السكريات والفيتامينات الزائدة.. نظامك الغذائي وراء "دمار" شعرك

لا يقتصر تأثير النظام الغذائي على الصحة العامة والوزن فقط، بل يمتد ليشمل صحة الشعر ومظهره أيضا. فالشعر، كونه مرآة لصحة الجسد، يتأثر مباشرة بنوعية الأغذية والعناصر التي يتناولها الإنسان يوميا.

وفي حين يمكن لبعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن أن تعزز قوة الشعر وتحافظ على لمعانه، هناك أصناف أخرى قد تضعف بنيته وتزيد من احتمالات تساقطه أو ظهوره بالشيب المبكر. وقد سلطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة الوثيقة بين بعض العادات الغذائية غير الصحية وبين مشكلات الشعر التي قد تظهر في سن أبكر مما هو متوقع.

موقع "أبونيت.دي" الألماني استعرض مراجعة علمية حديثة توصلت إلى وجود ارتباط واضح بين بعض الأغذية وسقوط الشعر أو ظهور الشيب المبكر.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

المشروبات السكرية: أظهرت البيانات أن الرجال الذين يستهلكون 3.5 لترات أو أكثر من المشروبات السكرية أسبوعيا كانوا أكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر.

أظهرت البيانات أن الرجال الذين يستهلكون 3.5 لترات أو أكثر من المشروبات السكرية أسبوعيا كانوا أكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر. فيتامين أ: رغم فوائده المتعددة، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث وجد الباحثون صلة مباشرة بين الإفراط فيه وحالات تساقط الشعر الدائري (Alopecia Areata) الأكثر حدة.

رغم فوائده المتعددة، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث وجد الباحثون صلة مباشرة بين الإفراط فيه وحالات تساقط الشعر الدائري (Alopecia Areata) الأكثر حدة. فيتامين د والحديد: الأشخاص الذين لديهم مستويات متوازنة من هذين العنصرين الحيويين أظهروا معدلات أقل من تساقط الشعر، ما يؤكد دورهما الأساسي في الحفاظ على صحة فروة الرأس وديمومة نمو الشعر.

الأشخاص الذين لديهم مستويات متوازنة من هذين العنصرين الحيويين أظهروا معدلات أقل من تساقط الشعر، ما يؤكد دورهما الأساسي في الحفاظ على صحة فروة الرأس وديمومة نمو الشعر. البروتين: خلصت المراجعة إلى أن تناول كمية كافية من البروتين ضمن النظام الغذائي قد يحمي الرجال على وجه الخصوص من تساقط الشعر وظهور الشيب المبكر، باعتبار البروتين عنصرا رئيسيا في بناء بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

إذا من الممكن لبعض العادات الغذائية أن تتحول من مصدر دعم لصحة الشعر إلى عامل خطر يسرّع تساقطه أو شيبه، ما يجعل الاعتدال والتوازن في التغذية يظلان مفتاحا أساسيا للحفاظ على شباب الشعر وقوته.