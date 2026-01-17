إشارات صامتة قد تكشف سكري الأطفال مبكرًا

غالبًا ما تبدأ الحكاية دون إنذار، وسط تفاصيل يومية مألوفة لا تثير القلق. طفل يزداد عطشه، يكرر الذهاب إلى الحمام، أو يبدو أقل نشاطًا مما اعتاده أهله. مؤشرات تمر بهدوء في زحمة الحياة، لكنها لدى بعض الأسر كانت أول خيط يقود إلى تشخيص مرض السكري. وتشير الجمعية الأميركية للسكري إلى أن مثل هذه التغيرات البسيطة قد تمثل إشارات مبكرة للسكري من النوع الأول لدى الأطفال، وهو مرض قد يظهر بشكل مفاجئ ويتطور خلال فترة قصيرة.

ويشدد الأطباء على أن الانتباه المبكر لهذه العلامات قد يصنع الفارق بين الاكتشاف الآمن والتعرض لمضاعفات خطيرة، في مقدمتها الحماض الكيتوني السكري، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

جوع بلا شبع

قد تلاحظ الأم أن طفلها يأكل أكثر من المعتاد، ويطلب الطعام بعد فترة قصيرة من الوجبة، ومع ذلك يبدأ وزنه في الانخفاض. ووفق مايو كلينك، يعود السبب إلى عدم قدرة الجسم على استخدام السكر كمصدر للطاقة بسبب نقص الأنسولين، ما يدفعه لحرق الدهون والعضلات بدلاً من ذلك.

هذا التناقض بين الشهية المفتوحة ونقص الوزن يعد من العلامات التحذيرية التي تستوجب الفحص الطبي دون تأخير.

تعب وتقلب مزاج

ليس التعب الجسدي وحده هو العلامة، فالكثير من الأطفال المصابين بالسكري يعانون من خمول غير معتاد، قلة نشاط، أو رغبة أقل في اللعب. كما قد تظهر تغيرات واضحة في المزاج مثل العصبية، التهيج، أو نوبات بكاء غير مفسرة.

وتشير الجمعية الأميركية للسكري (ADA) إلى أن نقص الطاقة الواصلة إلى الخلايا يؤثر ليس فقط على الجسد، بل على الحالة النفسية والسلوكية للطفل أيضاً.

تؤكد الجهات الطبية أن ظهور علامة واحدة قد لا يكون كافياً للتشخيص، لكن اجتماع علامتين أو أكثر يستدعي مراجعة الطبيب وإجراء فحص فوري للسكر، لأن الاكتشاف المبكر قد يمنع مضاعفات خطيرة ويحدث فرقاً حاسماً في مسار المرض.

علامات أقل شيوعاً

إلى جانب الأعراض الأكثر تداولاً، قد تظهر لدى بعض الأطفال مؤشرات أقل وضوحاً، وغالباً ما تُهمَل أو تُفسَّر على أنها متاعب صحية عابرة. من هذه العلامات تغير رائحة البول أو ازدياد حدتها، نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، إضافة إلى جفاف ملحوظ في الجلد والفم، حتى مع شرب الطفل كميات كافية من السوائل، ما يعكس اضطراب توازن الماء في الجسم.

كما قد تتجلى الأعراض في شكل التهابات فطرية متكررة، لا سيما لدى الفتيات، أو صداع متواصل وصعوبة في التركيز داخل الصف، الأمر الذي قد يؤثر على الأداء الدراسي. وفي بعض الحالات، يلاحظ الأهل تراجعاً مفاجئاً في التحصيل أو ضعف الانتباه دون وجود سبب تربوي أو نفسي واضح. وتشير مصادر طبية إلى أن هذه العلامات قد تكون مؤشرات مبكرة على السكري، رغم أنها نادراً ما تحظى بالاهتمام في التغطيات الصحية العربية.

أعراض أكثر خطورة

مع تقدم الحالة دون تشخيص، قد تظهر أعراض أكثر وضوحاً تستدعي الانتباه الفوري، من بينها تشوش أو ضبابية في الرؤية، بطء التئام الجروح، وتكرار الالتهابات الجلدية أو البولية، خاصة لدى المراهقين. كما تعد رائحة النفس التي تشبه الفاكهة أو الأسيتون علامة مقلقة، إذ ترتبط بارتفاع مستوى الكيتونات في الدم، وفقاً لما توضحه مايو كلينك.

أما ظهور أعراض مثل ألم البطن، الغثيان، القيء، أو التنفس السريع والعميق، فيعد إشارات تحذيرية على تطور حالة الحماض الكيتوني السكري. وتؤكد إرشادات الجمعية الدولية لسكري الأطفال والمراهقين أن هذه الحالة طبية طارئة، وتتطلب التوجه الفوري إلى قسم الطوارئ دون أي تأخير.

