحميمية".

وفي هذا السياق، تقول ليزا كالدويل، المدربة المعتمدة ومؤسسة منظمة ساس فور وومن المعنية بدعم النساء خلال تجربة الطلاق، إن "أزمة منتصف العمر تقف في كثير من الأحيان وراء انهيار زيجات بدت مثالية واستمرت لسنوات طويلة".

وهو ما يفتح الباب للبحث في دور أزمة منتصف العمر في حدوث هذا النوع من الطلاق، وكذلك في السبل الممكنة للتعامل معه.

دور أزمة منتصف العمر في طلاق منتصف العمر

يعود مصطلح "أزمة منتصف العمر" إلى المحلل النفسي الكندي إليوت جاك، الذي صاغه في ستينيات القرن الماضي، بعد ملاحظته أن عددا من مرضاه الذكور، ممن تتراوح أعمارهم بين منتصف الثلاثينيات وأواخرها، كانوا يمرون بحالة من الاكتئاب تدفعهم إلى التشكيك في اختياراتهم الحياتية ومعنى وجودهم.

وتوضح ليزا كالدويل أن أزمة منتصف العمر اليوم قد تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، وتتميز بإدراك مفاجئ بأن الفرد "قطع ما يقارب نصف عمره دون وعي كاف بالحياة التي اختارها أو تلك التي يرغب في عيشها لاحقا". وتشير إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على الرجال، إذ قد تعاني منها النساء أيضا، حيث تبدأ بعضهن، منذ الأربعينيات، بالشعور بالحزن والفراغ والوحدة، والندم على اختياراتهن الحياتية، إلى جانب القلق من التقدم في السن وفقدان الجاذبية. وقد يسهم انقطاع الطمث خلال هذه المرحلة في تفاقم هذه المشاعر.

وبحسب موقع بيترهيلب، أفادت نسبة تصل إلى 13.3% من النساء بين 38 و50 عاما بتعرضهن لأزمة منتصف العمر. كما تشير البيانات إلى أن الطلاق أكثر شيوعا في هذه الفئة العمرية، إذ أفاد مركز بيو للأبحاث، بأن "معدل الطلاق بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر ارتفع بنسبة 109% خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2015".

خطوات لمواجهة الطلاق في منتصف العمر

تقترح ليزا كالدويل 9 خطوات ترى أنها أساسية لكل امرأة تواجه تجربة الطلاق في منتصف العمر، بهدف جعل النصف الثاني من الحياة أكثر توازنا، وأقل ارتباطا بالندم أو الشعور بالفراغ أو القلق من التقدم في السن:

1- البحث عن شبكة دعم

تؤكد كالدويل أن الطلاق في منتصف العمر تجربة تمس جوانب عاطفية وعملية ومادية وقانونية في آن واحد، لذا تنصح بالاستعانة بمجموعة من الأشخاص الداعمين القادرين على تقديم المساندة في هذه الجوانب المختلفة. وتشير إلى أن وجود هؤلاء الأشخاص يرفع المعنويات في اللحظات الصعبة، ويوفر مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر واستعادة التوازن عند الشعور بالانهيار، خاصة في حالات الطلاق غير المرغوب فيه.

2- محاولة أخيرة لتجاوز الأزمة الزوجية

تنصح كالدويل بمحاولة استكشاف إمكانية تجاوز أزمة منتصف العمر مع الشريك، عبر سؤال الزوج للمرة الأخيرة عمّا إذا كان مستعدا لبذل جهد حقيقي لإصلاح العلاقة. وحتى إن فشلت المحاولة، فإنها تتيح الشعور بالطمأنينة لعدم ترك الأمور دون محاولة، وقد تسهم أيضا في تحسين التواصل المستقبلي بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بتربية الأبناء.

3- تجهيز الأوراق القانونية والمستندات المالية

تشدد كالدويل على أهمية جمع جميع الأوراق القانونية والمستندات المالية والاحتفاظ بها في مكان آمن يسهل الوصول إليه، مع التأكد من وجود نسخ إضافية. فهذه الوثائق تشكل جزءا أساسيا من إجراءات الطلاق المتعلقة بتقسيم الممتلكات والنفقة الزوجية ونفقة الأطفال، وتقول إن الاستعداد المبكر "يوفر كثيرا من التوتر والمتاعب لاحقا".

4- فتح حسابات بنكية منفصلة

تنصح كالدويل بفتح حساب بنكي وبطاقة ائتمان باسمك، بما يتيح لك السيطرة الكاملة على أموالك، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الاستقلالية المالية وتمنح شعورا أكبر بالأمان.

5- إعادة تقييم الوضع الوظيفي

قد يغيّر الطلاق في منتصف العمر شكل الحياة اليومية، وتصبح المرأة المعيل الأساسي لنفسها أو لأسرتها. وإن لم تكن تعمل، تنصح كالدويل بالبدء في تحديث السيرة الذاتية والتواصل مع معارف في المجال المهني للبحث عن فرص عمل، أو حتى التفكير في مجالات جديدة. أما إذا كانت تعمل بالفعل، فتوصي بتعزيز المسار المهني عبر دورات تدريبية أو شهادات إضافية لزيادة الدخل.

6- الاستعانة بوسطاء لتسوية الأمور وديا

تدعو كالدويل إلى عدم إغفال خيار الاستعانة بوسطاء مختصين لتنظيم جلسات نقاش ودية بين الطرفين، لمعالجة قضايا مثل نفقة الأطفال وتقسيم الممتلكات والنفقة الزوجية، بدلا من اللجوء المباشر إلى المحاكم.

7- الصدق والعدل في التعامل مع الأطفال

تشير كالدويل إلى أن الطلاق قد يغيّر نظرة الأطفال إلى الأسرة وروتين الحياة اليومية، ما يتطلب عدم تحميلهم، مهما كانت أعمارهم، أعباء الخلافات الزوجية. كما تؤكد أهمية طمأنتهم بأن علاقتهم بوالدهم ستظل قائمة، وضرورة احترام هذا الدور بغض النظر عن المشاعر الشخصية.

8- التركيز على الصحة البدنية

تقول كالدويل إن ضغوط الطلاق وكثرة المهام قد تجعل الاهتمام بالنفس أمرا ثانويا، لكنها تحذر من إهماله. وتنصح بتخصيص وقت للراحة، وتناول الطعام الصحي، وممارسة النشاط البدني، حتى وإن اقتصر ذلك على دقائق يومية قليلة. ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأميركية، يعد النشاط البدني من أكثر الوسائل فاعلية في التحكم بالتوتر.

9- تقبّل ما هو قادم

في مقال نشرته مجلة "تايم" مؤخرا، تشير الاختصاصية النفسية أونا ميتز إلى أن الطلاق، رغم ارتباطه بالنهايات والحزن والفقد، قد يشكل بداية لإعادة بناء الأسرة بشكل أفضل. فرغم ما قد تواجهه بعض النساء من انخفاض في الدخل أو زيادة في مسؤوليات تربية الأطفال، فإن كثيرا منهن ينجحن في التعافي النفسي، وبناء علاقات اجتماعية أقوى، وتحويل مهاراتهن في حل المشكلات إلى نقاط قوة خلال مراحل التحول الكبرى في حياتهن.

وتختتم كالدويل بالقول إن الطلاق في منتصف العمر قد يكون صدمة قاسية، لكن وسط الألم والتحديات، قد تظهر علاقات جديدة "تقدم اهتماما وحبا صادقين"، وتفتح الباب أمام بدايات غير متوقعة.