ليست عدوى ولا وهما.. لماذا تعاني بعض النساء من حكة الأذنين قبل انقطاع الطمث؟

تشير الأبحاث إلى أن نحو 80% من النساء في منتصف العمر يعانين من أعراض حركية وعائية (Vasomotor) شائعة، أبرزها الهبات الساخنة والتعرق الليلي، ومعاناة النساء لا تتوقف عند هذه الأعراض المعروفة، إذ تكشف الدراسات وشكاوى النساء داخل العيادات عن قائمة طويلة من الأعراض غير المألوفة خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ومرحلة الانقطاع نفسها.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة نيوسون هيلث عام 2024، وهي جهة متخصصة في تقديم الحلول والخدمات الصحية المبتكرة وفق أعلى المعايير المهنية، وشملت 5744 امرأة، أن المشاركات أبلغن عن 98 عرضا صحيا مختلفا أصابت مناطق متعددة من الجسم.

وتنوعت هذه الأعراض بين اضطرابات في وظائف الدماغ والمزاج والجهاز الهضمي ومشكلات في التحكم بالمثانة، إلى جانب أعراض مرتبطة بجفاف الجلد وفروة الرأس وأخرى طالت مناطق مختلفة مثل الأذنين والساقين والذراعين.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على عرض غير مألوف يصيب بعض النساء خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ومرحلة الانقطاع نفسها، ويتمثل في الشعور المتكرر والمُلح بحكة داخل الأذنين.

لماذا تعاني بعض النساء من حكة الأذنين؟

في مقال نُشر على موقع "ذا وومنز كلينك" توضّح الدكتورة كاثرين سميث، المتخصصة في صحة المرأة، أن عددا كبيرا من النساء يعانين من حكة الأذنين خلال مرحلة انقطاع الطمث، إلا أن هذا العرض لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به أعراض أكثر شيوعا، مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج واضطرابات الدورة الشهرية، وتؤكد سميث أن هذه الشكاوى حقيقية وليست مبالغا فيها، قائلة: "أنت لست مجنونة ولا تبالغين في رد فعلك، وما تشعرين به عرض حقيقي يستحق الدعم والفهم".

وتعزو سميث السبب الرئيس لهذه الحكة إلى التقلبات الهرمونية المصاحبة لهذه المرحلة، والتي قد تؤثر في أنسجة حساسة في مناطق غير متوقعة من الجسم، من بينها قنوات الأذن، ما يسبب شعورا بحكة عميقة يصعب الوصول إليها أو تخفيفها بالحك.

يظهر هذا الإحساس لدى بعض النساء بشكل متقطع، فيما تعاني أخريات من نوبات متكررة وشديدة قد تؤثر في القدرة على التركيز خلال ساعات النهار، وتنعكس سلبا على جودة النوم ليلا. وتختلف هذه الحالة عن التهابات الأذن التقليدية، إذ لا تصاحبها عادة آلام أو إفرازات أو تغيرات في السمع، بل تقتصر على شعور مزعج يصعب مقاومته، وقد يدفع بعض النساء إلى إدخال الأصابع أو أعواد قطنية داخل الأذن في محاولة لتخفيف الحكة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ووفق سميث، فإن نقص الوعي بالعلاقة بين حكة الأذنين ومرحلة انقطاع الطمث قد يزيد من معاناة النساء، ويعزز شعورهن بالعزلة أو الحرج عند التطرق إلى هذا العرض غير الشائع، رغم تأثيره الواضح في الراحة اليومية. في المقابل، يسهم فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الحكة في تخفيف القلق، ويفتح المجال أمام خطوات عملية لدعم صحة النساء خلال هذه المرحلة الحساسة من حياتهن.

تقلبات هرمونية وجفاف الجلد

تؤكد طبيبة الأمراض الجلدية ستيفاني تايلور أن حكة الأذنين في منتصف العمر تمثل مشكلة حقيقية، وهي أكثر شيوعا مما يعتقد. وتوضح تايلور، في حديثها لموقع "فلو سبيس"، وهو منصة رقمية متخصصة في تقديم محتوى صحي وتوعوي موثوق يركز على صحة المرأة والعافية الجسدية والنفسية، أنه مع دخول النساء عقد الأربعينيات تبدأ مستويات هرمون الإستروجين في التذبذب، ما يؤدي إلى تباطؤ إنتاج الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك، وهي عناصر أساسية للحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها.

