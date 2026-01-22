السفر مع كبار السن.. رعاية خاصة لرحلة آمنة وممتعة

يعد السفر مع المسنّين تجربة مميزة وفرصة لصناعة ذكريات عائلية دافئة، إلا أنه مع ذلك قد ينطوي على بعض التحديات التي تستلزم تخطيطا جيدا لضمان راحتهم وسلامتهم، لأن المرء مع التقدم في العمر يصبح أقل قدرة على التكيف مع التغيير، وتقل قدرته النفسية والجسدية على التحمل، مما يجعل توفير الرعاية الخاصة خلال السفر أمرا أساسيا لا بد من أخذه بعين الاعتبار.

تحديات شائعة تواجه المسنّين خلال السفر

قبل الانطلاق في رحلتك مع أحبائك المسنين، تعرف على أبرز العقبات التي قد تعكر صفو الرحلة، كي تتمكن من التعامل معها وأخذها بعين الاعتبار:

1 – الإرهاق السريع: يشعر المسنّون بالتعب والإجهاد بوتيرة أسرع، فما تعتقد أنه مجرد مسافة قصيرة للمشي قد يكون شاقا بالنسبة لهم، ومن ناحية أخرى قد يسبب لهم الجلوس فترات طويلة مشكلات صحية.

2 – الحساسية للتغيرات المناخية والزمنية: مع تقدم العمر تقل كفاءة الجسم في تنظيم درجات الحرارة، وهو ما يعني تأثر المسنّين بالبرودة أو الحرارة غير المعتادة، كما قد يواجهون صعوبة في التأقلم مع فارق التوقيت بين البلدان المختلفة، مما يؤثر في مواعيد النوم والأدوية.

3 – صعوبة التكيف مع التغيير: قد يشعر المسنّون بالتوتر مع تغير روتينهم اليومي، مما يولد قدرا من العصبية غير المبررة التي تحتاج إلى قدر كبير من المرونة في فهمها والتعامل معها.

كيف تخطط لرحلتك مع المسنّين

قبل السفر مع المسنّين تأكد من تخطيط الجوانب التالية:

الاستعداد والاحتياطات الطبية قبل السفر

قبل السفر قم بإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من استقرار حالتهم الصحية، ويفضل طلب تقرير طبي مختصر يوضح تفاصيل حالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها لتقديمها عند الطوارئ (يفضل أن يكون بالإنجليزية في حالة السفر إلى بلد غير عربي).

احرص على وجود تأمين طبي للسفر، وتأكد من سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية.

تأكد من اصطحاب كميات كافية من الأدوية اليومية وأي أدوية احتياطية، كذلك أي أجهزة طبية مثل أجهزة السمع وبطارياتها الاحتياطية، كما يفضل اصطحاب الأدوية الهامة في حقيبة اليد خلال رحلة الطيران.

تأكد من ضبط جرعات الأدوية وفقا لفروق التوقيت بحسب توصية الطبيب المعالج.

اختيار وسيلة السفر

يعد السفر جوا أسرع الخيارات وينصح باختيار رحلات مباشرة قدر الإمكان دون ترانزيت.

تأكد من اختيار مقاعد مع مساحة إضافية للقدمين، أو قريبة من الممرات لتسهيل الذهاب إلى دورة المياه، واحرص على طلب كراسي متحركة في المطارات لتجنب عناء المشي الزائد.

إذا سمحت ميزانيتك بنفقات إضافية من الممكن أن تقوم بترقية تذاكر الطيران لتوفير المزيد من سبل الراحة.

أما في حالة السفر بالسيارة أو القطار فتأكد من التوقف المنتظم للرحلة من أجل الراحة وتجنب رحلات الحافلات الطويلة غير المريحة.

اختيار مكان الإقامة

عند اختيار مكان الإقامة تجنب الفنادق التي تقع في مناطق وعرة، واحرص على حجز غرفة قريبة من المصعد أو في الطابق الأرضي.

تأكد أيضا من تجهيز الحمام بقضبان للدعم وأرضية غير زلقة، وحوض استحمام دون حواف مرتفعة.

احرص على اختيار موقع قريب من الخدمات الأساسية والمعالم التي تخطط لزيارتها. وتأكد من وجود تدفئة وتكييف في الغرفة لتوفير درجة الحرارة المناسبة للمسنّين.

أخطاء شائعة عند السفر مع المسنّين وكيفية تجنبها

على الرغم من هذه التحديات لا يمكن تجاهل التأثير النفسي الإيجابي للسفر في المسنّين، من تحسين المزاج إلى تجربة أنشطة جديدة، وتجديد النشاط الذهني، والتفاعل مع أشخاص جدد مما يجدد حيويتهم. ولتحقيق ذلك التأثير هناك أخطاء شائعة ينبغي عليك تجنبها:

وضع جدول مزدحم بالأنشطة دون فرصة للراحة: احرص على تخصيص وقت للقيلولة أو الاسترخاء في منتصف اليوم لإعادة شحن طاقتهم.

عدم التنبه للتعب: لا تنتظر حتى يخبرك أحباؤك المسنّون بشعورهم بالتعب، بل انتبه للعلامات البادية عليهم، واحرص على حصولهم على ما يكفي من المياه والترطيب خلال اليوم، واحمل معك وجبات خفيفة.

نقص الصبر والتفهم: قد يؤدي تغيير الروتين إلى العصبية غير المبررة، وهو ما يحتاج منك في المقابل إلى المزيد من التفهم والحنو.

عدم طلب المساعدة: لا تخجل من طلب المساعدة لأن العديد من الأماكن توفر مساعدات مجانية للمسنّين مثل الكراسي المتحركة وغيرها.

المبالغة في التخطيط: تحتاج إلى بعض المرونة عند السفر مع المسنّين، عند حجز جولات أو أنشطة احرص على وجود سياسة إلغاء متساهلة.

بالرغم من التحديات الكامنة في السفر مع المسنّين فإن التخطيط الجيد ومراعاة احتياجاتهم يمكن أن يضمنا لك رحلة ممتعة وآمنة وذكريات جميلة لا تنسى.