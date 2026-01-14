قشور الليمون.. "كنز أصفر" غني بالفوائد الصحية

هل فكرت يومًا أن ما تتخلص منه ببساطة في سلة المهملات قد يكون كنزًا صحيًا وغذائيًا لا يُقدر بثمن؟ قشر الليمون – هذا الجزء الصغير الذي اعتدنا إلقاءه بعد استخلاص العصير – هو في الواقع مخزن للفوائد الحيوية، ابتداءً من دعم جهاز المناعة، مرورًا بحماية القلب والبشرة، ووصولًا إلى استخدامه كمنظف طبيعي وصديق للبيئة داخل مطبخك.

لماذا لا يجب أن ترمي قشور الليمون؟

إلقاء قشر الليمون في سلة القمامة، يعني خسارة مكون هام غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة المركزة، وكلها عناصر تعزز الصحة العامة.

وهناك العديد من الفوائد الصحية، التي يمكنك الحصول عليها من خلال إدخال قشر الليمون في نظامك الغذائي عن طريق إضافته مبشورًا إلى المخبوزات أو السلطات أو الزبادي، ومنها:

1 – الحصول على العديد من العناصر الغذائية: وفقًا لموقع "هيلث لاين" (Healthline)، فإن 6 غرامات فقط من قشر الليمون، أي ما يُعادل ملعقة طعام واحدة، تحتوي على: غرام كربوهيدرات، وغرام ألياف، بالإضافة إلى 9% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.

يحتوي قشر الليمون أيضًا على مركب د-ليمونين، وهو مركب عضوي طبيعي يمنح الليمون رائحته المميزة، ويُشير إليه المختصون بصفته مسؤولًا عن العديد من فوائد الليمون الصحية.

2 – دعم صحة الفم: أوضحت الدراسات أن قشر الليمون يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، تثبط نمو الكائنات الدقيقة، مثل المكورات العقدية الطافرة، وهي نوع من البكتيريا الفموية التي تتواجد بشكل طبيعي في فم الإنسان، وتُعدّ سببًا رئيسيًا في تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

وخلال دراسة نُشرت بمجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية عام 2011، تمكن الباحثون من تحديد 4 مركبات في قشر الليمون، ووجدوا أن 3 منها تتمتع بخصائص قوية مضادة للبكتيريا. وأكد الباحثون كذلك على أن هذه المركبات يمكنها بفعالية مكافحة البكتيريا الشائعة المسببة لأمراض الفم.

3 – خفض خطر الإصابة ببعض الأمراض: يحتوي قشر الليمون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مواد ومركبات تمنع تلف الخلايا عن طريق مكافحة الجذور الحرة في الجسم.

وتُشير الأبحاث إلى أن قشور الحمضيات تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من عصير أو لب الثمرة، وتُشير الأدلة إلى أن نشاط قشور الليمون تحديدًا المضاد للأكسدة، أقوى من نشاط قشور اليوسفي أو الجريب فروت.

ومن أبرز مضادات الأكسدة الموجودة بقشر الليمون، نذكر: الفلافونويدات، مركب د-ليمونين، فيتامين سي.

مع العلم أن تناول مضادات الأكسدة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض، كأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. كذلك، لها دور هام في مكافحة مرض السرطان.

4 – دعم صحة القلب: يتميز قشر الليمون بغناه بالفلافونويدات، وهي مركبات نباتية نشطة، تُعرف بخصائصها القوية كمضادات للأكسدة.

وأشار تحليل شامل نُشر في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة والصحة العامة (American Journal of Epidemiology and Public Health) عام 2017، إلى أن خطر الوفاة يقل لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات أعلى من الفلافونويدات الغذائية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها، كما تنخفض لديهم أيضًا نسبة الوفاة الناتجة عن أمراض القلب، وهو ما يدعم فكرة أن الأغذية الغنية بهذه المركبات تساعد في حماية الصحة العامة وتقلل من مخاطر أمراض القلب.

5 – تعزيز جهاز المناعة: يعزز قشر الليمون صحة جهاز المناعة، نظرًا لاحتوائه على الفلافونويدات وفيتامين سي، وهذا ما أكدت عليه دراسة استمرت نحو 15 يومًا، أُعطيت خلالها الأسماك قشر ليمون مجفف، وقد أظهرت الأسماك تحسنًا في الاستجابات المناعية.

