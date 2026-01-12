استيقظت سيدة مصرية في صباح عادي لتجد أن صورتها بالحجاب التي نشرتها على منصة "إكس" قد تحولت في غضون ساعات إلى صور عارية مفبركة بالكامل. هذه الصور المتداولة لم تلتقط في الواقع، بل استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صورتها الأصلية، فأضيفت إليها ألوان الملابس وجسد غير حقيقي، ما أثار موجة غضب واسعة على وسائل التواصل.

تعد هذه الحالة مثالًا مؤثرًا على ظاهرة التزييف الرقمي الجنسي (Sexual Deepfakes) التي تستهدف النساء بلا إذنهن، وتستغل القدرات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى يبدو واقعيًا لكنه مزيف بالكامل.

هذه الظاهرة لم تعد مجرد تهديد افتراضي؛ بل أصبحت واقعًا مؤلمًا يهدد خصوصية الأفراد وسمعتهم، ويصب مزيدًا من الضغط على الدول والمنصات لوضع ضوابط لحماية المستخدمين، وخاصةً الفئات الضعيفة مثل النساء والفتيات.

التزييف لا يحتاج مهارة

في السابق كان تعديل الصور أو إنتاج محتوى مزيف يتطلب خبرة تقنية وبرامج متخصصة. لكن مع وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تلك المدمجة في روبوتات الدردشة والأدوات المتاحة عبر الإنترنت، لم يعد هناك حاجة لأي خبرة تقنية. تكفي دقائق قليلة وإدخال نصوص أو صور بسيطة ليولد النظام صورًا جنسية مزيفة بقدرة عالية على الإقناع، ما يجعل كشفها أو نفيها صعبًا أمام الجمهور العام.

هذه الأدوات لا تكتفي بتعديل الصور، بل يمكنها إنتاج مشاهد كاملة تبدو واقعية، ما يعقد مهمة الضحايا في إثبات زيفها ووقف انتشارها.

أذى نفسي واجتماعي مضاعف

لا يقتصر الضرر الناتج عن هذه الممارسات على التشهير أو انتهاك الخصوصية فحسب، بل يمتد ليشمل أذى نفسي عميق وضغوطًا اجتماعية وعائلية، وقد يصل في بعض الحالات إلى الابتزاز أو فقدان الوظيفة أو المكانة الاجتماعية. وفي بعض المجتمعات، تطالب الضحية بإثبات براءتها من جريمة لم ترتكبها أصلًا، بينما يظل الجاني مختفيا وراء حسابات مجهولة أو أدوات رقمية لا يمكن تتبعها بسهولة.

فراغ قانوني وتحديات تقنية

على الرغم من أن بعض دول العالم بدأت في تجريم ما يعرف بالتزييف العميق الجنسي، فإن القوانين في العديد من البلدان لا تزال غير واضحة أو غير كافية لمواكبة السرعة التي تتطور بها هذه التقنيات. كما أن منصات التواصل نفسها تتعامل أحيانا ببطء مع بلاغات حذف المحتوى المزيف، ما يسمح بانتشاره على نطاق واسع قبل إزالته.

تحركات دولية ضد الصور الجنسية المفبركة على "إكس"

في أحدث ردود الفعل على انتشار الصور الجنسية المفبركة، طالبت بريطانيا منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك بالتحرك سريعًا لوقف نشر هذه الصور وإزالتها، معتبرة أن النموذج المدمج في المنصة يمكن أن يولد صورًا جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين، بما في ذلك نساء وقاصرات، دون موافقتهن.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال إن هذا المحتوى "مروع للغاية" ويستهدف النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ودعت المنصة إلى التحرك على وجه السرعة.

