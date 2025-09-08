توفير المال في موسم العودة إلى المدرسة.. دليل الأسرة للتسوق الذكي

تشكّل مصاريف العودة إلى المدرسة عبئا ماليا كبيرا على الكثير من الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من طفل، فالمستلزمات من الزي المدرسي إلى الأدوات المكتبية، والحقائب، وحافظات المياه، وعلب الطعام، تتطلب الكثير من الأموال.

وللتخفيف من هذا العبء، إليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكم على توفير المال.

استفد مما لديك

قبل الانطلاق لشراء المستلزمات المدرسية الجديدة، ألق نظرة على ما عاد به أطفالك من العام السابق، ويمكنك طلب المساعدة من أطفالك لجرد المتوفر بالمنزل وتعليمهم بذلك قيمة إعادة الاستخدام والبعد عن الاستهلاك.

كما أن الزي المدرسي وحقائب الظهر وعلب الطعام والملفات والأدوات المكتبية لا تحتاج بالضرورة إلى الاستبدال كل عام، إذا كانت في حالة جيدة، يمكنك الاكتفاء بتنظيفها أو إصلاح العيوب البسيطة بها.

فرق بين الأساسيات والكماليات

ضع قائمة شاملة لجميع المستلزمات المدرسية، ثم صنفها إلى أساسيات لا غنى عنها وكماليات يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.

وإذا ترددت في تحديد ما إذا كان الغرض ضرورة أو رفاهية، اسأل نفسك:

ماذا سيحدث لو لم أشتره؟ هل يمكنني استعارة هذا الغرض أو إعادة استخدام المتاح؟ هل يوجد بديل أبسط أو أرخص؟

وهذه الخطوة لا تساعدك فقط على ضبط المصروفات، بل تعلم أطفالك الفرق بين الحاجة والرغبة، وأهمية التخطيط والادخار.

حدد الميزانية المطلوبة

بعد إعداد قائمة الأساسيات، حدد ميزانية تقريبية وواقعية لتجنب الإنفاق أكثر من إمكانياتك.

ويمكنك أيضا تخصيص مبلغ جانبي للرفاهيات أو الكماليات، مع إشراك أبنائك في اختيار ما يفضلونه ضمن هذا الحد، حتى تجمع بين الانضباط المالي وإرضاء رغباتهم.

قارن الأسعار

قد تبدو بعض العروض التي تطرحها المتاجر مغرية لدرجة تدفعك لشراء جميع المستلزمات منها، لكن في كثير من الأحيان تكون أسعار المنتجات الأخرى أغلى، ولذلك فإن التسوق مبكرا والبحث في عدة متاجر ومقارنة الأسعار يمكن أن يوفر جزءا كبيرا من النفقات.

إعلان

وتشير أبحاث مؤسسة "تشويس" الأسترالية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى أن شراء المستلزمات المدرسية من متاجر متعددة قد يقلل التكاليف بما يصل إلى 30%.

ورغم أن العديد من المدارس تتعامل مع موردين محددين لتوفير مستلزمات الطلاب، فإن اللجوء إلى المكتبات المحلية الصغيرة أو المتاجر البعيدة عن المدرسة قد يكون خيارا أوفر.

استفد من المنتجات المستعملة

يمكن أن يساهم اقتناء المنتجات المستعملة في تقليل نفقاتك بشكل كبير، مثل الكتب المدرسية، أو الزي المدرسي والحقائب والأحذية التي لم تعد مناسبة لغيرك لكنها ما زالت صالحة للاستخدام.

ولا تنسَ أن الأجهزة الإلكترونية المجددة قد تكون جودتها مثل الجديدة وبسعر أقل، فقط احرص على التأكد من وجود ضمان ساري لإصلاح أي أعطال مفاجئة.

وفر في الزي المدرسي

تحقق ما إذا كانت المدرسة تسمح بارتداء زي غير مختوم بشعارها، فهذا يمنحك فرصة لشراء الزي أو بعض أجزائه من محلات أخرى بأسعار أقل.

ويمكنك أيضا شراء مقاسات أكبر قليلا لتجنب الحاجة إلى استبدال الزي بشكل متكرر كل عام، أو خلال العام نفسه إذا كان طفلك ينمو بسرعة، وينطبق الأمر ذاته على الأحذية.