كما توصلت مراجعة لنحو 82 دراسة أن تناول 1-2 غرام من فيتامين سي يوميًا يُقلل من شدة نزلات البرد ومدتها بنسبة 8% لدى البالغين و14% لدى الأطفال.

فوائد أخرى لقشر الليمون

أوضحت دراسة علمية نُشرت عام 2020 في دورية محكمة تابعة للجمعية الملكية للكيمياء في المملكة المتحدة، أن مركبات الفلافونويدات المستخلصة من قشر الليمون تمتلك قدرة على حماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

وأُجريت الدراسة على نماذج فئران تعرضت لإجهاد جلدي مماثل لتأثير أشعة الشمس، وبينت النتائج أن فلافونويدات قشر الليمون عززت نشاط الإنزيمات المسؤولة عن حماية خلايا الجلد، كما خفّضت من مستويات الالتهاب وتلف الأنسجة، وهو ما أظهر تحسنًا ملحوظًا في بنية الجلد.

ووفقًا للخبراء، يوجد طريقتين يمكنك من خلالهما استخدام قشر الليمون لتعزيز صحة بشرتك وحيويتها، هما:

استخدامه كمقشّر طبيعي للجسم: هنا، يمكنك خلط السكر مع زيت الزيتون وقشور الليمون المطحونة بشكل ناعم، حتى تحصلي على مزيج متجانس. قومي بتدليك بشرتك المبلّلة بالمزيج من خلال حركات دائرية لطيفة، ثم تُشطف البشرة جيدًا بالماء الفاتر لإزالة أي بقايا.

هنا، يمكنك خلط السكر مع زيت الزيتون وقشور الليمون المطحونة بشكل ناعم، حتى تحصلي على مزيج متجانس. قومي بتدليك بشرتك المبلّلة بالمزيج من خلال حركات دائرية لطيفة، ثم تُشطف البشرة جيدًا بالماء الفاتر لإزالة أي بقايا. قناع منزلي للوجه: لعمل القناع، يمكن خلط دقيق الأرز مع مسحوق قشر الليمون، وإضافة بعض من الحليب البارد تدريجيًا حتى يتكون قوام كريمي. يُوضع القناع على الوجه لفترة قصيرة، ليساعد على تنظيف البشرة وتقشيرها بلطف، ثم يُغسل جيدًا بالماء.

ولا يقتصر دور قشر الليمون على العناية بالجمال فحسب، بل يمتد ليشمل عددًا من الاستخدامات المنزلية المتعددة التي تجعله عنصرًا عمليًا، ومن أبرز هذه الاستخدامات:

منظف منزلي متعدد الأغراض: ضعي قشور الليمون بعد إضافة الخل الأبيض إليها في وعاء محكم الغلق، واتركي الخليط لعدة أسابيع حتى يتخمر. بعد ذلك تُزال القشور، ويُخفف السائل الناتج بكمية مساوية من الماء ليصبح منظفًا طبيعيًا فعالًا للأسطح.

ضعي قشور الليمون بعد إضافة الخل الأبيض إليها في وعاء محكم الغلق، واتركي الخليط لعدة أسابيع حتى يتخمر. بعد ذلك تُزال القشور، ويُخفف السائل الناتج بكمية مساوية من الماء ليصبح منظفًا طبيعيًا فعالًا للأسطح. مزيل طبيعي للروائح: يمكن استخدام قشور الليمون لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها، وذلك من خلال وضع بضع قشور داخل الثلاجة أو في قاع سلة المهملات لتقليل الروائح الكريهة.

نصائح مهمة للاستخدام الآمن

تُدرج إدارة الغذاء والدواء الأميركية قشر الليمون ضمن المكونات الآمنة، حيث لم تُسجّل أي آثار جانبية لاستخدام قشر الليمون. ومع ذلك، قد تحمل القشور بقايا من المبيدات الحشرية، لذا يُنصح بغسل ثمار الليمون جيدًا وفركها بعناية أثناء غسلها، أو نقعها في محلول من الماء وبيكربونات الصوديوم، للتقليل من أي آثار متبقية للمبيدات الحشرية.