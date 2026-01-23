تربية "الكوالا".. كيف نصنع طفلا واثقا دون إفراط في الحماية؟

تتنوع أساليب التربية بين مدارس تتبنى الصرامة والتنافسية مثل تربية "النمر" التي ترفع سقف التوقعات وتربط النجاح بالإنجاز، وتربية "الهليكوبتر" التي تراقب كل خطوة في حياة الطفل بدافع القلق على مستقبله، وعلى جانب آخر تميل بعض الاتجاهات التربوية إلى قدر أكبر من المرونة قد يصل أحيانا إلى حد التساهل وغياب الحدود الواضحة.

وبين هذين النقيضين يبرز أسلوب تربية "الكوالا" كنهج بديل يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتواء والحزم.

فما تربية "الكوالا"؟ ولماذا يراها مختصون أحد أكثر الأساليب توازنا في التربية الحديثة؟

يستمد هذا الأسلوب اسمه من الطريقة التي تحتضن بها أنثى حيوان الكوالا صغارها، حيث يقوم على بناء ترابط وثيق بين الآباء وأطفالهم منذ اللحظات الأولى بعد الولادة، وتوفير بيئة دافئة وآمنة تدعم نموهم الصحي، دون الإفراط في التدليل أو الحماية الزائدة.

وفي هذا السياق، يعترف آباء "الكوالا" بمشاعر أطفالهم ويصغون إليها دون التنازل عن القواعد أو الحدود، محولين الصدامات اليومية إلى فرصة للتواصل والتعلم الهادئ، كما ينظرون إلى النمو الجسدي والعقلي والعاطفي باعتبارها مسارات متكاملة لا تقل إحداها أهمية عن الأخرى.

فلسفة قديمة بمصطلح جديد

ورغم حداثة المصطلح، فإن فلسفة تربية "الكوالا" ليست وليدة اليوم، فبحسب ما أوضحته الاختصاصية النفسية الدكتورة تيا كيم لموقع "بوب شوغر"، فإن هذا الأسلوب يندرج ضمن نهج التربية القائم على التعلق الذي صاغه الطبيب الأميركي ويليام سيرز في ثمانينيات القرن الماضي.

ويستند هذا النهج إلى مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحضور الجسدي والعاطفي والتواصل المستمر ومنح الطفل خيارات بسيطة تعزز شعوره بالأمان، تمهيدا لانتقاله التدريجي نحو الاستقلال.

المبادئ السبعة لتربية الكوالا

توضح الدكتورة كيم، أن تربية "الكوالا" أو أسلوب التعلق الذي صاغه سيرز، تقوم على 7 مبادئ أساسية، وهي:

بناء الترابط منذ الولادة من خلال التلامس الجسدي.

من خلال التلامس الجسدي. تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة بعد الولادة.

المبكرة بعد الولادة. حمل الطفل باستخدام حمالة أو وشاح، لتعزيز التقارب الجسدي والأمان العاطفي، على غرار صغار الكوالا الذين يقضون أشهرهم الأولى داخل جراب أمهاتهم.

باستخدام حمالة أو وشاح، لتعزيز التقارب الجسدي والأمان العاطفي، على غرار صغار الكوالا الذين يقضون أشهرهم الأولى داخل جراب أمهاتهم. النوم المشترك في نفس الغرفة، بما يعزز الرابطة ويقلل مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، بما يتماشى مع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

بما يعزز الرابطة ويقلل مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، بما يتماشى مع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. الاستجابة لبكاء الطفل باعتباره وسيلة للتواصل، لا سلوك تلاعبي، وعدم تجاهله حتى يهدأ أو ينام.

باعتباره وسيلة للتواصل، لا سلوك تلاعبي، وعدم تجاهله حتى يهدأ أو ينام. اتباع إشارات الطفل فيما يتعلق بالطعام أو النوم، بدل من الالتزام الصارم بالجداول.

فيما يتعلق بالطعام أو النوم، بدل من الالتزام الصارم بالجداول. تحقيق التوازن، ويشمل تلبية الوالدين لاحتياجاتهم الخاصة بشكل كاف إلى جانب احتياجات الطفل.

