5 نساء يتقدمن في العمر بسرعة والعلم يوضح السبب

هل حدث أن وقفتِ أمام المرآة وشعرتِ أن ملامحك تعكس عمرًا أكبر مما هو مكتوب في بطاقتك الشخصية؟ التقدم في العمر مسار طبيعي لا مفر منه، لكن السر يكمن في أن ما يسرّع أو يؤخر تجاعيد الوجه لا تحدده الجينات وحدها، بل أسلوب حياتك اليومي وعاداتك الصغيرة التي ترافقك على مدى السنوات.

خلال العقد الأخير، ازداد اهتمام الأطباء والباحثين بما يُعرف بـ "العمر البيولوجي"؛ وهو المقياس الحقيقي لصحة الجسد وخلاياه بعيدًا عن الرقم المدوَّن في شهادة الميلاد. النظام الغذائي، النشاط البدني، نوعية النوم، والحالة النفسية، جميعها عناصر ترسم على وجهك خريطة عمر قد تبدو أحيانًا أصغر أو أكبر من سنك الفعلي.

في ما يلي، نتوقف عند 5 فئات من النساء اللواتي يتقدمن في العمر بوتيرة أسرع، مع إضاءات حول عادات يمكن أن تمنحك سنوات إضافية من النضارة والحيوية.

المرأة التي لا تمارس الرياضة

الخمول لا يسلب الرشاقة فحسب، بل يترك بصماته على الصحة والوجه معًا. فالكسل يؤدي إلى ضعف العضلات وانخفاض كثافة العظام، ويضاعف مخاطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

يقول الدكتور كارل جيوردانو، جراح العظام والعمود الفقري، لموقع نيوتريسينس إن الجسم مع التقدم في العمر يُنتج كميات أقل من هرمون التستوستيرون المسؤول عن بناء العضلات، ومع غياب الحركة تتسارع الشيخوخة وتظهر بوضوح على المظهر الخارجي.

ضعف الدورة الدموية، بطء الأيض، وبهتان البشرة كلها نتائج طبيعية لقلة الحركة، تُترجم إلى خطوط وتجاعيد مبكرة.

لكن الخبر السار أنك لستِ بحاجة إلى سباقات ماراثون، يكفي 30 دقيقة يوميًا من المشي أو تمارين القوة الخفيفة أو اليوغا، لتنعشي الدورة الدموية، وتزيدي مرونة الجلد، وتؤخري علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ.

المرأة دائمة القلق

القلق المستمر ليس مجرد حالة عابرة من الانشغال الذهني، بل عملية بيولوجية تترك بصماتها على الجسد وتُسرّع من وتيرة العمر الحقيقي. يوضح الباحثون أن العمر البيولوجي يرتفع أو ينخفض بحسب الضغوط الحياتية التي نمر بها، وقد ابتكر العلماء ما يُعرف بـ"الساعات الوراثية" لقياس هذا العمر عبر تحليل أنماط المجموعات الميثيلية على الحمض النووي، والتي تعكس سرعة التقدم في السن.

إعلان

عندما يتعرض الجسم لضغط متواصل، ترتفع مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، مما يؤدي إلى تلف الخلايا وتسريع شيخوخة الجلد والجهاز العصبي. لهذا يبدو بعض الأشخاص أكبر عمرًا بعد المرور بأحداث صادمة أو فقدان شخص عزيز.

لذلك، خصصي وقتا يوميا لرعاية نفسك، جربي التأمل، القراءة، المشي، تمارين التنفس، أو ببساطة قضاء بعض الوقت في أحضان الطبيعة. ولا تنسي أن قول "لا" عند الحاجة، هو أيضًا شكل من أشكال العناية بصحتك النفسية.

المرأة سريعة الغضب

الغضب ليس انفعالا عابرا، بل عامل خفي يسرّع من مسار الشيخوخة. فمع كل نوبة غضب، يطلق الجسم استجابة "القتال أو الهروب"، فتتدفق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. ومع تكرار ذلك، يتعرض الجسد للإجهاد التأكسدي الناتج عن الالتهاب المزمن، مما يؤدي إلى تلف الخلايا، تجاعيد أوضح على الوجه، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

النصيحة: حوّلي طاقة الغضب إلى منافذ إيجابية: الرياضة، الهوايات الإبداعية، أو الكتابة. وإذا شعرتِ أن الغضب يخرج عن السيطرة، فإن طلب المساعدة من مختص نفسي قد يكون مفتاحًا للحفاظ على توازنك الجسدي والعاطفي.

المرأة التي تهمل شرب الماء

الماء ليس مجرد عادة صحية، بل أساس لمرونة الخلايا وحيويتها. ومع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على الاحتفاظ بالسوائل، فيزداد خطر الجفاف الذي يترك بصماته على البشرة والجسم.

قلة شرب الماء تعني بشرة باهتة، تجاعيد أوضح، وخطوطا تعبيرية أعمق، فضلا عن تأثيرات سلبية على الكلى والهضم والدورة الدموية. وتشير أكاديمية التغذية وعلم الغذاء إلى ضرورة شرب ما بين 9 و13 كوبًا يوميًا تبعًا للطول والوزن ومستوى النشاط البدني والمناخ.

ابدئي يومك بكوب ماء، واحتفظي بزجاجة إلى جوارك أينما كنتِ، لتبقى بشرتك وجسمك في أفضل حال.

المرأة التي تنام قليلا أو متأخرا

النوم هو "إعادة التشغيل" الطبيعية للجسد، وحرمانه منه يسرّع مظاهر الشيخوخة بشكل ملحوظ. فالأبحاث تشير إلى أن قلة النوم ترفع هرمونات التوتر وتضعف حساسية الأنسولين، مما يزيد خطر الأمراض المزمنة ويُرهق البشرة.

من العلامات المباشرة: الهالات السوداء، بشرة باهتة، فقدان المرونة. وعلى المدى الطويل، يرتبط نقص النوم بضعف الذاكرة وازدياد احتمالات الاكتئاب وأمراض القلب.

احرصي على نوم منتظم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، تجنبي الكافيين قبل النوم بـ8 ساعات، وابتعدي عن الشاشات قبل ساعة من موعد النوم. وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن البطانية الثقيلة تساعد على تهدئة القلق وتحسين جودة النوم.

شباب كل يوم

الشيخوخة ليست قدرا محتوما، يمكن إبطاؤها بخطوات بسيطة: رياضة يومية، ترطيب مستمر، نوم صحي، وضبط التوتر والغضب. إنها عادات صغيرة لكنها تصنع فرقًا كبيرًا في العمر البيولوجي والجمالي للمرأة. فهل أنتِ مستعدة لتختاري شبابك كل يوم؟