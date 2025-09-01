منها العناق واللعب.. 6 أنشطة بسيطة تعزز نمو دماغ الطفل وتدعمه عاطفيا

يمر دماغ الطفل في سنواته الأولى بمرحلة نمو استثنائية تُعد الأكثر حساسية في حياته، حيث تتشكل خلالها ملايين الروابط العصبية التي تُبنى عليها مهارات التفكير واللغة والذاكرة والسلوك الاجتماعي.

ويؤكد الخبراء أن العادات البسيطة والتفاعلات اليومية التي يقوم بها الوالدان مع أطفالهم يمكن أن تترك بصمة عميقة على هذا التطور، دون الحاجة إلى أدوات معقدة أو برامج مكلفة. فالقراءة بصوت عال، واللعب التفاعلي، والحديث المستمر، وحتى العناق، جميعها ممارسات تبدو عادية لكنها في الواقع تبني قاعدة صلبة لنمو عقلي سليم ودعم القدرات المستقبلية للطفل.

الحديث مع الطفل بانتظام: الحوار اليومي مع الطفل ليس مجرد وسيلة للتسلية، بل هو حجر الأساس لنموه العقلي واللغوي. فالمحادثات المنتظمة مع الوالدين بلغة ثرية ومفردات متنوعة تنشّط الدماغ وتعزز بناء الشبكات العصبية منذ المراحل الأولى.

هذا التفاعل يحفّز سرعة معالجة المعلومات، ويدعم مهارات القراءة والكتابة لاحقا. أستاذة طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا الدكتورة كارين جيل تقول لموقع "هيلث لاين" إنه "حتى في مرحلة الرضاعة، يُعد التحدث مع الطفل محفزا قويا لنمو الروابط العصبية، حيث تساعد الكلمات والجمل المتنوعة على تنشيط مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة".

القراءة بصوت عال: القراءة اليومية للأطفال واحد من أكثر الأنشطة المؤثرة في نمو الدماغ. فهي تُدخل مفردات جديدة، وتُنمّي التركيز، وتدرّب الذاكرة، كما تعزز المعالجة السمعية والبصرية عبر الجمع بين الصور والكلمات.

تشير دراسة نشرتها الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال عام 2018 إلى أن القراءة التفاعلية، حيث يطرح الأهل أسئلة ويشجعون الطفل على التفاعل مع القصة، لا تُنمّي مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات فحسب، بل تعزز أيضا الروابط العاطفية بين الطفل ووالديه، مما يمنحه شعورا بالأمان الضروري للنمو العقلي السليم.

اللعب الحر وغير الموجّه: اللعب المفتوح بالمكعبات أو الدمى أو حتى أدوات منزلية آمنة يمنح الطفل فرصة للاستكشاف والإبداع. وتؤكد الدراسات أن اللعب ليس مجرد تسلية، بل هو محفز رئيسي لنمو الدماغ، إذ ينشّط مناطق التفكير التنفيذي، ويطوّر مهارات التخطيط والتفاوض والمرونة المعرفية، بالإضافة إلى تحسين القدرات الحركية الدقيقة والكبيرة. إنه "مختبر" صغير يجرّب فيه الطفل أفكاره ويكتسب من خلاله مهارات حياتية.

اللعب المفتوح بالمكعبات أو الدمى أو حتى أدوات منزلية آمنة يمنح الطفل فرصة للاستكشاف والإبداع. وتؤكد الدراسات أن اللعب ليس مجرد تسلية، بل هو محفز رئيسي لنمو الدماغ، إذ ينشّط مناطق التفكير التنفيذي، ويطوّر مهارات التخطيط والتفاوض والمرونة المعرفية، بالإضافة إلى تحسين القدرات الحركية الدقيقة والكبيرة. إنه "مختبر" صغير يجرّب فيه الطفل أفكاره ويكتسب من خلاله مهارات حياتية. المشاركة في الأعمال المنزلية: إشراك الأطفال في مهام بسيطة كترتيب السرير أو المساعدة في المطبخ لا يقتصر على تعليمهم المسؤولية، بل ينمّي وظائف الدماغ التنفيذية لديهم مثل التنظيم واتخاذ القرار. ووفقا لدراسة في مجلة طب الأطفال التنموي والسلوكي، فإن مثل هذه الأنشطة اليومية تعزز الذاكرة العاملة والقدرة على إدارة المهام المتعددة، مما يرفع من استقلال الطفل وثقته بنفسه.

الاحتضان واللمس الجسدي الإيجابي: الاتصال الجسدي الدافئ، مثل العناق أو التربيت، يتجاوز التعبير عن الحب ليصبح محفزا عصبيا بالغ الأهمية. فهو يخفض مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول) ويزيد إفراز هرمون الأوكسيتوسين المرتبط بالشعور بالأمان. هذه البيئة العاطفية الآمنة تدعم التعلم وتعزز المرونة النفسية، مما يجعل الطفل أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

الاتصال الجسدي الدافئ، مثل العناق أو التربيت، يتجاوز التعبير عن الحب ليصبح محفزا عصبيا بالغ الأهمية. فهو يخفض مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول) ويزيد إفراز هرمون الأوكسيتوسين المرتبط بالشعور بالأمان. هذه البيئة العاطفية الآمنة تدعم التعلم وتعزز المرونة النفسية، مما يجعل الطفل أكثر قدرة على مواجهة التحديات. ركّز على الاستكشاف لا الحفظ: قد يبدو مدهشا أن يحفظ طفل صغير عواصم العالم أو جداول الضرب، لكن الخبراء يشددون على أن السنوات الأولى يجب أن تُوجَّه للاستكشاف العملي والأنشطة الحركية. فاللمس والحركة والتجربة المباشرة تبني الأساس العصبي للتعلم، في حين يصبح الحفظ أكثر فاعلية عندما يتم في سياقات ذات معنى.

إعلان

رحلة تنمية دماغ الطفل لا تحتاج إلى أدوات خاصة أو تدريب معقد، بل إلى حضور واعٍ وعادات بسيطة تتكرر يوميا كالحديث والقراءة واللعب والمشاركة في الأسرة والعناق. هذه الأنشطة التي تبدو روتينية هي في الواقع استثمار طويل الأمد في مستقبل الطفل، إذ تبني أسسا متينة لنمو دماغي صحي، وقدرة على التعلم مدى الحياة.