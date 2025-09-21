الجزائر تستقبل عامها الدراسي بروح التضامن.. مبادرات خيرية تعزز الجبهة الاجتماعية

مع اقتراب كل دخول مدرسي، تعود الجمعيات الخيرية في الجزائر لإطلاق مبادرة "الحقيبة المدرسية"، التي تستهدف اليتامى وأبناء العائلات المعوزة، لتمنحهم بداية دراسية متكافئة مع غيرهم من التلاميذ من خلال حقائب جديدة ولوازم كاملة.

وقد تحولت هذه المبادرة، التي انطلقت في بداياتها من الأحياء والمساجد، إلى تقليد إنساني راسخ يميز المجتمع الجزائري، حيث لم تعد مجرد وسيلة لتأمين أدوات مدرسية، بل رمزًا للتضامن والتكافل الاجتماعي.

ويحرص المتطوعون على جمع التبرعات، واقتناء المستلزمات، وتجهيز الحقائب وتوزيعها على المحتاجين، معتبرين أن قيمة المبادرة تتجاوز تزويد الأطفال بأدوات تعليمية، إلى تخفيف الأعباء عن الأسر ورسم البسمة على وجوه التلاميذ في أول أيام المدرسة.

تنخرط سنويًا شركات ومنظمات بمختلف تخصصاتها، إضافة إلى مواطنين، في دعم حملة الحقيبة المدرسية التي باتت تقليدًا اجتماعيًا متجددًا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الجزائرية الشهر الماضي أنها ستتكفل هذا العام بتوزيع أكثر من 182 ألف حقيبة مدرسية على أبناء العائلات محدودة الدخل في مختلف الولايات، دعمًا للعملية التربوية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ.

ويثمّن إسماعيل، وهو أب لـ4 أطفال، مثل هذه المبادرات التي تخفف العبء الثقيل لبداية العام الدراسي. ويقول للجزيرة نت إن أكثر ما كان يخشاه هو أن يبدأ أطفاله عامهم الدراسي بلا محافظ، خصوصًا ولديه طفلان في المرحلة الابتدائية، لكن استمرار هذه المبادرات جعله يطمئن، بل ويشعر بالامتنان حين يرى الابتسامة ترتسم على وجوه أبنائه مع انطلاق الموسم الدراسي.

وطن واحد

أعلن رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، أحمد إبراهيمي، عن إطلاق الحملة الوطنية للدخول المدرسي لهذا العام تحت شعار "وطن واحد"، والتي تتضمن توزيع 100 ألف محفظة مدرسية على تلاميذ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة عبر مختلف ولايات الجزائر، مع تخصيص مراكز توزيع في جميع الجهات.

وأوضح إبراهيمي في تصريح للجزيرة نت أن الهدف من العملية هو ضمان دخول مدرسي ناجح للتلاميذ، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر. وأشار إلى أن اختيار المستفيدين تم بالاعتماد على قوائم معدّة مسبقًا ولجان تحقيق ميدانية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على بعدها الاجتماعي فحسب، بل تحمل أيضًا بعدًا وطنيًا، إذ تسعى -بحسب تعبيره- إلى خدمة الوطن وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من تحالفات ومصالحات جديدة تقوم على مبدأ "القوة تفرض السلام".

نسعد بتعلمهم

أوضح محمد قاضي، المكلف بالعلاقات والتعاون في جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، أن الجمعية وزّعت العام الماضي أكثر من 25 ألف حقيبة مدرسية بمختلف ولايات الجزائر ولجميع الأطوار التعليمية، بفضل دعم المتبرعين.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الجمعية تواصل هذا العام المشاركة في الحملة الوطنية لتوزيع الحقيبة المدرسية تحت شعار "نسعد بتعلمهم"، من خلال جمع المستلزمات عبر المتبرعين من رجال أعمال وتجار وموظفين وغيرهم.

وأشار قاضي إلى أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والجهات الرسمية على توحيد قوائم المستفيدين، لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من التلاميذ المحتاجين. واعتبر أن هذه الخطوة أساسية لتعزيز فعالية المبادرات التضامنية التي ترافق كل دخول مدرسي، مؤكدًا أن الجمعية توظف خبرتها الطويلة في هذا المجال لتحقيق أفضل النتائج.

من خيرك يقرأ غيرك

ويرى بلال توتي، رئيس جمعية سنابل الخير، أن أجمل ما في هذه الحملة هو فرحة الأطفال عند استلام حقائبهم، فرحة يعتبرها "لا تُقدَّر بثمن"، بل إن بعض المستفيدين، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، يعبرون بعد تسلمهم الحقيبة عن رغبتهم في الانضمام لاحقًا للعمل الخيري، مستشهدًا بقصة مؤثرة لتلميذ استفاد سابقًا من حقيبة مدرسية، وهو اليوم عضو نشط في الجمعية.

ويقول توتي في حديثه للجزيرة نت، إن الجمعية بدأت منذ أواخر شهر أغسطس/آب في التحضير لهذه الحملة لمنح وقت كافٍ لجمع الأدوات وتوزيعها. والتي حملت شعار "من خيرك يقرأ غيرك". ويوضح أن المبادرة تقوم على جمع مختلف الأدوات المدرسية وتوزيعها على التلاميذ اليتامى وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجين.

ويشير إلى أن المتطوعين في الجمعية يبذلون جهدا كبيرا في الميدان، سواء مراسلة الشركات للمساهمة في الحملة أو التواصل مع المراكز التجارية للتواجد بها وجمع التبرعات بها أو بأسواق الجملة.

ويشير إلى أن التحدي يكمن في إقناع الشركات في المساهمة في الحملة من جهة وتزامن الحملة مع عطلة الصيف للعائلات.

ويشرح رئيس الجمعية أن المستفيدين من هذه المبادرة هم في الغالب العائلات المسجلة لدى "سنابل الخير"، وهي أسر اعتادت الاستفادة من دعم الجمعية في مختلف المناسبات، وتشمل الأيتام وذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر هشاشة.