تحذيرات صحية من مادة عطرية في الشامبو قد تحمل مخاطر مسرطنة

حذرت مجلات متخصصة في شؤون الصحة وحماية المستهلك من احتواء بعض منتجات رغوة تثبيت الشعر (Hair Mousse) على مادة عطرية مثيرة للجدل تعرف باسم المسك الاصطناعي "غالاكسوليد" (Galaxolide)، التي يشتبه في أن لها آثارًا سلبية محتملة على صحة الإنسان والبيئة، وفقًا لاختبارات حديثة أجرتها مجلة "أوكو تست" الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات.

وذكرت مجلة "إيل" (Elle)، نقلًا عن نتائج هذه الاختبارات، أن مادة غالاكسوليد تستخدم على نطاق واسع في مستحضرات العناية الشخصية، خاصة تلك التي تعتمد على الرغوة، بهدف إضفاء رائحة ثابتة وجذابة تدوم لفترة طويلة. إلا أن هذه الميزة العطرية قد تخفي خلفها مخاطر صحية قيد البحث العلمي.

تراكم في الجسم البشري

وبحسب المجلة، أظهرت دراسات علمية أن مادة غالاكسوليد لا يتخلص منها الجسم بسهولة، بل تتراكم في الأنسجة الدهنية البشرية، وهو ما يثير القلق بشأن التعرض المزمن لها عبر الاستخدام اليومي المتكرر لمنتجات التجميل والعناية بالشعر. كما تم رصد آثار من هذه المادة في حليب الثدي، ما يفتح باب التساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الرضع والأطفال.

شبهات باضطراب هرموني

وأشارت "إيل" إلى أن غالاكسوليد تخضع حاليًا لمتابعة علمية مكثفة، بعد أن أثيرت حولها شبهات تتعلق بكونها مادة مخلة بالهرمونات، أي قد تتداخل مع عمل الغدد الصماء في الجسم. وتستند هذه الشبهات إلى دراسات مخبرية وتجارب على الحيوانات أظهرت تفاعل المادة مع مستقبلات هرمونية معينة، وإن كانت الأدلة القاطعة على البشر لا تزال قيد البحث.

إعادة تقييم أوروبية

وفي هذا السياق، يجري الاتحاد الأوروبي حاليًا إعادة تقييم شاملة لمادة غالاكسوليد ضمن لوائح المواد الكيميائية، وسط نقاشات حول تشديد القيود المفروضة على استخدامها. ولا يستبعد، بحسب تقارير الجهات الرقابية، أن تصنف مستقبلًا ضمن المواد ذات الخطورة الأعلى، بما في ذلك احتمال إدراجها كمادة "مسرطنة"، في حال أثبتت الدراسات طويلة الأمد وجود علاقة مباشرة بينها وبين أمراض خطيرة.

ولا تقتصر المخاوف على صحة الإنسان فقط، إذ أكدت اختبارات بيئية أن غالاكسوليد تتراكم في البيئة، خاصة في المياه والكائنات المائية، نظرًا لصعوبة تحللها. ويحذر خبراء البيئة من أن استمرار تصريف هذه المادة عبر مياه الصرف قد يؤدي إلى الإضرار بالنظم البيئية على المدى الطويل.

بين الجمال والوعي الصحي

وتعد رغوة تثبيت الشعر من أكثر المنتجات شيوعًا بين النساء والرجال على حد سواء، إذ تستخدم لمنح الشعر ثباتًا جيدًا وكثافة جذابة ولمسة جمالية سريعة. إلا أن الخبراء ينصحون المستهلكين بقراءة مكونات المنتجات بعناية، والبحث عن بدائل أقل احتواءً على العطور الاصطناعية المثيرة للجدل، خاصة عند الاستخدام اليومي أو لفترات طويلة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التقييمات الأوروبية النهائية، يبقى الوعي والاختيار المدروس للمنتجات خطوة أساسية لحماية الصحة، دون التخلي بالضرورة عن العناية بالجمال، ولكن بقدر أكبر من الحذر والمعرفة.