كيف تحافظين على هدوء منزلك خلال العودة إلى المدرسة؟

مع اقتراب بداية العام الدراسي، يجد الكثير من أولياء الأمور أنفسهم أمام تحدٍّ جديد يتمثل في إعادة ضبط إيقاع حياتهم اليومية بعد أشهر من الراحة والمرونة في العطلة الصيفية.

فالعودة إلى المدرسة لا تعني فقط تحضير الحقائب والكتب، بل تتطلب أيضًا إعادة تنظيم الروتين العائلي ليواكب متطلبات الدراسة والالتزامات الكثيرة.

ومن خلال بعض الخطوات البسيطة والحيل التنظيمية الذكية، يمكن جعل هذه المرحلة أكثر سلاسة بعيدًا عن الفوضى والارتباك.

إنشاء مخطط بصري للروتين اليومي

يستغرق الأطفال وقتا طويلا لحفظ الروتينات الجديدة التي تأتي مع بداية العام الدراسي الجديد. لهذا السبب، توصي شارا أرورا، المديرة التنفيذية لمدرستين بنظام "منتسوري" في الولايات المتحدة الأميركية، بإعداد مخطط مصور للروتين.

وبدلًا من تكرار التذكير للأطفال بما يجب عليهم القيام به طوال اليوم، يمكنكِ الاستعانة بمخطط بصري أو جدول مصوَّر يتضمن صورًا مطبوعة ورسومات أو أشكالًا لاصقة ملونة، ليعرض بوضوح برنامجهم اليومي في فترتي الصباح والمساء، بما يشمل المهام الأساسية المنتظرة منهم.

كما أن دمج أنشطة ممتعة مثل وضع علامة (✔️) أو كتابة كلمة "تم" بجانب كل مهمة منجزة -مثل تنظيف الأسنان، وتجهيز حقيبة المدرسة، وارتداء الملابس، أو إنهاء الواجبات- يساعد على تحفيزهم، ويمنحهم شعورًا بالإنجاز والنجاح، ويجعلهم أكثر انسجامًا مع روتينهم الجديد.

وجبات الطعام وقوائم المشتريات الأسبوعية

قد تبدو مهمة إطعام الأطفال خلال العام الدراسي تحديا يوميا، خاصة مع الاستيقاظ المبكر، وتجهيز وجبات الغداء المدرسية، وتحضير وجبات خفيفة بعد الدوام، ثم إعداد العشاء لكامل أفراد الأسرة.

ولتخفيف هذا الضغط، يمكنكِ اعتماد أسلوب التحضير المسبق للوجبات بما يتناسب مع متطلبات الأسبوع. خصصي ساعة أو ساعتين في عطلة نهاية الأسبوع لإعداد وصفات قابلة للتسخين أو سهلة الإكمال، مما يوفّر وقتك وجهدك في الأيام المزدحمة.

كما يمكنكِ الاستعانة بخطط وجبات جاهزة متوفرة عبر الإنترنت، غالبًا ما تكون مرفقة بقوائم مشتريات تساعدك على التنظيم بشكل أكبر.

ومن الأمثلة العملية: تجهيز صدور الدجاج المتبلة للطهي الفوري خلال أيام الأسبوع، أو إعداد مافن البيض والخضروات وكب كيك الجزر، لتكون إضافات مغذية وسهلة لصندوق الغداء المدرسي.

تنظيم ركن للوازم المدرسية

ابتداءً من الأقلام والألوان والملصقات، وصولًا إلى الممحاة والآلات الحاسبة والمقصات وبطاقات التعريف، ابحثي عن طريقة سهلة لتنظيم مستلزمات المدرسة بحيث يتمكّن أطفالك من استخدامها بسهولة كلما احتاجوا إليها.

تنظيم خزانة الروتين الصباحي اليومي

خصصي مساحة في خزانات المطبخ أو الصالة لكل ما تحتاجينه أنتِ وأطفالكِ كل صباح قبل التوجه للمدرسة، بداية من حبوب الإفطار إلى علب الغداء والوجبات وزجاجات المياه التي يستخدمونها بانتظام. كذلك من الممكن الاستثمار في خزانة أو دولاب منخفض بعجلات يسهل الوصول إليه والتحكم في مكانه لمساعدتك في ذلك.

ترتيب مدخل المنزل لنزول سريع

على سبيل المثال، يمكنكِ تخصيص شماعات أو أرفف وأدراج خشبية قرب المدخل لتعليق السترات والحقائب المدرسية وأحذية الأطفال. كما يمكن استخدام صناديق مزخرفة لتخزين الإكسسوارات المختلفة مثل المظلات والقبعات والقفازات والأحذية.

إضافة إلى المعدات الرياضية إن وُجدت، وأي مستلزمات أخرى قد تحتاجها العائلة عند الخروج، وبهذا تضمنين الانطلاق في الوقت المحدد دون تأخير أو عناء البحث عن المقتنيات المفقودة.

تخصيص مكان للمذاكرة وحل الواجبات

بدلًا من المذاكرة على الأريكة أو طاولة الطعام أو حتى السرير، احرصي على تخصيص مكان محدد لإنجاز الواجبات المدرسية، مثل مكتب صغير أو طاولة جانبية، مع تجهيزها بجميع الأوراق والكتب والأقلام والمستلزمات الضرورية، ليتمكّن أطفالك من التركيز والانغماس في دراستهم بانتظام.

تخصيص روتين أسبوعي للتنظيف

الأطفال بطبيعتهم يميلون إلى الروتين، لذلك فإن إدخال عادات بسيطة للتنظيف في يومهم سيتحول مع الوقت إلى جزء طبيعي من سلوكهم المستمر. فمثلًا، يمكن تحديد أيام معينة من الأسبوع للقيام بمهام تنظيف محددة بمشاركة أحد الوالدين، الأمر الذي يعزز روح العمل الجماعي ويساعد على الحفاظ على نظافة المنزل بانتظام.

فعلى سبيل المثال، يمكن تخصيص يوم لغسل الملابس، حيث يشارك الأطفال في فرزها وطيّها ووضعها في أماكنها. ويُخصّص يوم آخر لإزالة الغبار واستخدام المكنسة الكهربائية، ويوم مختلف للعناية بالحمامات.

كما أنّ الانشغال اليومي قد يدفعنا أحيانًا إلى تجاهل التفاصيل الصغيرة مثل الانسكابات أو البقع أو الفوضى التي تحدث في المطبخ أو الحمام أثناء الطهي أو أداء المهام السريعة. لكن التعامل مع هذه الفوضى فورًا يساهم بشكل كبير في إبقاء المنزل نظيفًا ومرتبًا.

الترتيب الأساسي قبل النوم

يمكن أن تتحوّل لعبة "الترتيب السريع" قبل الاستحمام أو النوم إلى عادة يومية تساعد على إبقاء المنزل نظيفًا ومرتبًا. في هذه الدقائق القليلة، يشارك جميع أفراد الأسرة في جمع الألعاب، وترتيب الواجبات المدرسية داخل حقائب الظهر استعدادًا لصباح اليوم التالي، ووضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل، وإعادة الأطباق والأكواب إلى أماكنها وغير ذلك من المهام البسيطة.

كما يُعد الاحتفاظ بمناديل التنظيف المبللة المضادة للبكتيريا في متناول اليد وسيلة فعّالة للحفاظ على النظافة العامة وتقليل فرص انتقال العدوى، خاصة عند استخدامها لمسح الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الثلاجة، ومفاتيح الإضاءة، وأبواب الحمام، والحنفيات، ومقابض المراحيض وغيرها.