ونتيجة لذلك، يصبح الجلد أرق وأكثر جفافا وحساسية، بما في ذلك الجلد المبطن لقنوات الأذن، إذ يفقد زيوته الطبيعية الواقية ويصبح أكثر عرضة للتهيج والحكة أو التقشر. وتضيف تايلور: "كثيرا ما تراجعني مريضات يعتقدن أنهن مصابات بعدوى في الأذن، في حين يكون السبب الحقيقي هو استجابة الجلد للتقلبات الهرمونية".

علاجات منزلية

قد تكون حكة الأذنين ناتجة عن حالات جلدية مثل الحساسية أو الإكزيما أو الصدفية، وفي هذه الحالة تصبح استشارة طبيب مختص أمرا ضروريا.

أما إذا جرى استبعاد هذه الأسباب، وتبيّن أن الحكة مرتبطة بانقطاع الطمث، فيمكن اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية لتخفيفها ومن بينها:

استخدام جهاز ترطيب الهواء: يساعد على تقليل الجفاف في الأماكن المغلقة لا سيما خلال فصل الشتاء، ما يسهم في ترطيب قناة الأذن والتخفيف من الحكة.

يساعد على تقليل الجفاف في الأماكن المغلقة لا سيما خلال فصل الشتاء، ما يسهم في ترطيب قناة الأذن والتخفيف من الحكة. ترطيب قناة الأذن: عبر وضع بضع قطرات من زيت آمن وخال من العطور، مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو الخروع، مع الحرص على عدم إدخال أي شيء بعمق داخل الأذن.

عبر وضع بضع قطرات من زيت آمن وخال من العطور، مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو الخروع، مع الحرص على عدم إدخال أي شيء بعمق داخل الأذن. قطرات الأذن: يفضل استخدام القطرات المرطبة المتوافرة من دون وصفة طبية، وتجنّب تلك المخصّصة لإزالة الشمع، إذ قد تزيد من جفاف القناة السمعية.

يفضل استخدام القطرات المرطبة المتوافرة من دون وصفة طبية، وتجنّب تلك المخصّصة لإزالة الشمع، إذ قد تزيد من جفاف القناة السمعية. تنظيف الأذن بطريقة صحيحة: يقتصر التنظيف على الجزء الخارجي للأذن باستخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ، مع تجنّب أعواد القطن.

يقتصر التنظيف على الجزء الخارجي للأذن باستخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ، مع تجنّب أعواد القطن. الحفاظ على ترطيب الجسم: من خلال شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة مرطِّبة مثل الخيار والبطيخ والحساء، إلى جانب الأعشاب الخالية من الكافيين كالـبابونج والنعناع.

من خلال شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة مرطِّبة مثل الخيار والبطيخ والحساء، إلى جانب الأعشاب الخالية من الكافيين كالـبابونج والنعناع. استخدام منتجات لطيفة للشعر والبشرة: إذ قد تتسرّب بقايا الشامبو أو البلسم أو غسول الوجه إلى الأذنين، مسببة تهيجا وجفافا، لذا ينصح باختيار تركيبات خالية من العطور والكبريتات والمواد الكيميائية القاسية.

إذ قد تتسرّب بقايا الشامبو أو البلسم أو غسول الوجه إلى الأذنين، مسببة تهيجا وجفافا، لذا ينصح باختيار تركيبات خالية من العطور والكبريتات والمواد الكيميائية القاسية. إدارة التوتر: قد يسهم التوتر في تفاقم أعراض انقطاع الطمث، بما فيها حكة الأذنين، لذا قد تكون ممارسات الاسترخاء مثل التأمل وتمارين التنفس وكتابة اليوميات مفيدة.

قد يسهم التوتر في تفاقم أعراض انقطاع الطمث، بما فيها حكة الأذنين، لذا قد تكون ممارسات الاسترخاء مثل التأمل وتمارين التنفس وكتابة اليوميات مفيدة. اتباع نظام غذائي داعم للهرمونات: عبر التركيز على الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامينات "د وهـ" وأحماض "أوميغا-3" الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية، لدعم صحة الجلد وإصلاح حاجزه الطبيعي.

وفي جميع الأحوال، إذا استمرت حكة الأذنين رغم اتباع هذه الإجراءات أو رافقها ألم أو إفرازات أو تغيّرات مفاجئة في السمع، يبقى التوجّه إلى الطبيب خطوة ضرورية لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

وتُعرَّف مرحلة ما قبل انقطاع الطمث بأنها السنوات التي تسبق آخر دورة شهرية وغالبا ما تبدأ في منتصف الأربعينيات، وقد تظهر في سن أبكر لدى بعض النساء، وتستمر عادة بين 4 و7 سنوات وخلال هذه المرحلة الانتقالية، يمرّ الجسم بتقلبات هرمونية ملحوظة تنعكس في صورة أعراض جسدية ونفسية متفاوتة.