غسل الأطباق بلا عناء.. هل تضيعين وقتك وتهدرين الماء دون فائدة؟

ما لم تكن لديك غسالة أطباق، فإن غسل الأواني يدويًا يظل مهمة يومية شاقة، خصوصًا عند التعامل مع البقع العنيدة. وللتغلب على هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى نقع الأطباق لساعات قبل البدء بتنظيفها. لكن هل هذه الطريقة فعالة حقًا أم أنها مجرد هدر للوقت والماء؟

متى تنقعين الأطباق؟ ولكم من الوقت؟

معرفة الحالات التي تتطلب نقعًا للأطباق، تساعدك في تنظيم عملية التنظيف وجعلها أكثر سلاسة. إليك توصيات الخبراء:

تخطي النقع تماماً: ل لأكواب والأطباق وأدوات المائدة ذات الاتساخ الخفيف. صابون الأطباق الجيد سيتكفل بالدهون وبقايا الطعام بسرعة عند استخدامه مع الماء الدافئ.

لأكواب والأطباق وأدوات المائدة ذات الاتساخ الخفيف. صابون الأطباق الجيد سيتكفل بالدهون وبقايا الطعام بسرعة عند استخدامه مع الماء الدافئ. بقايا الطعام اللينة (الصلصات أو صفار البيض): هذه الأطعمة تجف وتصبح أصعب في الإزالة مع مرور الوقت. رغم أن غسلها فوراً هو الأسرع، إلا أن نقعاً قصيراً لمدة 5 إلى 10 دقائق كفيل بتليينها.

هذه الأطعمة تجف وتصبح أصعب في الإزالة مع مرور الوقت. رغم أن غسلها فوراً هو الأسرع، إلا أن نقعاً قصيراً لمدة 5 إلى 10 دقائق كفيل بتليينها. النشويات المخبوزة (المعكرونة أو الشوفان): غالباً ما ننتظر الأواني حتى تبرد قبل غسلها، لكن النتيجة هي جفاف النشويات وتصلبها، لذا يوصى بنقعها لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

غالباً ما ننتظر الأواني حتى تبرد قبل غسلها، لكن النتيجة هي جفاف النشويات وتصلبها، لذا يوصى بنقعها لمدة 10 إلى 20 دقيقة. القدور المحترقة: إذا التصق الطعام بقعر القدر، فإن نقعه بماء دافئ وصابون لمدة 15 إلى 30 دقيقة يكفي تماماً. لا داعي لتركها ليلة كاملة، فهذا يراكم البكتيريا ولا يزيد من الفعالية.

بديل ذكي.. خلطة "الفوار المنزلي" للحروق الصعبة

على الرغم من صعوبة تنظيف بعض الأواني دون نقعها، إلا أن هناك طرق فعالة وسريعة في بعض الحالات، لا سيما عند التعامل مع القدور المحترقة. فبدلاً من ترك القدور المحترقة لساعات في الحوض، يمكنك استخدام هذه الطريقة السحرية التي تفتت الدهون في دقائق:

ضعي قليلاً من الماء والخل الأبيض في القدر المحترق وضعيه على النار حتى يغلي.

ارفعيه عن النار وأضيفي ملعقتين من بيكربونات الصوديوم؛ عندها سيحدث فوران يعمل على تآكل الحروق.

بعد دقائق قليلة، اغسلي القدر بليفة الجلي العادية وستجدين أن الأوساخ تلاشت تماماً دون عناء.

تأثير درجة حرارة الماء ونوع المنظف على فاعلية النقع

لا تقتصر عملية النقع الناجحة على الوقت فحسب، بل تعتمد بشكل أساسي على كيمياء التنظيف؛ فاستخدام الماء الفاتر أو البارد في النقع يعد خطأً شائعاً يؤدي إلى تجميد الدهون بدلاً من إذابتها، لذا يجب دائماً النقع بماء تتراوح حرارته بين 45 إلى 50 درجة مئوية لضمان تفكيك الروابط الكيميائية لبقايا الطعام.

إعلان

كما يُنصح بإضافة قطرات من سائل جلي يحتوي على الإنزيمات النشطة (مثل البروتياز والآميلاز) التي تعمل كمحفزات حيوية لتفتيت البروتينات والنشويات أثناء فترة النقع القصيرة.

وإذا كنتِ ترغبين في اختصار الوقت أكثر، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من الملح الخشن إلى ماء النقع؛ حيث تعمل حبيبات الملح كمادة كاشطة طبيعية تساعد في خلخلة الجزيئات الملتصقة بالسطح قبل البدء بالفرك اليدوي، مما يحول عملية الجلي من مهمة شاقة إلى إجراء سريع وسلس.

أدوات لا يجب أن تقومي بنقعها

مع أن النقع قد يكون وسيلةً فعالةً في الكثير من الحالات إلا أنه لا يناسب جميع أنواع الأواني، فبعضها ليس صديقاً للماء الراكد. ومن أبرز الأشياء التي يجب أن تتجنبي نقعها تماماً: