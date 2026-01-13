العلم يحطم أسطورة "المرأة العاطفية" و"الرجل العقلاني"

في سياق الصور النمطية السائدة لتصنيف الأدوار بين الرجال والنساء، يُصوَّر الرجل غالبًا على أنه عقلاني وحاسم ومتروٍ في قراراته، بينما تُقدَّم المرأة على أنها أكثر انفعالًا وحساسية، وتميل إلى اتخاذ قراراتها بدافع العاطفة لا العقل. لكن التساؤل المحوري الذي يبرز هنا هو: إلى أي مدى تعكس هذه التصورات الواقع، وماذا تكشف الأبحاث العلمية عن حقيقة الفروق في التفكير واتخاذ القرار بين الجنسين؟

العلم يحسم الجدل: المشاعر لا تعرف جنسًا

بينما يُلقى باللوم عادةً على "الهرمونات الأنثوية" لتفسير تقلب المزاج، أثبتت دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة "ساينتفك ريبورتس" (Scientific Reports) أن هذه الفوارق ليست سوى أسطورة.

تتبعت الدراسة 142 شخصًا لمدة 75 يومًا، ووجدت أن مشاعر الرجال تتذبذب وتتقلب بنفس القدر الذي تتقلب فيه مشاعر النساء، مما يعني أن "الاستقرار العاطفي" ليس حكرًا على الرجال.

وتدعم هذه النتائج دراسة أخرى من جامعة ميشيغان تشير إلى أن الرجال يمرون بدورات هرمونية وتقلبات مزاجية يومية وشهرية، لكنها لا تُناقش مجتمعيًا بنفس القدر الذي تُناقش فيه الدورة الشهرية للمرأة، مما يخلق انطباعًا زائفًا بالثبات والاستقرار الذي يدعي المجتمع أنه يميز الرجال دون النساء.

دور التنشئة الاجتماعية

ترى كاثرين ماكينلي، الباحثة في جامعة تولين، أن النظام الأبوي يقدّم الرجال على أنهم كائنات "غير عاطفية" بوصف ذلك مدخلا للسلطة والقيادة، في مقابل التقليل من قيمة مشاعر النساء بهدف التشكيك في مشروعية قراراتهن. هذا التصور النمطي لا يضر النساء فقط، إذ يحرمهن من فرص القيادة ويدفعهن إلى كبت مشاعرهن حتى يُنظر إليهن باعتبارهن أكثر "عقلانية"، بل ينعكس سلبا أيضا على الرجال، الذين يُتوقع منهم قمع تعبيرهم الطبيعي عن الحزن أو الضعف، ما قد يقود إلى اضطرابات نفسية وصعوبة في بناء علاقات إنسانية عميقة.

ومن جانبها، تشير ليز كولكلوف، المتخصصة في علم النفس السريري، إلى أن المجتمع يمنح النساء هامشا محدودا للتعبير العاطفي، مثل البكاء، لكنه يرفض مشاعر أخرى كالغضب، في حين يُنظر إلى غضب الرجل غالبا كدلالة على القوة. هذا التمييز في التعامل مع المشاعر، – بحسب كولكلوف – يسهم في إعادة إنتاج دائرة من العنف داخل المجتمع.

إضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الأنماط التربوية إلى فجوات واضحة في القدرة على التعاطف بين الجنسين؛ إذ ينشأ كثير من الصبية على أن الاهتمام بمشاعر الآخرين سلوك "أنثوي"، ما قد يضعف لديهم مهارات الذكاء العاطفي والتواصل السلمي، ويجعل من التصلب والمواجهة الخشنة الوسيلةَ الأسهلَ للتعامل مع ضغوط الحياة وتحدياتها.

الدماغ العاطفي.. هل هناك فروق بيولوجية بين النساء والرجال؟

من الناحية العصبية، تشير الأبحاث مثل تلك المنشورة في دورية "نيوروساينس آند بيوبيهيفيورال ريفيوز" (Neuroscience & Biobehavioral Reviews) إلى أن المراجعات الشاملة لآلاف الصور الدماغية لم تجد فروقًا جوهرية في حجم "اللوزة الدماغية" -المسؤولة عن العواطف- بين الجنسين عند الأخذ بعين الاعتبار نسبة حجم الدماغ الكلي.

وهذا يعني أن الدماغ البشري "أحادي الجنس" عاطفيًا، والاختلافات الملحوظة تعود غالبًا للتعلم والبيئة المحيطة.

لا يتوقف أثر هذه القوالب عند حدود النقاشات المجتمعية، بل يخلق كذاك واقعًا مليئًا بالعوائق والسلبيات التي تطال النساء والرجال على حد السواء، بما في ذلك:

الفجوة المهنية واحتكار القيادة: تقصى النساء من مراكز صنع القرار والمناصب السيادية تحت ذريعة كونهن عاطفيات وغير قادرات على اتخاذ القرارات الرزينة، مما يحرم المؤسسات من كفاءات قيادية استثنائية. وفي المقابل، يجبر الرجل في بيئة العمل على تقمص دور "الآلة" التي لا تتعب ولا تتأثر، مما يؤدي إلى مستويات قياسية من الإرهاق النفسي والأمراض الجسدية الناتجة عن ضغوط العمل التي لا يجرؤ الرجل على الإفصاح عنها.

التشكيك بمصداقية النساء: تستخدم وصمة "العاطفية" كأداة قانونية واجتماعية لسلب النساء مصداقيتهن؛ فعندما تبلغ الضحية عن انتهاك، غالبًا ما يتم التشكيك في شهادتها باعتبارها مبالغة أو نوبة غضب عابرة. هذا التلاعب النفسي الممنهج لا يمنع حصول النساء على العدالة فحسب، بل يدفعهن للتشكيك في صحة مشاعرهن الخاصة وقواهن العقلية.

وفي النهاية، العاطفة ليست ضعفًا، بل هي بوصلة إنسانية وضرورة للنجاح والتواصل الفعال بين البشر. إن تحطيم أسطورة "المرأة العاطفية" لا يحرر النساء فحسب، بل يحرر الرجال أيضًا من عبء كبت إنسانيتهم. ونقد سلوكيات معينة صادرة عن الذكر أو الأنثى يجب أن يعتمد على المواقف الفردية والسمات الشخصية، وليس على قوالب جندرية عفا عليها الزمن.