بناء شبكة دعم

بادر بطرح فكرة التعاون وتبادل المنفعة بين أولياء الأمور في مجتمع المدرسة، فقد تتفاجأ بحجم التفاعل وفعالية هذه المبادرات في تخفيف أعباء تكاليف الدراسة.

يمكن أن يأخذ هذا التعاون أشكالا عديدة، مثل: جمع المستلزمات غير المستخدمة لإعادة توزيعها على من يحتاج إليها، أو تبادل خدمات توصيل الأطفال من وإلى المدرسة، أو مشاركة الأدوات نادرة الاستخدام مثل الطابعات والمعدات الرياضية ومستلزمات الرحلات، وحتى ملابس العروض والأنشطة المدرسية.

التسوق بالجملة

إذا كان لديك أكثر من طفل في المدرسة، فإن شراء المستلزمات من أسواق الجملة وبكميات كبيرة سيوفر عليك الكثير مقارنة بالشراء الفردي لكل قطعة.

وحتى مع طفل واحد أو اختلاف احتياجات الأبناء، يبقى بإمكانك التنسيق مع الأصدقاء أو أولياء الأمور الآخرين لتجميع الطلبات والشراء بالجملة، ثم تقاسم التكاليف فيما بينكم.

استفد من مواسم التخفيضات

حاول استغلال فترات التخفيضات الكبرى مثل نهاية العام أو مواسم الأعياد لشراء المستلزمات مرتفعة الثمن، مثل الحقيبة المدرسية أو الأجهزة الإلكترونية الضرورية للدراسة.

كما يقدم كثير من المتاجر والعلامات التجارية عروضا خاصة للطلاب في فترة العودة إلى المدرسة، وبعضها يمتد طوال العام.

استثمر فيما يدوم

قد تدوم الحقيبة المدرسية لعدة سنوات إذا اخترت نوعا جيدا يتحمل الاستخدام اليومي، مما يوفر عليك شراء حقيبة جديدة كل عام.

أما الأغراض سريعة الفقدان مثل علب الطعام وزجاجات المياه، فمن الأفضل اختيار علامات تجارية اقتصادية لها.

تسوق بدون أطفالك

طلبات الأطفال المفاجئة قد ترفع النفقات بشكل ملحوظ، فإذا كانوا في سن يسمح لهم بالاستيعاب، أشركهم في إعداد قائمة المشتريات والالتزام بالميزانية.

أما إذا كانوا صغارا ولا يستوعبون بعد مفهوم الالتزام بالميزانية، فمن الأفضل تركهم في المنزل أثناء التسوق، فهذا يمنحك حرية أكبر في المقارنة بين الأسعار واختيار المنتجات المناسبة دون مشتريات غير ضرورية.

تجنب تكديس المصاريف

لتجنب الضغط المالي مع بداية العام الدراسي، يمكنك توزيع تكلفة المستلزمات على مدار السنة عبر ادخار مبلغ ثابت شهريا، وحتى لو كان بسيطا، فسيحدث فارقا عند الحاجة.

إعلان

كما يمكنك استغلال المناسبات والأعياد لتقديم بعض المستلزمات كهدايا لأطفالك، مثل حقيبة مدرسية أو زجاجة مياه ذات جودة عالية، خاصة إذا كانوا يرغبون في منتجات بعلامات تجارية معينة.

ابتكر حلولك الخاصة

جرب صنع بعض المستلزمات بنفسك بدلا من شرائها جاهزة، مثل تصميم بطاقات أسماء لأطفالك وطبعها في المنزل، أو شراء حقيبة مدرسية بسيطة وتزيينها بنفسك أو مع أطفالك.

ولا تنسَ أنه مع كثرة ما تعرضه مواقع التواصل من صور ومقاطع فيديو لرفاهيات العودة إلى المدرسة، قد تشعر بالضغط لشراء الكثير من الكماليات، بينما يمكن الاستغناء عن معظم هذه التفاصيل أو تنفيذها بطرق أبسط وأوفر.

كما يمكنك الاستعانة بوسائل الذكاء الاصطناعي للحصول على أفكار مبتكرة وموفرة تساعدك في إعداد المستلزمات بطريقة عملية واقتصادية.