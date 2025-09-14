حتى قبل بلوغ 3 سنوات من العمر.. هكذا يؤثر "الإدمان الرقمي" على شخصية طفلك

في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا وتزداد فيه جاذبية الشاشات الصغيرة للأطفال قبل الكبار، يثير استخدام تطبيقات الفيديو والتواصل الاجتماعي في سن مبكرة قلقا متزايدا بين الأطباء والباحثين. فبينما ينظر البعض إليها كوسيلة للترفيه أو التعلم، تكشف الدراسات الحديثة أن لهذه المنصات تأثيرات سلبية قد تمتد إلى سلوك الأطفال وتفاعلهم الاجتماعي في مراحل مبكرة جدا من حياتهم.

وفي هذا السياق، حثت دراسة صينية حديثة الآباء على إعادة النظر في السماح لأطفالهم، في سن الثالثة أو الرابعة، باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي أو بث الفيديوهات مثل "تيك توك".

وأوضحت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس التطوري، أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يستخدمون هذه التطبيقات "بإفراط" هم أكثر عرضة لإظهار سلوكيات عنيفة أو غير اجتماعية مقارنة بأقرانهم.

وأكد فريق الباحثين، ومعظمهم من جامعة جنوب غرب الصين في مدينة شونغشينغ، أن "الاستخدام المفرط لمقاطع الفيديو القصيرة بين أطفال في سن ما قبل المدرسة أصبح شائعا بشكل متزايد"، مشيرين إلى أنهم سعوا من خلال دراستهم إلى توضيح كيفية تأثير التعرض المكثف لهذه التطبيقات على "تطور السلوك الاجتماعي" لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.

ووفقا للنتائج، فإن "الإفراط في استخدام مقاطع الفيديو القصيرة يرتبط سلبا بتحسن السلوكيات الاجتماعية، ويرتبط إيجابا بالسلوكيات العدوانية". ويُقصد بالسلوك الاجتماعي الإيجابي عادة الأفعال التي تساعد الآخرين أو تعزز من التماسك الاجتماعي.

كما شددت الدراسة على "حاجة الآباء والمعلمين إلى معالجة هذا الاستخدام غير المنضبط لتطبيقات الفيديو"، باعتبار أن السنوات الأولى من حياة الطفل تُعد فترة حرجة لتشكيل شخصيته وسلوكه الاجتماعي.

وتأتي هذه النتائج في ظل وجود أبحاث متعددة سابقة ربطت بين الإفراط في استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي وبين السلوكيات السلبية أو حتى المشكلات النفسية عند البالغين.

يُذكر أن المخاوف بشأن تأثير المنصات الرقمية على الأطفال ليست جديدة؛ ففي أعقاب شكاوى قُدمت ضد منصة البث المباشر "تويتش"، اتُهمت الشركة بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين الأطفال. ومؤخرا، أثير جدل مماثل حول مدى ملاءمة أدوات الذكاء الاصطناعي للأطفال، حيث اعتبر تقرير صادر عن منظمة "كومون سينس ميديا" أن تطبيق "جيميناي" للمحادثة من غوغل غير آمن للفئة العمرية الصغيرة.