كيف يتصرف الأهل عند الشك؟

عند ملاحظة أكثر من عرض من الأعراض السابقة، لا يجب انتظار اختفاء الأعراض تلقائياً، بل يُنصح بالتوجه للطبيب فوراً لإجراء فحوصات سكر الدم المناسبة. الاختبارات الأولية عادةً تشمل فحص السكر في الدم باستخدام وخزة إصبع بسيطة أو تحليل السكر التراكمي (HbA1c) لتأكيد ارتفاع مستوى السكر.

الأطباء يؤكدون إجراءات أساسية للأهل تشمل:

تدوين الأعراض ومدتها لتقديم معلومات دقيقة للطبيب.

التواصل فوراً مع مقدم الرعاية الصحية أو العيادة عند تدهور الأعراض أو ظهور علامات شديدة مثل ألم في البطن أو تنفس سريع.

التعامل مع أي حالة تطور إلى أعراض حادة (قيء، تنفس سريع، ارتباك) كحالة طارئة تستدعي مراجعة مستشفى الطوارئ.

التقبل.. الخطوة الأولى لحماية الطفل

عند تشخيص السكري من النوع الأول، قد يشعر الأهل بالصدمة، الذنب أو الخوف من المستقبل، لكن من المهم أن يعرفوا:

السكري من النوع الأول ليس نتيجة خطأ تربوي أو غذائي، بل هو اضطراب مناعي ذاتي يتسبب في توقف جسم الطفل عن إنتاج الأنسولين.

التقبل يبدأ بالفهم: الاطمئنان بأن هناك خطة علاج واضحة تعتمد على حقن الأنسولين ومراقبة السكر في الدم باستمرار.

هدوء الأهل ووعيهم ينعكسان مباشرة على شعور الطفل بالأمان وقدرته على التكيف.

كيف نشرح المرض للطفل دون تخويف؟

لا يقل الحديث مع الطفل عن مرضه أهمية عن العلاج نفسه، فالكلمات الأولى التي يسمعها قد تحدد نظرته للمرض وشعوره بالأمان أو الخوف. لذلك يوصي الأطباء باتباع أسلوب تواصلي داعم، يراعي عمر الطفل ومشاعره، ويحول المعرفة إلى أداة طمأنة لا مصدر قلق.

استخدم لغة بسيطة ومناسبة لعمر الطفل، اشرح أن المرض يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم لأن الجسم لا يستطيع استخدامه بدون الأنسولين.

أكد للطفل أنه ليس خطأه وأن المرض لا يعني عقاباً أو ذنباً.

اشرح له أن الفريق الطبي والأسرة معه دائماً وأن هناك طرقاً يمكنه تعلمها للمساعدة في التحكم بحالته.

استمع لمشاعره ولا تقلل من أسئلته، فهذا يساعده على التكيف وثقة الذات مع مرور الوقت.

هذا النهج في التواصل يقلل من الخوف ويجعله شريكاً في إدارة حالته بشكل تدريجي، خاصة مع الدعم المستمر من الفريق الطبي والأسرة.

المدرسة والأصدقاء شركاء في الرعاية

التواصل مع المدرسة خطوة أساسية: يجب إبلاغ المعلمين بحالة الطفل، وتوضيح كيفية التعامل مع انخفاض أو ارتفاع السكر، مع الحفاظ على خصوصيته. البيئة المدرسية الداعمة تحمي الطفل من التنمر، وتساعده على الالتزام بالعلاج دون خوف أو إحراج.

الغذاء.. توازن لا حرمان

النظام الغذائي للأطفال المصابين بالسكري لا يعني المنع أو العقاب، بل يعتمد على تنظيم الوجبات والتوازن، مع تقليل السكريات البسيطة والمشروبات المحلاة. وتشدد الجمعية الأميركية للسكري والاتحاد الدولي للسكري على أهمية وضع خطة غذائية بالتعاون مع اختصاصي تغذية، تراعي عمر الطفل ونشاطه، وتسمح له بالأكل مع أسرته بشكل طبيعي.

تصحيح مفاهيم شائعة عن سكري الأطفال

لا يزال مرض السكري لدى الأطفال محاطاً بعدد من المفاهيم الخاطئة التي قد تؤخر التشخيص أو تزيد من شعور الأهل بالذنب. من أبرز هذه المفاهيم الاعتقاد بأن السكري يصيب فقط الأطفال البدناء، في حين تؤكد الجمعية الأميركية للسكري أن السكري من النوع الأول يمكن أن يصيب أي طفل بغض النظر عن وزنه أو نمط حياته.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً ربط الإصابة بتناول السكر، بينما توضح مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية أن السكري من النوع الأول مرض مناعي ذاتي لا علاقة له بالنظام الغذائي. كما يظن البعض أن المرض يظهر تدريجياً دائماً، في حين أن أعراضه قد تتطور بسرعة خلال أيام أو أسابيع. ويعتقد آخرون بإمكانية تداركه بالأعشاب أو الحمية وحدها، وهو تصور خاطئ، إذ يجمع الأطباء على أن العلاج يعتمد أساساً على الأنسولين والمتابعة الطبية المنتظمة، ولا يمكن الاستعاضة عنه ببدائل غير مثبتة علمياً.