تعزيز الدفء والثقة والأمان

ووفق موقع "بيرانتس" (Parents)، توضح الاختصاصية النفسية، الدكتورة ليليت أيرابيتيان، أن تربية "الكوالا" تعتمد على الاستجابة العالية لاحتياجات الطفل وبناء روابط آمنة منذ السنوات الأولى، قائلة: "تمام كما تفعل أم الكوالا مع صغيرها، يحرص آباء الكوالا على تقديم رعاية دافئة ومتسقة، تسهم في تكوين روابط صحية وآمنة تُشكل النمو الاجتماعي والعاطفي والمعرفي للطفل وتنعكس في وقت لاحق على جودة علاقاته المستقبلية".

وتشير أيرابيتيان إلى أنه مع تقدم الأطفال في العمر، يميل آباء الكوالا إلى اعتماد التوجيه اللطيف والتواصل الدافئ بدل من أساليب التأديب الصارمة، مما يُسهل عبور مرحلة المراهقة بأقل قدر من الصراعات.

لماذا ينصح الخبراء بتربية "الكوالا"؟

على عكس الاعتقاد الشائع، يؤكد خبراء التربية أن أسلوب التعلق لا يؤدي إلى تدليل الأطفال، بل يمنحهم مجموعة من المزايا النفسية والاجتماعية، ومنها:

تعزيز الترابط الآمن

تشجع تربية "الكوالا" الآباء على الاحتضان الجسدي والعاطفي وتوفير الدعم المستمر بالعناق أو الإصغاء أو التواجد الداعم، مما يمنح الطفل شعور عميق بالأمان، يمكنه من استكشاف العالم بثقة، ويؤسس لعلاقات صحية لاحقًا ويترك ذكريات طفولة مليئة بالدفء والحميمية.

دعم تنظيم المشاعر

من خلال التواجد معهم وتقديم التوجيه الهادئ واللطيف، تدعم تربية "الكوالا" قدرة الطفل على تنظيم مشاعره والتعبير عنها دون خوف بدل من كبتها أو تجاهلها ما ينمي المرونة وكيفية التعامل مع المشاعر بطرق صحية.

بناء الثقة بالنفس

تشجع تربية "الكوالا" الأطفال على خوض تجارب جديدة، دون خوف مفرط من الفشل وبعيد عن ضغط التوقعات والمقارنات، فيصبحون أكثر استعداد للمحاولة والتعلم، ما يعزز ثقة الطفل بقدراته الذاتية.

تعزيز التعاطف واللطف

الأطفال الذين يعيشون في بيئة داعمة، غالبًا ما يعكسون ذلك في تعاملهم مع الآخرين ويميلون إلى تقديم المساندة، مدركين أن اللطف لا يعد ضعفًا، بل أحد مظاهر القوة الإنسانية.

تنمية المهارات الاجتماعية

تعتمد تربية "الكوالا" على الحوار المفتوح وهو ما يدعم نمو الدماغ ويساعد على اكتساب مهارات حياتية أساسية، وقد أظهرت دراسة نشرتها المجلة الكورية لطب الأطفال عام 2012 أن الاستجابة لاحتياجات الطفل العاطفية وبناء رابطة آمنة، يعززان الاستقلالية والكفاءة النفسية وقدرته على التعامل مع الآخرين واتخاذ قرارات مسؤولة، بينما قد يواجه الأطفال المحرومون من هذا الارتباط صعوبات في التوافق الاجتماعي ونقص في الثقة بالنفس والناس وشعور بعدم الأمان أو الاستحقاق.

كما وجدت دراسة لجامعة كالغاري الكندية عام 2019 أن تلبية الاحتياجات العاطفية والجسدية تسهم في تحسين المهارات اللغوية بمعدل يصل إلى الضعف مقارنة بغيرهم.

أخطاء شائعة يقع فيها آباء "الكوالا"

رغم مزايا هذا الأسلوب، فإنه قد يتحول أحيانا إلى عبء وضغط على الوالدين، ولا سيما أنه يبدو نهجا متطلبا يستلزم وجودهم بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات العاطفية والجسدية لأطفالهم. وأثناء هذه المحاولات الدؤوبة ليكونوا "آباء مثاليين"، قد يفقدون إحساسهم بالتوازن، ولهذا يؤكد الخبراء أهمية اعتناء الآباء باحتياجاتهم الشخصية، وأن يأخذوا فترات راحة -حتى لو كانت مجرد نزهة أو احتساء كوب من الشاي في هدوء- مع عدم الشعور بالذنب لتجربة أساليب أخرى في بعض الأوقات، إذ لا يشترط تطبيق تربية "الكوالا" حرفيا، بل ينبغي تكييفها بما يتناسب مع نمط حياة الأسرة واحتياجات كل طفل على حدة.