تحقيق رسمي من هيئة الاتصالات البريطانية

لم تقتصر الاستجابة البريطانية على البيانات فقط، بل أطلقت هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) تحقيقا رسميا لمعرفة ما إذا كانت منصة "إكس" قد انتهكت قانون السلامة على الإنترنت (Online Safety Act 2023)، الذي يلزم المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني، بما في ذلك الصور الجنسية غير الموافقة عليها ومواد استغلال الأطفال.

بموجب هذا القانون، يمكن لـ Ofcom فرض غرامات تصل إلى 10% من إيرادات الشركة العالمية أو حتى حظر المنصة داخل المملكة المتحدة إذا لم تتخذ إجراءات كافية.

ردود فعل عالمية

وفي هذا السياق، طالبت المفوضية الأوروبية منصة "إكس" بالاحتفاظ بسجلات وبيانات أداة إنشاء الصور، تمهيدا لمراجعتها في إطار القوانين المنظمة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن المحتوى المتداول ينتهك القانون ويشكل إساءة بالغة.

وفي موازاة ذلك، لجأت دول أخرى إلى إجراءات أكثر صرامة، إذ أعلنت ماليزيا وإندونيسيا حظر أو تقييد الوصول إلى أداة "غروك" Grok كخطوة احترازية للحد من انتشار الصور الجنسية المفبركة، وسط تحذيرات رسمية من أن الضوابط المعمول بها حاليا لا تزال غير كافية لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات الرقمية.

كيف تحمين نفسك من التزييف الرقمي؟

مع انتشار تقنيات "ديب فيك"، أصبحت النساء بشكل خاص أكثر عرضة للاستهداف عبر الصور الشخصية على الشبكات الاجتماعية. ورغم صعوبة الوقاية الكاملة، فإن بعض الإجراءات يمكن أن تقلل من مخاطر الاستهداف:

1. قللي من نشر الصور عالية الجودة

الصور الواضحة جدًا للوجه من زوايا متعددة تسهل على الأنظمة استخدام ملامحك في توليد محتوى مزيف.

تجنبي نشر صور قريبة جدًا للوجه أو متعددة الزوايا خلال فترة قصيرة.

2. احمي خصوصيتك عبر إعدادات الحساب

الحسابات العامة تجعل صورك متاحة لأي جهة، حتى غير الموثوقة. اجعلي حساباتك خاصة، وراجعي من يمكنه تحميل أو إعادة مشاركة صورك أو الإشارة إليك فيها.

3. استخدمي علامة مائية أو توقيعًا رقميًا

العلامة المائية تجعل من الصعب استخدام الصور في توليد محتوى مزيف دون تغييرها. يمكن أن تكون العلامة اسمًا مختصرًا أو رمزًا خفيفًا في زاوية الصورة.

4. راقبي صورتك الرقمية بشكل دوري

استخدمي بحثًا عكسيًا عن الصور للتحقق من وجود صور مزيفة منتشرة باسمك. ابحثي عن اسمك وصورك على محركات البحث ومنصات التواصل بشكل دوري.

5. تحركي بسرعة عند اكتشاف محتوى مزيف

التقطي لقطات شاشة للمحتوى المزيف مع الرابط والتاريخ. وقدمي بلاغا رسميا على المنصة (انتهاك خصوصية أو انتحال شخصية)، واحتفظي بالأدلة.

6. الدعم النفسي والقانوني

لا تتعاملين مع الأمر كقضية شخصية فقط، ولكن اطلبي الدعم النفسي القانوني.

تحدثي مع مختصين أو محامين أو منظمات حقوقية لدعم خطواتك التالية.

طلب المساعدة لا يقلل من قيمتك، بل يعزز من قدرتك على مواجهة الضرر.

الحضور الرقمي حق أصيل لكل فرد، وحمايته مسؤولية تتقاسمها المنصات والمجتمع والمستخدم نفسه. ويظل الوعي المبكر وسرعة التحرك عاملين حاسمين في الحد من مخاطر التزييف الرقمي، قبل أن يتحول إلى وسيلة إيذاء مفتوحة بلا ضوابط.